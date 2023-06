[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、6月12日(月)よりハンズ博多店にて【井上三太展POPUP STORE in ハンズ博多店】を開催致します。







6月12日(月)~6月30日(金)福岡「ハンズ博多店」にて、漫画家・井上三太 a.k.a KING OF STREET COMICが、代表作『TOKYO TRIBE』リリース30周年を記念した『井上三太展 POPUP STORE』を開催!



架空の街・トーキョーを舞台に、今なお拡張し続けるライフワーク『TT』シリーズはもちろん、現在連載中の『惨家』に繋がる氏の両A面的なハードコア・サイコスリラー『隣人13号』まで、30年間FRESHな光を放ち続ける、まさにSANTASTIC!な世界を濃縮還元&真空パックでお届け!



中でも、今なおヒップホップコミックの“クラシック”として愛読され続けている代表作『TOKYO TRIBE2』を中心に、貴重すぎる原画や過去のアートワークを会場内に展示予定。



充実の物販では、Tシャツやキャップなどの定番アパレルはもちろん、『TT』キャラクターたちのアクリルスタンドや各種アクセサリー、ステッカー、コレクター心をくすぐるトレーディングカードはHiphopなトレカと言えば…のあの直球ネタでリリース!



また今回のメインビジュアル&アパレルデザインは、知る人ぞ知るヒップホップアパレル『BBP』の元デザイナー、KCD氏がアートワークを担当!井上三太作品のファンはもちろん、ヒップホップ黄金期のフレーバーを絶妙に落とし込んだ見事なサンプリングワークは必見&マストバイだ。

ヒップホップやストリートカルチャーを多重サンプリングし、リアルとコミックが見事にマッシュアップされた唯一無二の井上三太の世界観。この機会に是非体感せよ!



■大人気ハシームソフビ【ELECTRIC TOYS】「SOFVIPS ハシーム(彩色版)」が数量限定で販売決定!!







「井上三太展」に、『TOKYO TRIBE2』の大人気キャラクター『ハシーム』がやって来る!!

墓場の画廊初登場となる【ELECTRIC TOYS】が数々の国民的、世界的キャラクターの立体化をコンセプトに展開する『SOFVIPS』シリーズでも高い人気を誇る本作。

トレードマークの櫛が刺さったアフロヘアーというポイントを押さえつつ、『井上三太』先生が描く愛すべきお調子者というキャラクター性を巧みに表現。 ソフビ人形として手に馴染む絶妙なバランスにも大注目!

メーカー:ELECTRIC TOYS

製品名:SOFVIPS ハシーム(彩色版)

価格:9,900円(税込)

全高:約17.5cm



販売グッズはこちら!



Santa Inoue Exhibition Tシャツ 4,400円(税込)

サイズ:M~XXL

メインビジュアルを元にしたシルクスクリーンプリントTシャツ。Designed by KCD。



Tokyo’s Finest Tシャツ 4,950円(税込)

サイズ:M~XXL

90年代のブートレッグRap TeeのスタイルのTOKYO TRIBE3 Tシャツ。Designed by KCD。



Don’t Be So Nervous Tシャツ 4,400円(税込)

サイズ:M~XXL

90年代に活躍したHOUSE/HIP HOPレーベルをオマージュしたTシャツ。Designed by KCD。



SARU Tee(袖ロゴ有りタイプ)[墓場の画廊別注カラー] 4,200円(税込)

サイズ:M~XXL

Santastic! WEARのマスターピースが墓場の画廊別注カラーで登場!!



SARU HOODIE[墓場の画廊別注カラー] 11,000円(税込)

サイズ:M~XXL

Santastic! WEARのマスターピースが墓場の画廊別注カラーで登場!!



ハシーム2WAYトートバッグ 3,630円(税込)

内容量:約5L

ハシームがかわいい2WAYトートバッグは12inchレコードを入れるのにちょうど良いサイズ。便利なインナーポケット付き。



隣人13号バンダナ 1,870円(税込)

サイズ:540mm×550mm

したたる血がおぞましい。口元を隠すにはちょうどよい狂気をはらむバンダナ。



OKYO TRIBE2 アクリルスタンド 1,375円(税込)

サイズ:100mm×143mm

「TOKYO TRIBE2」1巻の表紙を立体化!夜遊び好きなあなたへ。



隣人13号 アクリルスタンド 1,375円(税込)

サイズ:100mm×143mm

二つの狂気を立体で表現した隣人13号のアクリルスタンド



アクリルキーホルダー 各825円(税込)

サイズ:ハシーム71mm×41mm、隣人13号74mm×68mm

かわいいハシームとおぞましい隣人13号をアクキー化!どちらを選ぶ?



ブラインド式レコード型コースター 各770円(税込)

ジャケットサイズ:110mm×110mm、コースターサイズ:φ100mm

各トライブのリーダーがプリントされたレコード型コースター。



ブラインド式トレーディングカード(5枚入り) 各660円(税込)

サイズ:88mm×63mm

井上三太先生のカラーイラストや表紙をトレーディングカードにしてリリース!ファンならマストゲット!



TOKYO TRIBE2アートボード 3,300円(税込)

サイズ:S-SMサイズ227mm×227mm

あの頃の熱い気持ちが蘇る、印刷にこだわったアートボード。



■井上三太展から生まれたトライブ「NAKANO TOYS」グッズも販売決定!



TRIBE DATA

『ナカノTOYS』はトーキョー・ナカノを縄張りとするトライブ。周囲を武闘派トライブに囲まれていながら、非暴力を掲げる穏健派として、どのトライブとも争うことのない、中立的立場の希有な存在。

彼らの本拠地は、エリアのランドマークでもある『ナカノ・ブロードウェイ』。もともとは施設内にある老舗古本屋の常連同士が集まって結成した。他のトライブたちの抗争を反面教師に、あえてボスやリーダー的な存在を決めず、トライブ内では順列を付けないルールがある。『TOKYO TRIBE2』作中では、NeoーWuに攻め込まれた経緯があり、巌たちが募ったトーキョーの主要トライブとして会合に参加している。



NAKANO TOYS Tシャツ 4,400円(税込)

サイズ:M~XXL

「TOKYO TRIBE2」9巻で出てきた中野のTRIBE「NAKANO TOYS」が待望のグッズ化!



NAKANO TOYS ベースボールキャップ 4,950円(税込)

TOKYO TRIBE2 9巻で出てきた中野のTRIBE「NAKANO TOYS」が待望のグッズ化!



■関連グッズお買い上げでプレゼント!







「井上三太展」関連商品をご購入税込5,000円毎に1枚、NAKANO TOYSオリジナルステッカーをプレゼント。

※1会計につき上限3枚までとなります。あらかじめご了承ください。

【井上三太展 POPUP STORE in 博多】



(C)SANTASTIC!



