ケイゴイノウエがラムちゃんをビビッドに描く！フジテレビ“ノイ…
［ISARIBI株式会社］
ISARIBI株式会社の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属イラストレーターの「ケイゴイノウエ」が、現在フジテレビ“ノイタミナ”ほかにて毎週木曜24時55分～好評放送中のTVアニメ 『うる星やつら』 第2クールエンディング制作を担当したことを発表する。
また、同エンディングのプロデュースは「METEORA st.」所属プロデューサーの「保坂有希」が担当したことを、併せて発表する。
「うる星やつら」第2クール ノンクレジットエンディングムービーはこちら
TVアニメ 『うる星やつら』 について
今なお第一線で活躍する高橋留美子による鮮烈のデビュー連載「うる星やつら」。
小学館創業１００周年を記念し、選び抜かれた原作エピソードを４クールに渡ってテレビアニメ化！
監督は 『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』 を手掛けた高橋秀弥・木村泰大、シリーズ構成に 『はたらく細胞』 の柿原優子、キャラクターデザインに 『おそ松さん』 『映像研には手を出すな！』 の浅野直之、アニメーション制作は 『ジョジョの奇妙な冒険』 シリーズ、 『炎炎ノ消防隊』 のdavid productionが担当。
そして、主人公の“ダーリン”こと諸星あたると、ヒロイン・ラムという稀代のカップル役を神谷浩史と上坂すみれが演じる。
大胆不敵、恋にも全力、でもどこか切なくて…あたるとラムのボーイ・ミーツ・ガールを、銀河中から集結するキャラクターたちが彩るラブコメディ。
目を見て「好き」と言えない今だからこそ届けたい。ゴージャスでタフ、クレイジーな“やつら”の青春がかけめぐる！
【放送】
1月5日よりフジテレビ“ノイタミナ”ほかにて毎週木曜24:55～放送中
※放送時間は予告なく変更になる可能性がございます。
【原作】
高橋留美子「うる星やつら」（小学館 少年サンデーコミックス 刊）
【スタッフ】
監督：高橋秀弥、木村泰大
シリーズディレクター：亀井隆広
シリーズ構成：柿原優子
キャラクターデザイン：浅野直之
サブキャラクターデザイン：高村和宏、みき尾
メカニックデザイン：JNTHED 曽野由大
プロップデザイン：ヒラタリョウ
美術設定：青木薫
美術監督：野村正信
色彩設計：中村絢郁
CGディレクター：畠山一馬
撮影監督：長田雄一郎
編集：廣瀬清志
音楽：横山克
音響監督：岩浪美和
アニメーション制作：david production
【キャスト】
諸星あたる：神谷浩史
ラム：上坂すみれ
三宅しのぶ：内田真礼
面堂終太郎：宮野真守
錯乱坊：高木 渉
サクラ：沢城みゆき
ラン：花澤香菜
レイ：小西克幸
おユキ：早見沙織
弁天：石上静香
テン：悠木 碧
藤波竜之介：高垣彩陽
竜之介の父：千葉 繁
【主題歌情報】
第1クール
オープニング・テーマ：MAISONdes 『アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti』 （Sony Music Labels Inc.）
Now On Streaming
https://smr.lnk.to/d91Z4LUP
エンディング・テーマ：MAISONdes 『トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ』 （Sony Music Labels Inc.）
Now On Streaming
第2クール
オープニング・テーマ：MAISONdes 『アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ』 （Sony Music Labels Inc.）
エンディング・テーマ：MAISONdes 『アイタリナイ feat. yama, ニト。』 （Sony Music Labels Inc.）
【公式HP】
https://uy-allstars.com
【公式Twitter】
https://twitter.com/uy_allstars
ケイゴイノウエ プロフィール
ビビットな色使いとモーショングラフィックス等を混ぜ合わせた、サイバーパンクな世界観を表現した新時代デジタルアーティスト。
2020年SNSを中心に注目を集め、2021年にはAdo、Eve、キズナアイらのMVやメインビジュアルを担当。
2022年には世界の広告賞『D&AD Awards』の“Illustration Animated部門”を受賞
NFTでも作品を発表し、デジタルアートという分野でも存在感を放つ。
イラストだけではなくアパレルブランドも立ち上げており様々な取り組みはイラストレーターの枠を飛び出している
〈代表作〉
・Adobe Creative Cloud 「デジタルアートを作る」
・夜のピエロ/Ado MVイラスト制作
・遊遊冥冥/Eve MVイラスト制作
・TVアニメ「うる星やつら」EDイラスト・映像担当
Twitter
https://twitter.com/mushiki_k
その他、各種公式リンク集
https://lit.link/keigoinoue
保坂有希 プロフィール
ISARIBI株式会社/株式会社アブストリームクリエイション他、計５社の取締役員・社団法人の常務理事を務めるクリエイティブプロデューサー。
作詞作曲・舞台演出脚本・世界各地でのイベント制作等、インターネットカルチャーを中心に様々な分野に精通しクリエイティブをする。
インフルエンサー・クリエイティブ事務所「METEORA st,」では、マネジメントプロデュース統括として様々なアーティスト・インフルエンサー・コンテンツプロデュースを手がけている。
〈代表作〉
・TV CM「君は何色2019」プロデュース
・MV「夜のピエロ/Ado」「FREEDOM/Ado」制作プロデュース
・イベント「サイリウムダンスワールドバトル」プロデュース
他
METEORA st. INFORMATION
『METEORA st.』
読み：メテオラストリート
公式WEB
http://meteora-st.jp/
Twitter
https://twitter.com/meteora_st
＜METEORA st ALL MEMBERS＞
REAL AKIBA BOYZ／駒沢アイソレーション／GinyuforcE／FLAVA JAPAN／datto／ハヤケン／NARI Digitz／涼宮あつき／DRAGON／けいたん／マロン／ムラトミ／ネス／とぅーし／ゾマやかじゃない!／龍／ギア／ゲッツ／塩野 拓矢（梅棒）／DJシーザー／RK／寺島圭亮（A.T.E）／ケイゴイノウエ／マロン／ゆうたONE／神宮司秀将／保坂有希／山下智博（株式会社ぬるぬる)／龍／D(ディー)／ラブマツ／ヒサノモトヒロ／いれいす／SHO／SALT COMMUNICATION／来栖うさこ／DJ道井悠／松下 莉子／紫穂／MISAKI／田口華有／はむねずこ／柏森たま。／鈴乃／あま津うに／ぽにょ皇子／白幡いちほ／泉ひかり／立川みくの／関口佳奈／アオノアオ／環／ユリコタイガー／りさまる
＜WHATS?METEORA st＞
『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社の設立したインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html
『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/18-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
全国No.1※の「個別教室のトライ」が、3ヶ月間で東京都・神奈川県を中心に17教室オープンし、合計628教室に拡大！(01/18 21:40)
【無料配信開始】自分と他人への理解を深めて、可能性を広げよう。人気3作品を音声教養メディアVOOXから限定公開！(01/18 20:46)
マイナビ、南都コンサルティングと業務提携(01/18 20:40)
FXプライムbyGMO、FX初心者を応援する無料オンラインセミナーを開催！申し込み不要でどなたでも参加OK(01/18 20:40)
ランクセス、トタルエナジーズと持続可能なトール油由来スチレンの調達で提携(01/18 20:40)
【ザ・リッツ・カールトン京都】ショコラを使用したピエール・エルメ・パリならではのスイーツを楽しむバレンタインアフタヌーンティーを、本日より提供開始(01/18 20:16)
【動画】女性タレントが熱弁をふるう「真剣劇場！ガチトーーク」全編を公開(01/18 20:16)
観光土産品のＰＲ冊子「あいち お土産絵巻」を発行します！(01/18 20:16)
オーガニックブランドのエルバビーバが期間限定のPOP UPSHOP（伊勢丹新宿本店B2F）を2月18日よりスタート！(01/18 20:16)
【アマゾン新品入荷お知らせ】INNOCN社初32インチ 4K144Hz対応1152分割MINI-LEDモニター32M2V入荷済！(01/18 20:16)
渋谷にオープンして44年 ビル建て替えで歴史に幕 ウェンディーズ・ファーストキッチン渋谷センター街店1月22日(日)閉店へ 長年のご愛顧に感謝を込めて「閉店感謝祭」開催中!(01/18 20:16)
「三河のいいもの」をたくさんの人に伝える・届けるキャンペーン(01/18 20:16)
新たな可能性を切り開く！先端テック、スマートウォッチ【Wear OS by Google搭載 TicWatch ティックウォッチ】シリーズ、【ウェアラブルEXPO】に出展いたします。(01/18 20:16)
＜新商品＞実用新案取得 バタートーストを重ねず置くことが出来るお皿！？２枚のバタートーストを重ねずに置きたい！そんな声をカタチにしました。(01/18 20:16)
日本初のサウナレストラン「JUHLA」（ユフラ）やコワーキングスペース、リラックスエリアを含めた滞在型サウナ施設「PARATIISI」が1月21日（土）に遂にグランドオープン。(01/18 20:16)
1-デセン市場（1-Decene Market）に関する調査は、2022 年のランドスケープを理解するために実施されました。(01/18 19:46)
バレンタインにチョコの街神戸で試食チョコ付き 「幸福のチョコレート講座」を開催、通常3,900円のチョコレートバイヤーみりの講座が2月14日にちなんだ特別価格2,140円で参加できます(01/18 19:46)
スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「ジョブ別 デウスマキナ確率アップガチャ」販売！＞(01/18 19:46)
「ラジオ」＋「本」＝カルチャー最前線！聴くカルチャー・プログラム『アフター6ジャンクション』のブックフェア「アトロク・ブックフェア2022-2023」が日本全国の書店で開催決定！(01/18 19:46)
JAL、国際貨物の燃油サーチャージを申請(01/18 19:46)
【洞爺湖温泉/ザ レイクビューTOYA乃の風リゾート】洞爺湖温泉冬花火2023 まもなく開催！！(01/18 19:46)
【FC大阪】FC大阪 ホームゲーム 場外フードエリア 2023年シーズン出店者募集のお知らせ(01/18 19:46)
ウルトラフーズ株式会社が展開する冷凍ラーメン自動販売機【ウルトララーメン大集合】梶ヶ谷店を神奈川県川崎市高津区にオープン！(01/18 19:46)
印刷・メディアビジネスの総合イベント「page2023」印刷ビジネスの『創注』にフォーカスしたカンファレンスを配信！(01/18 19:46)
完全制覇まであと1座！現役看護師で登山家の渡邊直子が、世界女性初※の快挙・8000m峰14座制覇に向けて「Makuake」応援プロジェクトを始動(01/18 19:46)
【220人にアンケート】購入予定のタイヤチェーンは？参考にしたものや価格帯、人気メーカーを調査しました！(01/18 19:46)
一般社団法人日本CEO協会、株式会社クリエイトマネジメント協会と提携(01/18 19:46)
“フェムテックを学ぶ日”の2023年2月19日（日）に『第1回 JAPAN FEMTECH SUMMIT 2023』開催決定！チケット申し込みスタート。登壇者続々決定！(01/18 19:46)
音楽で支援の輪を広げよう！外国ルーツの子どもたちの日本語学習支援チャリティーイベント『アブラッソ』開催！(01/18 19:46)
大阪天満橋に自家製麺立食い蕎麦屋 和風出汁そばスタンド「あぼす」が NEW OPEN !!(01/18 19:46)