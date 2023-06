[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

SPOTV NOWにて全試合ライブ配信!



6月17日(土)、18日(日)日本女子フットサル2023-2024が開幕!今シーズンもSPOTV NOW(登録・視聴無料)にて全試合をライブ配信いたしますので、ぜひご視聴ください!







<開幕戦のみどころ!>

6月18日(日)15:30キックオフ アニージャ湘南 vs バルドラール浦安ラス・ボニータス

今シーズン新規参入したアニージャ湘南がホームで開幕戦を迎えます。対するは圧倒的な強さで3連覇中のバルドラール浦安ラス・ボニータス。湘南がホームの地で勝利を届けるか、浦安が王者の戦いをするのか!開幕戦を会場で、SPOTV NOWのライブ配信で、お楽しみください!



SPOTV NOWの視聴はこちら▶

※リンクへ進んでご登録をお願い致します



<SPOTV NOWとは>

株式会社 LIVE SPORTS MEDIA が運営するライブ配信メディア。

スマートフォン、タブレット、パソコンからMLBをはじめ、Woman Athletes Project(WAP)*加盟のWリーグ(女子バスケ)、ホッケー女子リーグ、Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。

なお、国内女子トップリーグ各種コンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をして頂ければどなたでも無料で視聴いただけます。

MLBのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))

*WAP(http://japantopleague.jp/wap/)は、一般社団法人日本トップリーグ連携機構が行う女性アスリート支援プロジェクトです。



◆SPOTV NOW

https://spotvnow.jp



◆SPOTV NOW 公式YouTube

@SPOTVNOW_JP

https://www.youtube.com/channel/UCJ-l-sMQFHogSy8KXRyMIRA



◆SPOTV NOW 公式Twitter

@SPOTVNOW_JP

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP



◆SPOTV NOW 公式TikTok

@SPOTVNOW_JP

https://www.tiktok.com/@spotvnow_jp?lang=ja-JP



◆SPOTV NOW 公式Instagram

@SPOTVNOW_JP

https://www.instagram.com/spotvnow_jp/



◆SPOTV NOW 公式サポート Twitter

@SPOTVNOW_JP_sup

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP_sup



◆SPOTV NEWS

https://www.spotvnews.jp/



◆SPOTV NOW お問い合わせ先

https://www.spotvnow.jp/public/help/cs/contact



