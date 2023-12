[株式会社 京王百貨店]

会場:京王百貨店 新宿店7階 大催場

会期:2023年12月22日(金)~2024年1月4日(木) ※1月1日(月・祝)は店休日







株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)新宿店では、2023年12月22日(金)~2024年1月4日(木)までの期間※、7階大催場にて、「すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~」を開催します。今展は、すみっコたちがお店屋さんになりマルシェを開催するという「すみっコマルシェ」をコンセプトとした全国初開催のイベントです。おなじみのキャラクターと写真が撮れるフォトスポットや、お手持ちのぬいぐるみを置いて写真撮影が楽しめる「ぬい撮りコーナー」などを展開するほか、グッズコーナーでは、イベント記念グッズ約50種類を含む商品が勢ぞろいします。

※1月1日(月・祝)は店休日



イベント限定フォトスポットが登場





特別なエプロン姿のすみっコたちが出迎えてくれる今展のメインビジュアルを再現したフォトスポットのほか、ご自身の「てのりぬいぐるみ」を可愛らしく撮影できる「ぬい撮りコーナー」などイベント限定のフォトスポットが登場します。

※画像はイメージです。

●「すみっコマルシェ」



●「あげっコたちのアイス屋さん」



●「ベンチでひとやすみっコ」



●「ぬい撮りコーナー」



「イベント限定ぬいぐるみ」などイベント記念グッズが充実









●「てのりぬいぐるみ」(全6種) 各1,760円



●「あつめてぬいぐるみ」(全5種) 各2,750円





●「てのりぬいぐるみセット【ぺんぎん(本物)・おばけ】」2,970円



●「シーンぬいぐるみ (キッチンカー・まめマスター) 」6,160円



※画像はイメージです。

※数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。



お買い上げプレゼント







会期中、会場にて1レシート5,000円(税込)以上お買い上げの各日先着100名様に「コルクコースター(日替り、全5種)」を1点プレゼント。

※プレゼントは数に限りがございます。

準備数に達し次第終了とさせていただきます。

※お買い上げプレゼントの絵柄は日ごとに変わります(全5種)。

※絵柄はお選びいただけません。※お一人様1日1点限り。

※当日レシートのみ有効。※レシート合算不可。





すみっコたちがやってくる!~記念撮影会~







しろくまと一緒に記念写真を撮ることができます。

<日時>12月29日(金)11時30分~、13時30分~、15時30分~

※各回30組様

※撮影会の参加には整理券が必要です。

※整理券配布については以下URLをご確認ください。

https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/002659.html#satuei







(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



