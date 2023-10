[4℃]

2023年10月6日(金)より全国の4℃にて発売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「4℃」は、2023年10月6日(金)より、世代を超えて受け継がれる不変の美しさをテーマにした「4℃ Aqua Gold Collection」の第4弾として、4℃独自素材のなめらかな曲線美にダイヤモンドとトパーズが輝きを放つジュエリーを、全国の4℃店舗および公式オンラインショップにて販売いたします。







4℃アクアゴールドは、ブランド立ち上げ当初に4℃がオリジナルで作った肌馴染みの良いカラーゴールドで、ブランド50周年にあたり改めて蘇らせた4℃独自の素材。イエローゴールドより柔らかく、ほんのりピンクがかった温かみのある色合いで、イエローゴールドとピンクゴールドの良さを併せ持っています。



今回の新作は、かつて4℃で愛されてきたアーカイブにインスピレーションを受けたシンプルでモダンなデザインに、ダイヤモンドやトパーズをあしらったコレクション。いつの時代も変わらない「不変の美しさ」をテーマに、チェーン使いや地金のラインで4℃ならではの美しさを立体的に引き出しました。優美で大胆なボリュームのあるデザインと煌めくストーンに心を躍らせるネックレスやピアス、シルバーとのコンビカラーが揺れる耳周りジュエリーやリング、ブレスレットまで豊富に取り揃えました。



4℃の独自素材を活かした曲線美と立体感のバランスが光る特別なコレクション。色褪せることのない存在感のあるジュエリーを、明るく輝く未来へ受け継いで。





■チェーンに繋がれたサークルが放つダイヤモンドの煌めき



From left

K18AQ Necklace / Diamond ¥85,800 K18AQ Pierced Earrings / Diamond ¥39,600



サークルがクロスするシンプルかつモダンなデザインは、4℃でかつて愛され続けたデザインにインスピレーションを受けたシルエット。艶やかな喜平チェーンが揺れるピアスは、シックな印象の縦のライン、そして地金に寄り添うダイヤモンドが上品な印象を与えます。K18のアクアゴールドにダイヤモンドが輝くミニマムなジュエリーは、年の瀬に向けた自分へのご褒美にも、大切な人の表情を想像しながら贈るプレゼントにもおすすめです。





■4℃ならではの流れるような地金のラインに身を委ねて



From left

K10AQ Necklace / Diamond ¥49,500 K10AQ Necklace/ Diamond ¥48,400

K10AQ Necklace/ Diamond ¥37,400

K10AQ Pierced Earrings / Diamond ¥39,600 K10AQ Pierced Earrings/ Diamond ¥37,400



オーバル型のダブルループが目を惹くネックレスは、表だけでなく裏側にもダイヤモンドをセッティングし、どの角度からも首元を優美に魅せるデザインに。さらに緩急のある立体美と絶妙なダイヤモンドのセッティグが胸元を印象的に彩るネックレスや、身体のカーブに寄り添い日常のスタイルをクラスアップするネックレスも登場。地金の滑らかなラインに沿うダイヤモンドがリュクスなピアスも、横顔に華やかなアクセントを加えます。





■コンビカラーのコントラストに見惚れて



From left

K10AQ/SV Necklace / Topaz ¥29,700 K10AQ/SV Pierced Earrings / Topaz ¥31,900

K10AQ/SV Earrings / Topaz ¥31,900 K10AQ/SV Ring / Topaz ¥28,600

K10AQ/SV Bracelet ¥15,400



コンビカラーの地金が重なり合うシリーズは、身に着ける人を選ばないシンプルかつモダンな程よい存在感が魅力。立体的なシルバーのフープに取り外し可能なアクアゴールドのチャームを連ねたイヤーアイテムは、ノンホール派の方にもお楽しみいただけるようピアスとイヤリングの2種展開でご用意しました。アクアゴールドの柔らかなカラーを引き立てるシルバーとのコントラストが、デイリーにも馴染む美しさを放ちます。



どのシーンでも顔周りに彩りを宿すジュエリーが、これからも変わらないあなたの美しさの元で煌めき続けますように。



【4℃公式サイト】https://www.fdcp.co.jp/4c-jewelry/special/aquagold/?bid=4c-jewelry



