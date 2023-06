[株式会社運動通信社]



Now Do 株式会社

株式会社運動通信社





本田圭佑がCEOを務めるNow Do株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:本田圭佑、以下Now Do社)とインターネットスポーツメディア「SPORTS BULL(スポーツブル)」を運営する株式会社運動通信社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒飛功二朗、以下運動通信社)が共同運営するプレミアム音声サービス「NowVoice」(URL:https://voice.nowdo.net)に、本日2023年6月23日より、新たなトップランナーとして体操・千葉健太氏、三輪哲平氏が参画したことをお知らせします。

今後、「NowVoice」では千葉健太氏、三輪哲平氏を始め、様々なトップランナーのここでしか聴けない本音の「声」をユーザーにお届けしていきます。





◆千葉健太氏 初回音声「はじめまして!千葉健太です!」

下記URLにアクセスすると、専用ページで千葉健太氏の初回音声を聴くことができます。

<千葉健太氏「はじめまして!千葉健太です!」>

https://voice.nowdo.net/share_post/232/WlRrNE1EQTVPVGhsWTJZNE5ESTNaUT09Mmx0VzVqNkxmcll1Uy9UcFRZV3N3QT09

※上記URLより2023年6月23日8時30分~20時30分までの12時間音声を無料で聴くことができます。それ以降、音声を聴く場合は「NowVoice」でアカウント登録が必要となります。





◆三輪哲平氏 初回音声「ナウボイス始めます!」

下記URLにアクセスすると、専用ページで三輪哲平氏の初回音声を聴くことができます。

<三輪哲平氏「ナウボイス始めます!」>

https://voice.nowdo.net/share_post/233/WlRrNE1EQTVPVGhsWTJZNE5ESTNaUT09cURUOElncmpzM0hnUTIrcDNISDhwdz09

※上記URLより2023年6月23日8時30分~20時30分までの12時間音声を無料で聴くことができます。それ以降、音声を聴く場合は「NowVoice」でアカウント登録が必要となります。



◆千葉健太氏 プロフィール

1996年4月4日生まれ。セントラルスポーツ所属。

大阪府出身。高校時代から全日本選手権で上位をうかがうなど、次代の体操界を担う逸材として注目される。順天堂大学進学後、同世代のライバルたちと切磋琢磨しながら、その実力に磨きをかけ、チームの中心選手として活躍し、全日本体操団体選手権の3連覇に貢献。数々の国際試合も経験し、日本代表入りを争う選手として活躍する。2018年はアジア大会の日本代表に選出され、団体銀メダル、個人でも種目別・平行棒で銅メダルを獲得した。雌伏の時を経て、2023年に初の日本代表入り。代名詞の美しい演技で世界の舞台に挑む。



◆三輪 哲平氏 プロフィール

2000年12月21日生まれ。セントラルスポーツ所属。

静岡県出身。清風高校3年時にインターハイ個人総合と団体を制覇、同年の個人総合スーパーファイナルで2位に入るなど、世代のトップランナーの1人として活躍する。順天堂大学進学後もチームの中心選手として活躍し、2020年 全日本体操団体選手権の優勝、大学4年で迎えた2022年 全日本学生選手権(インカレ)個人総合2位など、日本代表入りを争う選手へと成長を遂げる。そして迎えた2023年、激しい日本代表争いを制し、初の日本代表切符を獲得。世界の舞台でのさらなる飛躍を目指す。



◆「NowVoice」について

「NowVoice」は、世の中に強い影響力を持つ、各界のトップランナーの音声が、月額980円(税込)で聴き放題となる定額制のプレミアム音声サービスです。トップランナーの「声」は、何気ない一言でもヒトの人生を変える力があります。日々チャレンジを続けるトップランナーたちの本音の「声」を直接ユーザーに届けることで、人生をより楽しく、元気に、幸せにする「きっかけ」の創出を目指しています。



サービスURL:https://voice.nowdo.net



◆アカウント登録と利用料金について

「NowVoice」でトップランナーの音声を全て聴くにはアカウント登録が必要となります。アカウント登録は、「NowVoice」ウェブサイト(https://voice.nowdo.net)またはアプリ経由(App StoreまたはGoogle Play)で行うことができ、月額980円(税込)でご利用頂けます。





※クレジットカード決済

※App Store決済、Google Play決済

※初回アカウント登録後2週間は無料です。

※アカウント登録なしで、最新の投稿含む全ての音声は冒頭30秒を無料で聴くことができます。



◆サービス利用環境

・「NowVoice」ウェブサイト(パソコン/スマートフォンに対応)

https://voice.nowdo.net



・「NowVoice」専用アプリ(iOS/Androidに対応)

−iPhoneの場合

App Store URL:https://apps.apple.com/jp/app/nowvoice/id1507937543



−Androidスマートフォンの場合

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=voice.nowdo



◆運営会社

Now Do株式会社

所在地:東京都中央区日本橋人形町3-12-10 BEAKER 511

代表者:代表取締役社長 本田圭佑

事業内容:教育事業「NowDo」の運営など

URL:http://nowdo.jp/



株式会社運動通信社

所在地:東京都港区西新橋2-19-5 カザマビル2F

代表者:代表取締役社長 黒飛功二朗

事業内容:インターネットスポーツメディア「スポーツブル」の運営など

URL:https://sportsbull.jp/about/company/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-09:46)