［イノベーション］

講演情報・タイムテーブルをご紹介



株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.

（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齊藤和馬、以下「Innovation & Co.」）は、第7回目の開催となる業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2023 Winter」を、2023年2月７日（火）～ 2月10日（金）に開催。

豪華特別ゲストの登壇も続々決定し、展示製品数130、および120以上の講演を公開したことをお知らせします。













ITトレンドEXPOとは？





ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級の

オンライン展示会です。参加経験率No,1のオンライン展示会※1としてもご好評いただいております。

※1 ※2021年9月 (株)インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」



業界問わず全てのビジネスパーソンに楽しんで頂ける、日常的にはあまり聞く事ができない特別対談やセッションを多数ご用意。新しい気づきや出会いを演出します。またその中でも特に、DX化をテーマとしたセッションや展示エリアを強化。ビジネスのテーマでもあるIT化や効率化など、課題を解決できる製品やサービスにも触れて頂く事が可能です。



本展示会ではライブ配信で開催当日しかみる事ができない貴重な講演も多数ご用意しております。

第7回目の開催となる今回のテーマは、前回に引き続き「ビジネスシーンに、新たな出会いを。」です。



前回は約27,000名を超える方々に参加登録していただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。

今回もより多くのビジネスパーソンへ新たなITサービスとの出会いを提供できるよう、規模やコンテンツをさらに拡充して開催いたします。







タイムテーブル・講演詳細





各講演の視聴予約や詳細は以下よりご覧ください。

http://bit.ly/3Jk5bIr









開催概要





名称 ：ITトレンドEXPO2023 Winter

開催テーマ：ビジネスシーンに、新たな出会いを。

開催日時 ：2023年2月７日（火）～ 2月10日（金）

※当日は一部を除いたweb上からのライブ配信による開催になります

来場 ：無料

主催 ：株式会社Innovation & Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）



※ ITトレンドEXPO2023 Winterへの出展をご希望の場合は、問合わせ窓口までお問合わせください。

出展問合わせ窓口：it_sales@innovation.co.jp







展示テーマ









など







ビジネスゲスト



黄皓氏

実業家 4代目バチェラー





講演テーマ： 四代目バチェラー黄皓が語る、「選んだ道」を正解にさせるテクニック

～三菱商事・起業・バチェラーを経て気付いた成功へのマインドとは～

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=166#session-166





キャシー・ハックル氏

メタバースのゴッドマザー 映画「レディプレイヤー1」監修





講演テーマ： メタバースのすすめ！メタバースとWeb 3.0の正体とは？

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=167#session-167





ダレノガレ明美氏

モデル・タレント





講演テーマ： 好感度がすべてではない、自分軸をもった生き方！

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=171#session-171





楠木 建氏

一橋ビジネススクール教授

講演テーマ： 長期利益追求の経営

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=163#session-163



馬渕 磨理子氏

経済アナリスト

講演テーマ： リスキリング、年収10倍UP「高速勉強法」

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=164#session-164



城野 えん氏

株式会社JOENパートナーズ 代表取締役/営業コンサルタント

講演テーマ： 翌日から即実践できる！成約率が2倍になる「仮説提案営業」とは？

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=158#session-158



入山 章栄氏

早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授

講演テーマ： 【中小企業必見】あなたからイノベーションを!世界から見た最先端DX理論とは??（仮）

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=155#session-155



及川 卓也氏

Tably株式会社 代表取締役 Technology Enabler

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=136#session-136



越川 慎司氏

株式会社クロスリバー 代表取締役 元日本マイクロソフト役員 Excel/PowerPoint等 事業責任者

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=217#session-217



西崎 康平氏

トゥモローゲート株式会社 代表取締役 最高経営責任者 『ブラックな社長』

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=103#session-103



辻 秀一氏

代表取締役・スポーツドクター 『スラムダンク勝利学』著者

講演テーマ： 自己肯定感ハラスメント ～自分らしく働き続けるための自己存在感を育むメソッド～

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=165#session-165



戸田 久実氏

アドット・コミュニケーション株式会社 代表取締役 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会理事

講演テーマ： 自分をHAPPYにして成果を出すハイブリットコミュニケーションとは？

～これからの働き方・伝え方・生き方～

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=162#session-162



濱田 恭子氏

著者・協会代表・講演家・コンサルタント・メンタルトレーナー

講演テーマ： メンバーの主体性が大幅up！人を動かす「聴く力」

～ソリューション・フォーカスト・アプローチ～

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=161#session-161



マツダ ミヒロ氏

作家/質問家

講演テーマ： 自分が主役の人生にするための30の習慣！～最高の1日を積み重ねるための問いかけ～

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=159#session-159



星 渉氏

作家、株式会社 Rising Star 代表取締役

講演テーマ：誤解が多すぎ「部下も自分も100%動く『神マネジメント』」

https://it.expo.it-trend.jp/session/category?utm_source=prtimes&utm_campaign=160#session-160





＜参考：過去の実績＞

・イベント名 ：ITトレンドEXPO 2022 Summer

・開催日時 ：2022年9月5日（月）～9日（金）

・登録者数 ：27,000名 （過去開催：21,000名）





■ITトレンド（ https://it-trend.jp/ ）とは

ITトレンドはイノベーションが2007年より運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトであり、

2021年3月時点で、累計訪問者数4,000万人以上、1,700製品以上を掲載しています。

サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザーは、掲載されている製品情報や口コミレビューなどを参考に、

自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできるサイトです。



【ITトレンドの特徴】

掲載企業は初回掲載時の初期費用のみで製品数やサービス数に関わらず掲載が可能。

資料請求(見込み顧客情報入手)の1件毎の成果報酬課金。

サイトへの集客は検索エンジンが中心。

サイトを閲覧し利用するユーザーは、無料で資料請求が可能で、会員登録の必要なし。





■株式会社Innovation & Co.について

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 齊藤和馬

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業

1. オンラインメディア事業

2. ITソリューション事業



■株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-22:40）