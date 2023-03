[株式会社デイトナ・インターナショナル]





デザイナー、アーティストとして活躍するSean Wotherspoonによるイベントを2G POP UP STUDIOにて開催いたします。

今回は、Sean Wotherspoonの手掛ける「ROUND TWO」より、日本の“桜”から着想を得た最新コレクション“CHERRY BROSSOM”の世界先行ローンチに加えて、Sean WotherspoonとUchiによる、ヴィンテージデニムやコーデュロイパンツにフルーツのモチーフを刺繍したカスタムアイテム、先日開催されたPOGGY’S BOXにて発売された「The Car Company」の日本限定カプセルコレクション(一部アイテムを除く)と、彼らがセレクトした車モチーフのヴィンテージアイテムを販売します。









期間中はSean Wotherspoon氏が2G POP UP STUDIO(渋谷パルコ2F)に在店予定です。在店時間の詳細は2G POP UP STUDIO Instagramストーリーズにて随時お知らせいたします。また、3/18(土)にはSean Wotherspoon氏の5歳の息子Nashによるスペシャルフリーマーケットも開催いたします。





Sean Wotherspoon POP UP詳細



■会期:3月17日(金)~3月21日(火・祝) 11:00~21:00

■場所:2G POP UP STUDIO 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

■TEL:03-6455-3003





2G



2G(ツージー)は、アートトイ、コンセプトショップ、ギャラリーという3つの要素から構成される新形態のスタジオです。2Gという店名には、パルコを創った増田通二氏への敬意が込められています。4G、5Gというデジタルの時代の中で、アナログなものづくりの良さを再度表現する場として名付けられました。ロゴデザインは空山基氏によるものです。





2G POP UP STUDIO



2G TOKYO内で展開するPOP UP形式のコンセプトショップ。2Gのフィルターを通した才能ある世界中のブランドやアーティストのPOP UPイベントを不定期開催します。





株式会社デイトナ・インターナショナル



1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトストア「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。



