アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch用ゲームソフト「薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch」の公式サイトを本日公開しました。







アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch用ゲームソフト「薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch」の公式サイトを本日公開しました。



桜と共に訪れた、”彼ら”との学園生活――。



発売日は、2023年6月15日に決定!

予約受付も本日より開始しており、予約特典や特装版特典、店舗特典など各種特典情報もあわせて公開しました。

それぞれ、より作品の世界観を楽しめる特典となっておりますので、ぜひ公式サイトにて詳細をご覧ください!



●予約特典

・私立薄桜学園スクールガイド(再録)

2014年に発売されたPlayStation(R)Vita版『薄桜鬼SSL ~sweet school life~』の限定版に同封されていたスクールガイドを再録。

学園の日常風景を描いたイラストやキャラクターのファッションチェック、校内の施設案内を収録したスクールガイドです。



●特装版特典

・特典小冊子

本作の新規キービジュアルやパッケージイラストのほか、総勢10名のキャラクター達の書きおろし個別ショートストーリーを収録。

ショートストーリー収録キャラクター:土方 歳三、沖田 総司、斎藤 一、藤堂 平助、原田 左之助、風間 千景、永倉 新八、山南 敬助、山崎 烝、南雲 薫



・キャラクターカード10枚セット

裏面に書きおろしメッセージが入ったキャラクターカードです。

キャラクター:土方 歳三、沖田 総司、斎藤 一、藤堂 平助、原田 左之助、風間 千景、永倉 新八、山南 敬助、山崎 烝、南雲 薫



各店舗特典も、描きおろしのイラストを用いたグッズなどここでしか手に入らない特別な内容になっています。



■絶賛予約受付中!

各特典の詳細については下記公式サイト内・製品情報ページをご確認ください。

https://www.otomate.jp/hakuoki/ssl/switch/info/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■オープニングムービー公開!

公開されたオープニングムービーでは、吉岡亜衣加さんが歌うオープニングテーマソング「予感」を聴きながら、本作の登場キャラクターや世界観など「薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch」の世界を一足先に堪能することが出来ます。ムービー内で初お披露目となるイベントCGもございますので、ぜひご覧ください!

https://youtu.be/-4zgEl5bYdQ





■オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate2023」公開ティザームービー!









その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式Twitterにて順次お知らせいたします。

引き続き、「薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch」を何卒よろしくお願いいたします。



【薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switchとは】

2014年にPlayStation(R)Vitaから発売された、

「薄桜鬼SSL ~sweet school life~」のNintendo Switchへの移植作になります。



「薄桜鬼」のファンディスクである「薄桜鬼 随想録」に収録されたオマケコンテンツから生まれた作品です。

舞台を現代学園へと移し、明るくてちょっぴり切ない恋愛物語を楽しむことができます。

主人公の雪村千鶴をはじめとして、登場するキャラクターは「薄桜鬼」本編と同じですが、

キャラクターの設定などは異なっています。

しかし、キャラクターの性格は「薄桜鬼」本編と同じものであり、その魅力を存分に楽しむことができます。





ストーリー



はらりはらりと舞い散る桜が、新たな出会いを祝福する季節――春。



こんな時代だからこそ誇り高き武士であれ、という、

いささか時代の流れに逆らった教育方針を掲げる私立高校

【私立薄桜学園】の門戸をひとりの少女が叩こうとしていた。



少女の名は、雪村千鶴。



しかし、今年から共学として広く門戸を開いたとはいえ、

去年までは男子校だったこの学園に入ろうという

女子がそう何人もいるわけもなく、

結果的に入学した女子は千鶴ただひとり。



学園唯一の女生徒となった彼女の

慌ただしくもほんのり甘い1年が始まろうとしていた――。



※この物語は薄桜鬼のスピンオフ作品であり、

薄桜鬼本編の人物・団体等との関連性はありません。





商品概要



タイトル:薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch

(ハクオウキエスエスエル スウィートスクールライフ フォーニンテンドースイッチ)

キャッチコピー:桜と共に訪れた、”彼ら”との学園生活――。

対応機種: Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite

ジャンル:スウィートスクールライフADV(女性向け恋愛アドベンチャーゲーム)

CERO:B(12才以上対象)

プレイ人数:1人

発売日:2023年6月15日発売予定

価格:[通常版・DL版]7,150円(税込)、[特装版]9,350円(税込)

登場人物:

土方 歳三(CV. 三木眞一郎)

沖田 総司(CV. 森久保祥太郎)

斎藤 一(CV. 鳥海浩輔)

藤堂 平助(CV. 吉野裕行)

原田 左之助(CV. 遊佐浩二)

風間 千景(CV. 津田健次郎)

オープニングテーマ:「予感」

歌:吉岡亜衣加 作詞:磯谷佳江 作曲・編曲:鶴 由雄

総合プロデューサー: 藤澤経清

公式サイト: https://www.otomate.jp/hakuoki/ssl/switch/

公式Twitter: https://twitter.com/HakuokiShinkai

twitterハッシュタグ: #薄桜鬼SSL #乙女Switch

発売元: アイディアファクトリー

権利表記: (C)2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



