人気のスマートウォッチもお得に手に入れるチャンス。







アメリカ発のライフスタイルブランド「FOSSIL(フォッシル)」が、楽天市場で開催の「楽天スーパーSALE」にて、12月4日(月)~ 12月11日(月)限定のお得なキャンペーンを実施。



おすすめのアイテムを一部ご紹介!

Gen 6 スマートウォッチ

FTW4060



30%OFF&ポイント10倍!

39,600円→27,720円(税込)



44mm径のケース、シルバートーンのステンレススチールブレスレット、2倍速充電(30分強で80%充電)、Qualcomm 4100+テクノロジー、数々のカスタマイズ機能を備えたジェネレーション6タッチスクリーンスマートウォッチ。





Star Wars x Fossil ストームトルーパー

LE1171SET



50%OFF!

61,050円→30,525円(税込)



『Star Wars(TM) Return Of The Jedi(TM)(スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還)』の40周年を記念する、Star Wars x Fossilのウォッチ。こちらの限定版デザインは、ストームトルーパーのヘルメットとバイザー、ホワイトの凹形リングプリントトラック、オーラベッシュ数字が特徴。



STAR WARSおよび関連するプロパティは、Lucasfilm Ltd.および/またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または著作権です。(C) & TM Lucasfilm Ltd.



CARLIE MINI

ES4433



30%OFFクーポン!

クーポン利用で19,250円→13,475円(税込)



28mm径の三針モデルのCARLIE MINI。ローマ数字のアワーマーカーを配したマザーオブパールの文字盤と、ローズゴールドトーンのステンレススチールのメッシュベルトを組み合わせました。





DECKER

CH2601IE



70%OFF!

23,650円→7,095円(税込)



冒険的な雰囲気を醸し出す、頑健なDECKERウォッチ。ブラックのクロノグラフダイヤル(蛍光インデックス付き)を、ステンレススチールのケースに収めました。





ほかにもアクセサリーや、レザーアイテムなどの人気アイテムがお得な価格で楽しめます。ぜひこの機会にご覧ください。

▼FOSSIL フォッシル楽天市場公式ストア

https://www.rakuten.co.jp/fossil-japan/





【FOSSIL(フォッシル)について】

フォッシルは、1984年に創業したアメリカの創造性と独創性にインスパイアされたライフスタイルブランドです。楽しさと親しみやすさを兼ね備えた高品質でファッショナブルな時計を作ることで、時計業界に新たな息吹を吹き込みました。フォッシルのクリエイティビティを余すことなく表現した豊富なコレクションは、楽観的価値観のもと 、素材や本質へのこだわりから展開しています。伝統的な時計をはじめ、スマートウォッチ、バッグ&革小物 、ジュエリーからギフトまで、あらゆるスタイルを引き立て、あらゆるライフスタイルにフィットし、ありのままの自分らしさを演出します。

公式オンラインストアhttps://www.fossil.com/ja-jp/





【お問い合わせ先】

フォッシルジャパン 03-5992-4611







