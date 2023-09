[フォースタートアップス]

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:志水雄一郎 以下、フォースタートアップス)は、パーソルキャリア株式会社が主催する「HeadHunter of the Year by doda X 2023」において、当社ヒューマンキャピタリストの前田 敦也が「IT・インターネット(広告・メディア)部門 MVP」、および「エグゼクティブ 支援人数部門 第3位」を、同じくヒューマンキャピタリストの田村 金太郎が、「IT・インターネット(広告・メディア)部門 VP」、および「ハイクラス 支援人数部門 第3位」を受賞したことをお知らせいたします。







「HeadHunter of the Year by doda X 2023」とは、doda X Professional Searchに登録している約800社の企業および約5,000名のヘッドハンターの中から、所定の各表彰部門において極めて高い転職支援実績を上げられた企業およびヘッドハンターを選出し、表彰するアワードです。



IT・インターネット(広告・メディア)部門 MVP、エグゼクティブ 支援人数部門 第3位

ヒューマンキャピタリスト 前田 敦也 コメント

doda Xという約5,000人のヘッドハンターが所属する素晴らしいプラットフォームにおいて、【IT・インターネット部門】 MVP、【エグゼクティブ 支援人数部門】 3位という誉れな賞を頂けたこと、心より御礼申し上げます。社会に貢献できる何者かになりたいという想いと、共に泥臭く挑戦を続ける中で、日本の進化の中心となるチームに入りたいと思い立ち、縁あって出会ったのがフォースタートアップスでした。入社してからちょうど1年が経ち、ヘッドハンターとしてひとつのスタートラインに立つことができたかと思います。これからはヒューマンキャピタリストとして、共に進化の中心を目指すスタートアップ経営陣や、候補者様との日々の関わりを通して更に志を磨き込み、スタートアップの皆様に貢献すべく挑戦を加速させて参ります。



前田 敦也 プロフィール

天理大学を卒業後、東証プライム上場IT企業にてプロダクトマーケティングに従事。その後慶應義塾大学発スタートアップの創業メンバー/マーケティング責任者として、「前澤ファンド」から累計10億円の資金調達や事業成長を経験。スタートアップで働く中、成長産業におけるHRの重要性を痛感し、2022年8月よりフォースタートアップスにジョイン。ヒューマンキャピタリストとして、インターネット産業を中心としたハイレイヤー支援や、TOEIC990点の英語力を活かしたグローバル支援を行う。





IT・インターネット(広告・メディア)部門 VP、ハイクラス 支援人数部門 第3位

ヒューマンキャピタリスト 田村 金太郎 コメント

「より良い世の中を作りたい」、「誰かのために自らがより成長したい」と高い志を持ち、全力で挑戦し続ける企業様と候補者様に、真摯に向き合い続けた結果が、このような形で称賛頂けることに大変嬉しく思います。世界に目を向けると、国の発展や経済成長のメインストリームとなっているのは「GAFAM」をはじめとする新産業ですが、日本は“失われた30年”と揶揄されるように、そういったイノベーションが長らく起きていません。だからこそ、我々のミッションはスタートアップを支援することで日本の再成長を実現することです。では、スタートアップの成長において何が必要なのかと言われると、それが全てと言ってもいいくらい、やはり人が大事です。だからこそ、自身のアクションが日本の未来に直結するという大きな使命感と誇りを持ち、より良い未来のためにさらなる自己研鑽に努めて参ります。そして、このミッションに少しでも共感してくれる人がいましたら、その未来の実現のために共に戦いましょう。



田村 金太郎 プロフィール

‍ファーストキャリアで10人未満の人材育成・組織開発系ベンチャーに入社し、2人目営業メンバーとして大手法人営業に従事。その後、「挑戦したいが一歩踏み出せない」という多くの友人を目の当たりにし、彼らをマインドチェンジさせられるほどのインパクトを社会に起こしたいという思いから、2021年9月にフォースタートアップスに入社。現在はヒューマンキャピタリストとして、主にアーリーフェーズのスタートアップに対してのビジネスサイド・エンジニアサイド両面の採用支援活動に従事。個人としては社会課題解決と持続的な経済成長の両立を目指すインパクトスタートアップ支援に注力している。





【前田 敦也・田村 金太郎が参加するキャリア交流イベント】

フォースタートアップスが主催するスタートアップコミュニティイベント「Meetup for Startups #11」に、前田 敦也・田村 金太郎が参加致します。本イベントはスタートアップに興味関心の高い方々が集まり、意見交換 、情報交換、キャリア相談ができる交流イベントです。定員がございますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みください。



開催概要

日時:2023年9月28日 19:30~21:00

参加費用:無料

参加方法:オフライン

場所:フォースタートアップス株式会社 (東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36F)

応募先:https://for-startups-meetup-0928.peatix.com/





