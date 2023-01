[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属イラストレーターの「ケイゴイノウエ」が、現在フジテレビ“ノイタミナ”ほかにて毎週木曜24時55分~好評放送中のTVアニメ 『うる星やつら』 第2クールエンディング制作を担当したことを発表する。



また、同エンディングのプロデュースは「METEORA st.」所属プロデューサーの「保坂有希」が担当したことを、併せて発表する。











「うる星やつら」第2クール ノンクレジットエンディングムービーはこちら













TVアニメ 『うる星やつら』 について



今なお第一線で活躍する高橋留美子による鮮烈のデビュー連載「うる星やつら」。

小学館創業100周年を記念し、選び抜かれた原作エピソードを4クールに渡ってテレビアニメ化!



監督は 『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』 を手掛けた高橋秀弥・木村泰大、シリーズ構成に 『はたらく細胞』 の柿原優子、キャラクターデザインに 『おそ松さん』 『映像研には手を出すな!』 の浅野直之、アニメーション制作は 『ジョジョの奇妙な冒険』 シリーズ、 『炎炎ノ消防隊』 のdavid productionが担当。



そして、主人公の“ダーリン”こと諸星あたると、ヒロイン・ラムという稀代のカップル役を神谷浩史と上坂すみれが演じる。



大胆不敵、恋にも全力、でもどこか切なくて…あたるとラムのボーイ・ミーツ・ガールを、銀河中から集結するキャラクターたちが彩るラブコメディ。

目を見て「好き」と言えない今だからこそ届けたい。ゴージャスでタフ、クレイジーな“やつら”の青春がかけめぐる!



【放送】

1月5日よりフジテレビ“ノイタミナ”ほかにて毎週木曜24:55~放送中

※放送時間は予告なく変更になる可能性がございます。



【原作】

高橋留美子「うる星やつら」(小学館 少年サンデーコミックス 刊)



【スタッフ】

監督:高橋秀弥、木村泰大

シリーズディレクター:亀井隆広

シリーズ構成:柿原優子

キャラクターデザイン:浅野直之

サブキャラクターデザイン:高村和宏、みき尾

メカニックデザイン:JNTHED 曽野由大

プロップデザイン:ヒラタリョウ

美術設定:青木薫

美術監督:野村正信

色彩設計:中村絢郁

CGディレクター:畠山一馬

撮影監督:長田雄一郎

編集:廣瀬清志

音楽:横山克

音響監督:岩浪美和

アニメーション制作:david production



【キャスト】

諸星あたる:神谷浩史

ラム:上坂すみれ

三宅しのぶ:内田真礼

面堂終太郎:宮野真守

錯乱坊:高木 渉

サクラ:沢城みゆき

ラン:花澤香菜

レイ:小西克幸

おユキ:早見沙織

弁天:石上静香

テン:悠木 碧

藤波竜之介:高垣彩陽

竜之介の父:千葉 繁



【主題歌情報】

第1クール

オープニング・テーマ:MAISONdes 『アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti』 (Sony Music Labels Inc.)

Now On Streaming

https://smr.lnk.to/d91Z4LUP



エンディング・テーマ:MAISONdes 『トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ』 (Sony Music Labels Inc.)

Now On Streaming



第2クール

オープニング・テーマ:MAISONdes 『アイワナムチュー feat. asmi, すりぃ』 (Sony Music Labels Inc.)

エンディング・テーマ:MAISONdes 『アイタリナイ feat. yama, ニト。』 (Sony Music Labels Inc.)



【公式HP】

https://uy-allstars.com



【公式Twitter】

https://twitter.com/uy_allstars







ケイゴイノウエ プロフィール









ビビットな色使いとモーショングラフィックス等を混ぜ合わせた、サイバーパンクな世界観を表現した新時代デジタルアーティスト。



2020年SNSを中心に注目を集め、2021年にはAdo、Eve、キズナアイらのMVやメインビジュアルを担当。

2022年には世界の広告賞『D&AD Awards』の“Illustration Animated部門”を受賞

NFTでも作品を発表し、デジタルアートという分野でも存在感を放つ。

イラストだけではなくアパレルブランドも立ち上げており様々な取り組みはイラストレーターの枠を飛び出している



〈代表作〉

・Adobe Creative Cloud 「デジタルアートを作る」

・夜のピエロ/Ado MVイラスト制作

・遊遊冥冥/Eve MVイラスト制作

・TVアニメ「うる星やつら」EDイラスト・映像担当



Twitter

https://twitter.com/mushiki_k



その他、各種公式リンク集

https://lit.link/keigoinoue







保坂有希 プロフィール









ISARIBI株式会社/株式会社アブストリームクリエイション他、計5社の取締役員・社団法人の常務理事を務めるクリエイティブプロデューサー。

作詞作曲・舞台演出脚本・世界各地でのイベント制作等、インターネットカルチャーを中心に様々な分野に精通しクリエイティブをする。

インフルエンサー・クリエイティブ事務所「METEORA st,」では、マネジメントプロデュース統括として様々なアーティスト・インフルエンサー・コンテンツプロデュースを手がけている。



〈代表作〉

・TV CM「君は何色2019」プロデュース

・MV「夜のピエロ/Ado」「FREEDOM/Ado」制作プロデュース

・イベント「サイリウムダンスワールドバトル」プロデュース

他







METEORA st. INFORMATION







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB

http://meteora-st.jp/

Twitter

https://twitter.com/meteora_st



<METEORA st ALL MEMBERS>

REAL AKIBA BOYZ/駒沢アイソレーション/GinyuforcE/FLAVA JAPAN/datto/ハヤケン/NARI Digitz/涼宮あつき/DRAGON/けいたん/マロン/ムラトミ/ネス/とぅーし/ゾマやかじゃない!/龍/ギア/ゲッツ/塩野 拓矢(梅棒)/DJシーザー/RK/寺島圭亮(A.T.E)/ケイゴイノウエ/マロン/ゆうたONE/神宮司秀将/保坂有希/山下智博(株式会社ぬるぬる)/龍/D(ディー)/ラブマツ/ヒサノモトヒロ/いれいす/SHO/SALT COMMUNICATION/来栖うさこ/DJ道井悠/松下 莉子/紫穂/MISAKI/田口華有/はむねずこ/柏森たま。/鈴乃/あま津うに/ぽにょ皇子/白幡いちほ/泉ひかり/立川みくの/関口佳奈/アオノアオ/環/ユリコタイガー/りさまる



<WHATS?METEORA st>

『METEORA st.』 とは、ISARIBI株式会社の設立したインフルエンス能力を有するクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。



