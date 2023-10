[IMAGICA GROUP]

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社 IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:布施 信夫)のグループ会社で、映像制作とコンテンツ流通をシームレスにつなぐ映像技術サービスを展開する株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村 昌志、以下「IMAGICAエンタテインメントメディアサービス」)は、この度、「色の技術」に関する取り組み “Color by IMAGICA” の特集記事コンテンツの連載をはじめました。





映像作品における色のコントロールは、色についての技術的な理解をはじめとしたカラーマネジメントの土台の上に成り立っています。当社は長年に渡りこのカラーマネジメントを探求し続けており「色」に関わるさまざまなサービスとして展開しています。





特集ページ “Color by IMAGICA”

この特集記事を通じて、「色の技術」に関する取り組みを具体的にご紹介します。

映像に関わる多くの方と共通理解を深め、映像表現の新しい時代をともに切り開いていくことを目指しています。

https://www.imagica-ems.co.jp/color-by-imagica/



特集記事の他にも“Color by IMAGICA”に連動した映像技術のワークショップやイベントも企画してまいります。随時、本公式サイトや公式X(旧Twitter)アカウント( https://twitter.com/Imagica_EMS )で告知いたします。



当社グループは引き続き、グループの持つクリエイティビティとテクノロジーで、「世界の人々に“驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。









株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス







世界中の映像エンタテインメントを、あらゆるメディアに

・会社名:株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス

・代表者:代表取締役社長 社長執行役員 中村昌志

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・設 立:2021年1月15日(創立 1935年)

・資本金:1億円

・事業内容:映画の映像・音声編集、DCP(デジタルシネマパッケージ)作成、コンテンツ流通・配信サービス、フ ィルム現像・プリント、映像の修復・復元・保存サポート、デジタル合成・VFX・CG/グラフィックデザインの企 画・制作、吹替・字幕・翻訳、各種映像技術サービス

・URL:https://www.imagica-ems.co.jp/

・X(旧Twitter):https://twitter.com/Imagica_EMS



株式会社IMAGICA GROUP







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役会長 長瀬 文男

代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創立:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/

・X (旧Twitter):https://twitter.com/IMAGICAGROUP



