ライブの様子は、MTV Japan公式YouTubeチャンネルにて生配信~参加者みんなで作り上げる1つの映像作品は3月31日にMTVにて放送~



パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド「MTV」は、MTV Japan 公式YouTubeチャンネルにて、水曜日のカンパネラ、Little Glee Monsterを迎えたオリジナルライブイベント『 Google Pixel で撮るau FanCam Live presented by MTV』を3月18日(土)、3月19日(日)の2日間にわたって生配信いたします。









auが新たに開始する「音楽とともに、おもしろいほうの未来へ。」プロジェクトの一環として開催する「 Google Pixel で撮るau FanCam Live presented by MTV」は、2021年に二代目主演/歌唱担当として詩羽が加入した水曜日のカンパネラと、2022年に新メンバーが加入し、第二章をスタートさせたLittle Glee Monsterを迎え、4月から新生活を迎える多くの方々への応援の気持ちを込めてお届けする、2日間限定の特別なライブイベントです。MCにはハライチの岩井勇気さんをお迎えして、生配信でお送りします。MTV Japan公式YouTubeチャンネルからぜひご視聴ください。



さらに今回の特別企画として、色鮮やかで鮮明な背景に映える演出の中で、招待された参加者の皆様には、両アーティストのライブパフォーマンスの一部を Google Pixel 7 と Google Pixel 7 Pro にて、撮影いただくことが出来ます。撮影いただいた映像や写真は番組の一部として盛り込まれて、2023年3月31日(金)17:00よりにMTVにて放送されます。





「 Google Pixel で撮るau FanCam Live presented by MTV」イベント概要



応募期間:2023年2月16日(木)~ 2月26日(金)23:59まで

募集人数:各ライブに50組100名様(合計200名)

応募についての詳細:https://www.au.com/lp/googlepixel202302/



<LIVE1.:水曜日のカンパネラ>

・開催日時:2023年3月18日(土)

・開催時間:開場18時 開演19時

・開催場所:横浜某所

・出演アーティスト:水曜日のカンパネラ

・MC:ハライチ 岩井勇気

・生配信URL: https://youtube.com/live/YZo1xKat5Co



<LIVE2.:Little Glee Monster>

・開催日時:2023年3月19日(日)

・開催時間:開場18時 開演19時

・開催場所:横浜某所

・出演アーティスト:Little Glee Monster

・MC:ハライチ 岩井勇気

・生配信URL: https://youtube.com/live/gDOmh1IP3Mg





「 Google Pixel で撮るau FanCam Live presented by MTV」番組概要



イベントの模様と、参加者が撮影した写真や映像を活用した特別番組。参加者と共に作り上げた限定LIVE映像をお届け。



初回放送:2023年3月31日(金)17:00 – 19:00

番組URL:https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202303-065





