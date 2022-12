[株式会社エニグモ]

http://www.buyma.com/?af=601



株式会社エニグモ(代表取締役最高経営責任者:須田将啓 本社:東京都港区、東証プライム:証券コード 3665) は、運営するソーシャル・ショッピング・サイト『BUYMA(バイマ)』は2023年1月1日(日)に『2023 NEW YEAR SALE』をリリースいたします。







・2023 NEW YEAR SALE概要

2023年も毎年大好評のNEW YEAR SALEでスタート!

豪華3本立てのお年玉をご用意しました。BUYMAで新年のお買い物をお楽しみください♪



期間:2023年1月1日(日) 0:00~1月4日(水)23:59

セール会場:https://www.buyma.com/contents/new-year-sale/?af=601



・BUYMAからの3つのお年玉





全カテゴリー対象【2023】円クーポン

20,000円以上の商品が対象!お一人様二回までご利用いただけるお年玉クーポンです。

謹賀新年お財布クーポン

新しいお財布で新しい年を!毎年ご好評のお財布対象クーポン。

4日間限定スペシャルタイムセール

ニューイヤーセール限定のオトクなタイムセールを開催します。





【BUYMA(バイマ) 】http://www.buyma.com/?af=601

BUYMAは、世界172カ国に在住する20.2万人以上のパーソナルショッパー(出品者)から世界中の魅力的な商品をお得に購入できるこれまで にない新しいスペシャルティ・マーケットプレイスです。会員数は1,031万人を突破、取扱ブランド数は1.8万を超え、日本未上陸ブランド、 国内完売アイテムをはじめとした世界中のファッショントレンドアイテムからコスメ、インテリア雑貨まで幅広く揃っています。



※iPhone版のアプリ(無料)はこちらからダウンロード

https://apps.apple.com/app/apple-store/id824042539?pt=474286&ct=release&mt=8

※Android版のアプリ(無料)はこちらからダウンロード

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buyma.buymaapp



【BUYMAで活躍するパーソナルショッパーとは】

会員数1,031万人を超える海外通販サイト「BUYMA」内で活躍する、買い物をサポートする日本人スペシャリストを指します。自分のセンス や感性を活かし最新のトレンド情報をキャッチし、お客様の嗜好に合わせてスタイリングやアイテムを紹介するなど、より一層ショッピン グを楽しめるようホスピタリティ溢れるサービスを提供しております。



【STYLE HAUS(スタイルハウス)】https://stylehaus.jp/?af=601

"世界中のリアルなトレンドがわかるファッションメディア“



【受賞歴】

2012年12月

「2012 Red Herring Top 100 Global(2012年レッドヘリンググローバルトップ100社)」を受賞

2015年7月

米国経済誌「Forbes Asia」の「アジアの売上10億ドル以下の優良企業200社リスト(Forbes Asia's 200 Best Under A Billion)」に選出

2016年6月

『カンヌライオンズ2016』デザイン部門でプロモーションビデオ「A Kind Drone ~親切なドローン~」がシルバー受賞

その他多数受賞



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/27-16:16)