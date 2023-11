[一般社団法人渋谷未来デザイン]







一般社団法人渋谷未来デザイン(以下、渋谷未来デザイン)は、新競技にフリースタイルフットボールを追加して、先日開催したNext Generations Games 2023(https://www.nextgenerations.jp/projects/games2023/)に続き、“フットボール”をメインにした新しいネクジェネイベント『FOOTBALL PARK -SHIBUYA 2023- powered by Next Generations』を開催します。



フットボールコンテンツとして、ボール一つで自分を自由に表現する「Freestyle Football」、狭いコートで繰り広げるGKなしの3人制サッカー「3x3FOOTBALL」、さらには専門性によらないカラダ作りコンテンツとして、親子で楽しめる究極の鬼ごっこスポーツ「パルクール鬼ごっこ」が登場!

短い時間で目まぐるしい展開が繰り広げられる特徴をもつ、これらのコンテンツは観る者も魅了します。



イベントを盛り上げるMCとしてタカアンドトシの「トシ」をはじめ、元サッカー日本代表のレジェンドチームとして大人気YouTuber「那須大亮」やワールドカップにも出場し活躍したストライカー「玉田圭司」と正確無比な左足を持つ「藤本淳吾」にサンフレッチェ広島のレジェンド「森崎浩司」、名古屋グランパスでJ1を制覇した「阿部翔平」。元フットサル日本代表チームとして、4度のFリーグディビジョン1のMVP&得点王に輝いた「森岡薫」(リガーレヴィア葛飾所属)や二度のフットサルワールドカップ出場経験を持つ「星翔太」とFリーグディビジョン1で得点王に輝いた「渡邉知晃」。さらには現役フットサル選手YouTuber「あしざるFC」とサッカー芸人オールスターチーム「SMILERS」が参戦。



ゲストチームと対戦できる特別な機会もあるかも!子どもも大人も繰り返し遊べる自由参加型のゲームや真剣勝負の大会も実施!参加して1日中遊ぼう!

プレーして楽しめる、観て楽しめる。



ボールひとつで#アソビタオセ。



詳細はFOOTBALL PARK -SHIBUYA2023- 公式Instagramにて随時発表。

フォローして最新情報をゲットしよう!

●公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/footballpark_shibuya_2023/



●イベント公式ページ

https://footballpark-shibuya.jp/

大会参加は下記予約ページにて申し込み受付中!



●大会申し込みページ

https://footballpark-shibuya-2023.peatix.com/



FOOTBALL PARK -SHIBUYA2023-とは

いつでもどこでも誰とでも。

ボール一つあれば、楽しめる。

フットボールは自由だ。

そんなフットボールを体現するために、ボール一つあれば「この場所」ではなくても、「自分の場所」で楽しめるコンテンツを1日通して開催し、子どもも大人も夢中になれる「場所」を創り出す。



名称:FOOTBALL PARK -SHIBUYA 2023- powered by Next Generations

日時:2023年11月23日(木・祝) 9:00~16:30

会場:代々木公園ケヤキ並木広場(原宿側)



※内容は変更になる場合があります。

※同日に代々木公園野外ステージとその周辺では、国内最大級のストリートダンスの祭典「Shibuya StreetDance Week 2023」が開催予定です。一緒に、渋谷のストリートカルチャーを盛り上げます。



CONTENTS

■Freestyle Football

【大会】

・FREESTYLE FOOTBALL BALLMAN(実施カテゴリー:U-15、OPEN)

ボール一つと身一つ。サッカースキルの一つであるリフティングを用い自己表現を行うフリースタイルフットボールで頂点を目指すバトル。「1人あそび」が極限に高められアートになり、人々を魅了する。予選を勝ち抜いた上位8名が本戦へ進出し優勝を目指す。

【自由参加】

・FREESTYLE FOOTBALL チャレンジ / JAM

フリースタイルフットボールのコツを学ぶワンポイントレッスンやフリースタイルフットボーラーの技を間近で見て真似してみよう。



■3x3FOOTBALL

【大会】

・3x3FOOTBALL BATTLE(実施カテゴリー:U-10、U-12、WOMEN、ENJOY、OPEN)

大会時間内に繰り返しゲームに挑戦し、最多勝利数を競い合い頂点を目指せ。

【自由参加】

・3x3FOOTBALL PICK UP GAME(参加自由型フリーゲーム)

全員味方で全員敵。チームだけじゃない、一人参加OK。その場で即興チームを作って誰でもいつでも楽しめるピックアップゲーム。

※一人でも複数人でも参加可能。その場でチームを作ります。



■パルクール鬼ごっこ

【自由参加】

・パルクール鬼ごっこ体験会

夢中で遊んで体力UP。競技の専門性によらない、誰でも行う「あそび」を競技化!20秒間バトル!1対1の究極鬼ごっこスポーツ!



注意事項:

●大会参加は有料/事前申込み制となります。

●大会以外は無料でご参加いただけます。

●未成年の方は必ず保護者の承認を得てエントリーしてください。

●本イベントでは、主催者および主催者に承認を受けた企業・団体、報道機関がイベント会場内で撮影・取材を行っています。観戦中の来場者や待機中の出場選手を含んだイベントの撮影・取材された様子が、テレビ・インターネット・新聞・雑誌などのメディアにおいて、報道および商業目的の素材などとして、使用されることがあります。

●エントリーにあたってご記入いただく個人情報は、イベントの実施に関する事項のみに使用し、それ以外の用途には一切使用いたしません。



GUESTS







CREDITS

名称:FOOTBALL PARK -SHIBUYA 2023- powered by Next Generations

主催:一般社団法人渋谷未来デザイン

後援:渋谷区 / Next Generations / SPEEN / 一般社団法人3x3FOOTBALL連盟 / 一般社団法人パルクール鬼ごっこ協会



一般社団法人渋谷未来デザインについて

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://fds.or.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-12:16)