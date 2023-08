[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]

終末世界新スデージ「ゼカテリン城」での狩猟が解禁、さらに転職カードを配布!サバイバーたちよ、懸賞手配を握りしめて狩猟への列車に乗り、高額賞金を勝ち取ろう!





NetEase Gamesが開発・運営する終末サバイバルオープンワールドゲーム『ライフアフター』は、今年夏の大型アップデート「雪国の狩猟者」の配信を開始致しました。虎穴に入らずんば虎子を得ず、早速極寒の地へと突進し、知恵と力を駆使して特殊感染者と特殊変異体と死闘しましょう!優秀なハンターならば、きっと報酬を大量に持ち帰れるはずです!







新マップ:雪国の「ゼカテリン城」

ここでは厳しい寒さが続き、人の痕跡は滅多にありません。ビルは寒風に侵蝕され、街も厚い雪に覆われています。巨大なモニュメントだけが、かつての繁栄を示唆しています。ただ、彷徨う感染者しかいないこの街は、もはや死の街と化しています。

物資が極端に乏しいこの土地で生き延びるため、サバイバーたちは吹雪に耐えながら物資を集めなければなりません。簡易な避難所を築き、風雪と感染者に占拠された廃墟の中で生き長らえています。

しかし、懸賞手配の出現により、感染者に怯えながら密かに暮らす日常にうんざりした一部のサバイバーは、別の生き方を見出しました。極寒の中で無名の死体となるくらいなら、一層一か八かで、特殊感染者と正面から勝負したほうがいい、と。

高額賞金のためにも、彼らは命を賭して感染者を狩る道に出ました。







懸首任務を受注して狩猟開始

ここでは、バウンティーハンターたちは狩猟チームを結成し、謎の懸首任務を受注してから列車に乗って狩猟エリアに向かうことになります。そんな彼らを待っているのは険しい環境、巨大な獣、感染者、そして他のハンターたち……

この旅から無事撤退できれば、豊富な物資を手に入れることができます。一狩りの後に、ハンタークラブで一杯やる--まるで自由で楽しいかつての日々を取り戻したような気分です。

とはいえ、さらなる収益にはより大きなリスクが伴います。険しい旅の途中で貴重な戦利品を失う人もいれば、二度と帰って来れない人もいます……

雪国の感染者は往々にして残忍で凶暴、神出鬼没。ハンターたちは各地域の手がかりを探しながら感染者の情報を調査し、対感染者の罠を作らないといけません。そして辛抱強く待ち、「奴ら」を狩ります。







もちろん、バウンティーハンターというのはこれだけではありません……戦利品を手に入れた瞬間、あなた自身も「獲物」となります。大勢の感染者が戦利品の匂いに引き寄せられ、闇に潜んでいる他のハンターまであなたのことを狙ってきます……帰り道も危険に満ちており、全てを失うか、それとも全てを手に入れるかは、あなたの運次第です。



他のハンターたちと手を組もう!

一人の狩猟より、強いハンティングチームに加入したほうは狩猟の旅が楽になるかもしれません。チームメンバーと物資の交換を行ってチームの戦闘力を強化し、共により強大な獲物を目指しましょう。





また、8月4日18:00より、公式Twitterでは新バージョン配信を記念して、インスタントウィン抽選キャンペーンを実施予定です。iPadやAmazonギフトカードなどの賞品を用意!詳しい情報は:https://twitter.com/lifeafter_game

更に、ハンターの集結をサポートすべく、ハッピー101はハンターたちのためにライアフ兵団集結ページを設立しました。イベントに参加すれば、Amazonギフトカード、製法書破片*200などの豪華報酬が入手できるチャンス!更に復帰サバイバーにも専用の豪華プレゼントが用意されており、復帰すれば500円分のAmazonギフトカードが受け取れます。数に限りがありますので、早い者勝ちとなります!

兵団集結へ:https://g.126.fm/00VGGTE

さぁ、サバイバーたちよ!命を懸けて報酬を目指し、仲間と協力して戦いましょう!

