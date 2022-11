[株式会社KADOKAWA Kプラス]

2023年 2月 3日(金)パシフィコ横浜 国立大ホール









2023年2月横浜にて「2023 Ji Chang Wook Fan Meeting <Reach you> in YOKOHAMA 」公演開催が決定致しました!<Reach you>その名の通り、チ・チャンウクさんの想いがあなたに届く事間違いなし!

大阪公演とはまた異なる構成内容でお届けする予定です。

横浜ではどのような姿を披露してくれるのか乞うご期待!イベントの詳細につきましては下記をご確認ください。



2023 Ji Chang Wook Fan Meeting <Reach you> in YOKOHAMA



【日時】 2023年 2月3日 (金)

18:00開場 / 19:00 開演



【会場】パシフィコ横浜 国立大ホール



【チケット料金】11,000円(税込・全席指定)

※3歳以下入場不可、4歳以上有料



【お問い合わせ】キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間 (平日11:00~18:00 土日祝日 10:00~18:00)



■主催・企画:GLORIOUS ENTERTAINMENT/KADOKAWA Kプラス

■舞台制作:HPS

■協力:チ・チャンウク ジャパン オフィシャル ファンクラブ

■運営:インターグルーヴプロダクションズ/キョードー東京



【チケット情報】

◆チ・チャンウク ジャパン オフィシャル ファンクラブ先行(抽選)

受付期間:2022年11月24日(木) 15:00~12月5日(月)23:59

当落発表:2022年12月9日(金)18:00 より順次

入金期間:2022年12月9日(金)18:00 ~12月12日(月)23:00

⇒ チ・チャンウク ジャパンオフィシャルファンクラブ:https://jichangwook.jp/



◆モバイル会員先行(抽選)

受付期間:2022年12月6日(火) 18:00~12月12日(月)23:59

当落発表:2022年12月16日(金)18:00 より順次

入金期間:2022年12月16日(金)18:00 ~12月19日(月)23:00



◆ローチケ プレリクエスト抽選先行(抽選)

受付期間:2022年12月13日(火) 18:00~12月19日(月) 23:59

当落発表:2022年12月23日(金)18:00 ~

入金期間:2022年12月23日(金)18:00 ~12月26日(月)23:00



◆一般販売

2023年1月14日(土)12:00~



[代表作]

・「あなたの願いを言えば(原題) 」

・「アンナラスマナラ -魔法の旋律-」

・「都会の男女の恋愛法」

・「コンビニのセッピョル」

・「僕を溶かしてくれ」

・「あやしいパートナー ~Destiny Lovers~」

・「THE K2」

・「ヒーラー~最高の恋人~」

・「奇皇后」

・「ペク・ドンス」

・「笑って、トンヘ」

