シネマスコープの画面比率や独特なフレア(ストリーク)など、アナモフィックレンズ特有の映像を撮影可能



株式会社焦点工房は、銘匠光学 (めいしょうこうがく) TTArtisan (ティーティーアーティザン) の交換レンズ「25mm T2 C 1.33X」を2023年7月6日(木)に販売開始いたします。

メーカー希望小売価格:55,000円 (税込)







TTArtisan 25mm T2 C 1.33X は、Super 35mm/APS-C用 アナモフィックレンズです。対応マウントは、ソニーEと富士フイルムXの2種で、限定200本のみの販売となります。





ワイドな映像を体感

アナモルフィックレンズは、映画用フォーマットである横長の映像を撮影するために開発されたレンズです。レンズ先端部に搭載された特殊レンズで、像を水平方向に圧縮し、撮影後デスクイーズする(引き伸ばす)ことで、横幅の広いワイドな映像を得ることができます。縦横比16:9で撮影した場合、デスクイーズ後約2.4:1となり、広い画角を生かした臨場感のあるシネマスコープ映像を楽しめます。



広がる映像表現

浅い被写界深度により被写体を背景から浮き上がらせたり、アナモルフィックレンズ特有のフレア(ストリーク)を効果的に使用することで、特徴ある印象深い映像表現が可能です。



小型軽量

アナモルフィックレンズでは難しいとされる、開放絞り値T2.0という明るさとコンパクトな筐体を同時に実現。長時間の手持ち撮影でも負担が少ない約300gという軽量設計で、小型のスタビライザーにも装着が可能です。



動画撮影に配慮した鏡筒

絞りリングとフォーカスリングは、0.8Modギアを採用しフォローフォーカスにも対応。フォーカスリングの回転角は約120°、絞りリングは無段階で回転するクリックレス方式を採用しています。















レンズ構成/MTF図



仕様

対応マウント:ソニーE、富士フイルムX



焦点距離:25mm



フォーカス:MF(マニュアルフォーカス)



レンズ構成:7群9枚(円柱レンズ2枚)



対応撮像画面サイズ:Super 35mm / APS-C



最短撮影距離:0.5m



絞り:T2.0-T16



絞り羽根:11枚



フィルター径:67mm



サイズ:約 Φ72×65mm(マウント部除く)



質量:約 300g



















About TTArtisan

TTArtisan(ティーティーアーティザン)は、深圳の光学メーカー銘匠光学より誕生した新しいレンズブランド。高性能なライカMマウントレンズをはじめ、ミラーレス用レンズの開発も行なっています。



株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア:

http://www.stkb.jp/

焦点工房ホームページ:

http://www.stkb.co.jp/

焦点工房facebook:

https://business.facebook.com/SHOTENKOBO/



