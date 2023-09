[4℃]

2023年9月29日(金)より発売開始



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「EAU DOUCE4℃」は、ブランド15周年を記念したアニバーサリーコレクションの第3弾として、揺れ動く水の波紋や水面の輝きを優雅に表現した「15th Anniversary 3rd Collection」を、2023年9月29日(金)より、全国の「EAU DOUCE4℃」店舗及び公式オンラインショップにて販売いたします。







EAU DOUCE4℃の15周年を記念するアニバーサリーコレクション第3弾のテーマは、「Ripple Petals」。優しくふわりと開花する花びらのような水の波紋を繊細に表現したコレクションです。ゆっくりと優雅に広がる波紋に着想したユニークな地金のラインに、ダイヤモンドやホワイトトパーズ、アクアマリンなどの天然石の輝きを上品かつ大胆に留めたジュエリーが揃います。



EAU DOUCE4℃らしい華やかで可憐なストーンのセッティングに、ふんわりと広がる波紋の揺れ動く姿を映したモチーフ。光を受けて煌めく自然の力を宿したジュエリーを纏って、あなたの魅力を凛と輝かせて。





■水面の輝きを表現した天然石が揺れ動くボリューム感のあるジュエリー



From left

K10YG Necklace / Aquamarine / Tanzanite / White Topaz ¥68,200

K10YG Pierced Earrings/ Aquamarine / Tanzanite/ White Topaz / Diamond ¥50,600



ゆっくりと優雅に広がる水の波紋からインスピレーションを受けた、ジュエリーがしたたり落ちるようなデザインのシリーズ。穏やかな波の広がりを感じさせる地金のラインに、透明感のある輝きが魅力のホワイトトパーズやアクアマリン、タンザナイトをランダムにセッティング。身に着ける人の動きに合わせて揺れ動く、上品さと大人の麗しい横顔を引き立てるジュエリーです。





■広がっていく波紋を映した水面の輝きを纏って



From left

K18YG Necklace / White Topaz ¥63,800 K10YG Pierced Earrings / White Topaz ¥37,400



シーンレスに取り入れやすい程よいボリューム感が魅力のモチーフには、大小さまざまのホワイトトパーズを配して動きのある水の情景を演出。光に照らされながら広がっていく水の波紋の煌きが、身に着けるだけで普段の装いにワンランク上の華やかさを加えます。





■流れるようなストーンのセッティングが目を惹くアシンメトリーデザイン



From left

K10YG Necklace / Aquamarine / Diamond ¥35,200

K10YG Ring / White Topaz ¥41,800



水の波紋が左右に広がる瞬間を映したアシンメトリーのモチーフは、繊細な曲線美と流れるようなストーンセッティングが魅力。まるでブーケのように集まった水面の輝きをホワイトトパーズで表現したリングは、手元に控えめながらピュアな上品さを印象付けます。



15周年を記念するジュエリーにふさわしい、唯一無二の曲線美と大胆なストーン使いが魅せるEAU DOUCE4℃らしいモチーフ。あなたの顔周りを彩るアイテムを味方に、普段より少し煌びやかな装いに心を躍らせて。





■限定ケース





「15th Anniversary 3rd Collection」のジュエリーは、

ガラスの蓋にオリジナルの刻印をほどこした、

重厚感のあるEAU DOUCE 4℃15周年オリジナル限定ケースに

お包みしてお渡しいたします。



※数に限りがございます。

詳しくはショップスタッフまでお問い合わせください。







