[一般社団法人渋谷未来デザイン]

最終日には渋谷駅ハチ公前広場で、忠犬ハチ公の生誕100年を記念した「ハチ公の部屋」を披露した、アーティストの西野達さんを迎えたトークセッションを実施。アーカイブ公開中。







一般社団法人渋谷未来デザイン(以下、渋谷未来デザイン)は、ソーシャルイノベーションの祭典「SOCIAL INNOVATION WEEK 2023」を11月6日(月)~12日(日)に開催しました。



SIW初日は「働き方」にフォーカスした7つのトークセッションを中心にスタートし、9日からはヒカリエホールをメイン会場として、オフラインとオンラインのハイブリッドで、トークイベントやワークショップ、体験イベントや 展示ブース、ネットワーキングなど、新しいアイデアに触れる機会を1週間に渡り創出しました。150を超えるプログラムと、総勢260名以上のスピーカーが参加し、連携イベントを含む全会場の来場者とオンライン視聴者の合計で延べ16.7万人が参加しました。



最終日には渋谷駅ハチ公前広場で、忠犬ハチ公の生誕100年を記念したアート作品「ハチ公の部屋」を披露したアーティストの西野達さんを迎えたトークセッションをおこない、日本でパブリックアートを展開する際の様々な障壁の高さ、その特殊さについて、また、公共の場でアートを発表する敷居が低くなることで、街とアートの関係性がどう変わっていくのかについて、意見が交わされました。



クロージングセッションには、長谷部健渋谷区長と、SUNDRED株式会社 代表取締役の留目真伸氏、そして司会を務めたフリーアナウンサーの青木源太氏とともに、1週間を振り返り、SIWを通して社会と人とのつながりや多世代が交流する場の大切さについて語りました。ヒカリエホールでは、カンファレンスやアイデアセッション以外にもワークショップや27の展示ブースで、あたらしい文化をつくっていくための、さまざまな未来図が提示されました。



カンファレンスとアイデアセッションは無料でアーカイブやレポートがご覧いただけます。SIWで出会った新しいアイデアや、社会と人のポジティブな変化によって、よりよい社会につながることにご期待ください。

SOCIAL INNOVATION WEEK 2023 アーカイブ&レポート

https://social-innovation-week-shibuya.jp/archive-report/





実施レポート ※プログラムの一部を抜粋しています。





カンファレンス



ART in the CITY ~都市とアートの共生~<SPEAKER>

南塚真史(NANZUKA 代表)

高村美和(一般社団法人日本現代美術商協会事務局)

西野達(アーティスト / 金沢美術工芸大学客員教授)

金山淳吾( 一般財団法人渋谷区観光協会 代表理事)

アーカイブURL:https://www.youtube.com/watch?v=Nnzk6BlN0RU





クロージングセッション

<SPEAKER>

金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会 代表理事

長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン 理事・事務局長)

長谷部健(渋谷区長)

留目真伸(SUNDRED株式会社 代表取締役)

青木源太(フリーアナウンサー)

アーカイブURL:https://www.youtube.com/watch?v=u0X9oXIvRxg



今回のSIWでは学生が登壇したアイデアセッションや親子・学生が参加できるワークショップを多数実施しました。



アイデアセッション



渋谷区環境シンポジウム2023「シブヤ若者気候変動会議」Z世代から渋谷への環境アイディアピッチ

シブヤに集まる若者たちが、渋谷の脱炭素化に向けた議論を実施。今年のテーマは「見える化」。多くの人々の環境意識は十分高いけれど、まだまだ実際の活動には結びつかないことを踏まえて、渋谷の環境の見える化を通じた斬新なアイディアをピッチしました。

アーカイブURL:https://www.youtube.com/watch?v=LGo7vCrkfgY





「サステナブルなコミュニティのつくりかた」~渋谷から音声×テクノロジーで新しい社会と文化が生まれるインフラを~

Voicyというこれまでにない音声プラットフォームによる強力なコミュニティはどのような想いから生まれたのか。またサスティナブルなコミュニティのつくり方やその未来について、株式会社Voicy 代表 緒方氏、SIW Student Ambassadorも含め一緒に考えていくセッション。登壇が終わっても、学生とのディスカッションが続いていたのが印象的でした。

アーカイブURL:https://www.youtube.com/watch?v=jmoT5r3_iJ0



ワークショップ



コスメロスアートワークショップ

廃棄されるコスメは年間で約2万トン以上と言われています。

コスメロス協会(代表:イガリシノブ)では「破棄することが悪いこと」という捉え方ではなく、新しいモノ、コトに変わる運動を行うことにより、 コスメの寿命、使い方、捨て方を含めた環境作りに取り組むことで、社会全体の環境の美意識に昇華されると考えています。今回のアートイベントでは参加者とともに、不要となったコスメから作られた絵具を使ってアート作品を完成させました。







NEXT GENERATIONS presents Miyu Special Dance Lesson with アミノバイタル(R)

世界的ダンサー「Miyu」と、Miyuがアンバサダーを務める「アミノバイタル(R)」がお届けするハウスダンス特別レッスンと「フリースタイル強化」をテーマに、ダンスは言葉を超えたダイバーシティなコミュニケーションツールであることを体感することができました。



メイン会場ヒカリエホール

会場には27の様々な展示ブースを展開。











エキスペリエンス



The Beach Flags Series 2023

“新たなアイデア”として、ビーチサイドを離れ、東京都渋谷区の宮下公園を会場として開催。



連携イベント



東京雪祭2023

『楽しいから始まる社会貢献』をテーマとして、普段献血ルームに足を運ばない若者に献血・骨髄バンクを知って行動してもらうキッカケの場づくりしているSNOW BANK主催。東京・代々木公園イベント広場にて開催。





SOCIAL INNOVATION WEEK 2023 開催概要





日程:2023年11月6日(月)~11月12日(日)

会場:渋谷ヒカリエホールほか渋谷区内施設

入場料:無料(一部有料プログラムあり)

開催方法:会場観覧、オンライン配信(一部プログラムを除く)

コンテンツ:Conference、Idea Session、Experience、Networking、Award、SIW CONNECT

プロデューサー:金山淳吾(一般財団法人渋谷区観光協会代表理事) / 長田新子(一般社団法人渋谷未来デザイン理事・事務局長)

主催:一般社団法人渋谷未来デザイン

共催:渋谷区

後援:アイスランド大使館、フィンランド大使館、国土交通省、文部科学省、東京都、渋谷区商店会連合会、一般財団法人渋谷区観光協会

特別パートナー:公益財団法人日本財団

企画制作:SOCIAL INNOVATION WEEK 実行委員会

パートナー企業:東急株式会社、アサヒビール株式会社、スマドリ株式会社、大阪大学、株式会社ゴールドウイン、こくみん共済 coop (全国労働者共済生活協同組合連合)、コミューン株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、大成株式会社、大日本印刷株式会社、東急不動産株式会社、株式会社ナイキジャパン、株式会社ニューバランスジャパン、花王株式会社(Biore)、青山商事株式会社、味の素株式会社(LaboMe(R)/アミノバイタル(R))、株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社AOI Pro.、アドビ株式会社、WEリーグ、KDDI株式会社、株式会社 加藤忠、慶応義塾大学、株式会社三洋物産、CCBT、株式会社シブヤテレビジョン、株式会社ジャルカード、株式会社エクシング、ダイキンHVACソリューション東京株式会社、Twitch Japan合同会社、株式会社コーセー、Digital Garage, Inc、株式会社ユーザベース、パーソルホールディングス株式会社、株式会社はなまる、マースジャパンリミテッド、freee株式会社、株式会社レコチョク、Legitimate

協力企業:株式会社アールビーズ、アクシスコンサルティング株式会社、INTERNATIONAL NFT FES SHIBUYA、株式会社ODORIBA、GAKU、渋谷区立北谷公園、Shibuyaグッドマナープロジェクト、株式会社ニューステクノロジー、コスメロス協会、株式会社SAKUSEN TOKYO、渋谷キャスト、渋谷芸術祭、一般社団法人渋谷再開発協会、Shibuya Sakura Stage、一般社団法人シブヤ・スマートシティ推進機構、渋谷ヒカリエホール、Simeji、公益財団法人ジョイセフ、STYLY (株式会社Psychic VR Lab)、Sponge、一般社団法人Channel47、株式会社ディレクションズ、DOMMUNE、公益財団法人日本ライフセービング協会、Next Generations、株式会社HYTEK、ハラカド、パルコ、株式会社SEM、フォースタートアップス株式会社、フォレストゲート代官山、株式会社Preferred Robotics、playground株式会社、ポケトーク株式会社、みずほ銀行、宮下公園パートナーズ、一般社団法人MetaverseJapan、メトロノーム株式会社、株式会社 ユーグレナ

連携教育機関:跡見学園女子大学、関東学園大学、城西国際大学、東京外国語大学、東京都市大学、学校法人文化学園 文化服装学院、筑波大学

メディアパートナー:Qetic Inc.、シゴトズキ、シブヤ経済新聞、渋谷新聞、渋谷のラジオ、NUMBER、BUSSINES INSIDER、FINEPLAY、PR TIMES、Voicy、MASHING UP、metropolitana tokyo、lifehacker

公式サイト:https://social-innovation-week-shibuya.jp/



<一般社団法人渋谷未来デザインについて>

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーションにより社会的課題の解決策と可能性をデザインする産官学民連携組織です。都市生活の新たな可能性として、渋谷から世界に向けて提示することで、渋谷区のみならず社会全体の持続発展につながることを目指しています。

一般社団法人渋谷未来デザイン https://fds.or.jp







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-19:46)