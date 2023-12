[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、『奏でて女子校 ~ なでじょ ~』にて、12月31日(日)より、新テーマイベント「笙歌に酔いしれて」を開始、さらに、新年を祝し、欲しい楽姫や余韻が選べるお得な福袋を販売することをお知らせいたします。







12月31日(日)より、新テーマイベント「笙歌に酔いしれて」開催!







2023年12月31日(日)5:00から2024年1月15日(月)4:59までの間、新テーマイベント「笙歌に酔いしれて」を開催します。

春の国の辺境で目覚めた謎の少女「楊貴妃」は、長安城に帰るためにサザンカ畑の周りを散策することに。

不思議な光に包まれた「楊貴妃」は気が付くと廣寒宮に移転していた。

果たして彼女は長安城にたどり着けるのか?

ぜひストーリーを読み進めて「楊貴妃」の旅の結末を見届けてください。



さらに、イベントステージではイベントアイテム「精巧な玉佩」を集めることでクエストをクリアすることができます。

クエストをクリアし、新楽姫「楊貴妃」の余韻やアイコンフレームなどを手に入れましょう!



期間限定ピックアップガチャにて、「楊貴妃」が新たな楽姫として登場!







テーマイベント開催期間中は新たな楽姫「楊貴妃」がピックアップガチャ「笙歌に酔いしれて」にて登場いたします。

自分の周囲を巻き込み攻撃力を高め、ダメージを与える高威力型アタッカーの「楊貴妃」を仲間にし、戦いに挑みましょう!



新プレイアブルキャラクターとして、新たに「ヴェルダンディー」と「スクルド」がピックアップガチャにて登場!







2024年1月1日(月)0:00から1月15日(月)4:59までの間、メインストーリー内で登場していた「ヴェルダンディー」と「スクルド」が、ついに新楽姫としてピックアップガチャ「運命を紡ぐもの」に登場します!

HPの割合が低い味方をピンポイントで回復や、手札CPを操作できるサポーターの「ヴェルダンディー」と、手札の回転効率を上げながら強力な敵全体に攻撃を行うアタッカーの「スクルド」を手に入れ、強力なチームを作り上げましょう!



2024年1月1日(月)より、謹賀新年福袋を販売開始!







2024年1月1日(月)0:00から1月15日(月)23:59までの間、新年をお祝いして、謹賀新年福袋を販売いたします!

謹賀新年福袋は、お好きなSSR楽姫や余韻を選ぶことができるお得な福袋です。

【ショップ】よりお買い求めいただけますので、この機会にぜひチェックしてください!



選択パック・松に含まれる楽姫や余韻は、正式リリースから2023年11月中旬までに登場したSSR楽姫の中からお選びいただけます。

2024年の冒険に向けて、今まで仲間に入れた楽姫を強化していきましょう!



年明け早々!復刻ガチャをお見逃しなく!







歴代のピックアップガチャにて登場した楽姫たちが期間限定で再び登場します!

当時入手できなかった楽姫をゲットしたり、すでに入手している楽姫の共鳴を進めたりするには絶好のチャンスです。

福袋と併せてお気に入りの楽姫を一気に強化しましょう!



復刻ガチャ詳細

ピックアップガチャ「終焉の意思」

【ピックアップ楽姫】 ミーメイ・翼、フィールド

【開催期間】 2024年1月2日(火)5:00から1月4日(木)4:59まで



ピックアップガチャ「異邦の曲は当方より」

【ピックアップ楽姫】 蔡文姫、虞美人

【開催期間】 2024年1月4日(木)5:00から1月6日(土)4:59まで



ピックアップガチャ「深淵に囚われし蛇」

【ピックアップ楽姫】 ヨルムンガンド

【開催期間】 2024年1月6日(土)5:00から1月8日(月)4:59まで



ピックアップガチャ「四季にも記憶あらば」

【ピックアップ楽姫】 エスメラルダ

【開催期間】 2024年1月8日(月)5:00から1月10日(水)4:59まで



基本情報





タイトル:『奏でて女子校 ~ なでじょ ~』(略称:なでじょ)

ジャンル:旋律を奏でるファンタジー系美少女RPG

対応OS: iOS / Android

配信開始日:2023年8月29日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/nadejo_official

公式Discord:https://discord.gg/Hyqbxpnf8N



