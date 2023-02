[翔泳社]

株式会社翔泳社(本社:東京都新宿区舟町5、社長:佐々木幹夫)は、書籍『マーケティング思考 業績を伸ばし続けるチームが本当にやっていること』(山口 義宏/著)を2023年2月6日に発売します。本書は、施策やツール活用を目的とせずに本質的な問いをもって働く人を増やし、最適な判断ができる組織・チームを作るために必要な「マーケティング思考」について解説した1冊です。







■マーケティングを強化したのに期待したほど業績が伸びない……

足りないのは「マーケティング思考」かもしれません







マーケティングを強化して業績を伸ばしたいと投資をしても、そのソリューションやツールを使いこなせず、結局成果を出すことができない。そんな企業やチームに必要なのは、「マーケティング思考」かもしれません。

「マーケティング思考」とは、特定のアプローチの戦略論や新しい施策やツールではなく、業績を伸ばし続けた企業に共通するマーケティングへの取り組み、チームの人材の要件、業務の進め方といった、外部からは目に見えにくいけれど普遍性のあるOS(オペレーティングシステム)を体系化したものです。

本書では、23年間にわたって、スタートアップから大企業までマーケティング支援を一貫して行い、自らも起業して事業を成長させてきた著者が、「マーケティング思考」を構成する3つの共通言語とそれらをメンバーに浸透させる方法を解説。企業が陥りがちな落とし穴に焦点をあて、B to C、B to Bを問わずに成果を出せる組織・チームの要件と育成法を紹介します。



▼こんな方におすすめ

・マーケティングによって自社の業績を底上げしたいマネジメント層

・チームや組織のマーケティングを強化したいリーダー層

・マーケティング力を高めたい担当者やマーケティング支援会社の担当者

・マーケティングの本質をおさえたいビジネスパーソン











■書籍概要

『マーケティング思考 業績を伸ばし続けるチームが本当にやっていること』

著者:山口 義宏

発売日:2023年2月6日

定価:1,760円(本体1,600円+税10%)

判型:四六・224ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798165653



全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/24074

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798165654



■目次

はじめに――業績を伸ばし続けるチームが本当にやっていること

第1章 なぜ「マーケティング」は難しいのか

第2章 成果を出すOS=「マーケティング思考」

第3章 マーケティング思考を構成する3つの共通言語

第4章 事業フェーズ別の考え方・判断基準

第5章 「マーケティング思考人材」育成の成功法則

おわりに――人に向き合い、人が成長して事業に還元されることへの挑戦





■著者プロフィール

山口義宏(やまぐち・よしひろ)

株式会社グロースX 取締役COO/インサイトフォース株式会社 取締役

1978年、東京都生まれ。ソニー子会社で戦略コンサルティング事業の事業部長、リンクアンドモチベーションでブランドコンサルティングのデリバリー統括などを経て、2010年に企業のブランド・マーケティング領域特化の戦略コンサルティングファームのインサイトフォースを設立。B to C~B to B問わず企業/事業/商品・サービスレベルのブランド~マーケティング戦略の策定、CI、マーケティング4P施策の実行支援、マーケティング組織開発およびマーケティングスタッフの育成を主業務とし、これまで100社を超える戦略コンサルティングに従事。2021年より株主および戦略アドバイザーとしてグロースXに参画。2022年6月、同社取締役COOに就任。著書に『マーケティングの仕事と年収のリアル』(ダイヤモンド社)、『デジタル時代の基礎知識『ブランディング』』(翔泳社)など。

Twitter ID:@blogucci



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-16:46)