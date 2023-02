[バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社]

テイラー・スウィフト、クリス・ヘムズワース、トム・クルーズ、大坂なおみらの動向にも大注目



パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営するキッズ&ファミリー向けエンターテインメントチャンネル「ニコロデオン」は、日本時間3月5日(日)午前9時よりカリフォルニア州ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターにて開催される「ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード2023(Nickelodeon Kids Choice Awards 2023)」のノミネート内容を発表いたします。









「ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード」は、子どもの人気投票で受賞者が決定する、“子どもが主役”の世界最大級の子どもの祭典です。テレビ、映画、アニメ、音楽など様々なジャンルから、子どもたちの投票で選ばれた大人気のハリウッドスターやシンガーたちが集結する授賞式には、司会者からプレゼンター、受賞者に至るまで豪華セレブたちが次々と登場します。



今年は、「CBSモーニング」の共同司会者であり、「NFL on CBS」のアナリストでもあるネイト・バールソンとデジタルスーパースターのチャーリー・ダミリオが共同ホストを務めます。今年、テレビ部門で最多ノミネートを果たしたのは、6部門にノミネートされた「ストレンジャー・シングス 未知の世界」です。また、ジェナ・オルテガ、ジャック・ハーロウ、ガイル、ニッキー・ユーア、レティーシャ・ライトら、今をときめく顔ぶれが初のノミネートを果たしました。



さらに、今年はアジアのファンが投票を通じてお気に入りのローカルクリエイターを応援できるよう、全く新しい賞である「お気に入りのアジアクリエイター(Favorite Asian Creator)」部門を導入することが決定。日本からは人気YouTuberのHIKAKINがノミネートされました。世界中の人々からの投票によって今年の「お気に入りのアジアクリエイター」が決定いたします。投票は米ニコロデオン公式サイト(kca.nickelodeon.tv/vote)にて本日より受け付けております。



本イベントのパフォーマンス情報や放送日程については後日発表を予定しています。





ニコロデオン キッズ・チョイス・アワード2022 ノミネート一覧



【テレビ部門】

お気に入りのキッズテレビ番組

アー・ユー・アフレイド・オブ・ザ・ダーク?

ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル

ミズ・マーベル

レイブンのウチはチョー大変!

あの子はレイレイ!

Oops!フェアリーペアレンツ: フェアリーオッド

飛べないアヒル -ゲームチェンジャー-

The Really Loud House



お気に入りのファミリーテレビ番組

コブラ会

アイ・カーリー

オビ=ワン・ケノービ

シー・ハルク:ザ・アトーニー

ストレンジャー・シングス 未知の世界

ウェンズデー

ヤング・ロック

ヤング・シェルドン



お気に入りのリアリティー番組

アメリカズ・ファニエスト・ホームビデオ

アメリカズ・ゴット・タレント

アメリカン・ニンジャ・ウォリアー

Floor Is Lava

MasterChef Junior

ザ・マスクド・シンガー



お気に入りのテレビアニメ

ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ

ラグラッツ

スポンジ・ボブ

ティーン・タイタンズGO!

ラウド・ハウス

スマーフ



お気に入りの女性テレビスター(キッズテレビ)

オードリー・グレース・マーシャル(Oops!フェアリーペアレンツ: フェアリーオッド)

イモージェン・コーエン (Oops!フェアリーペアレンツ: フェアリーオッド)

オリヴィア・ロドリゴ (ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル)

レイブン・シモーネ(レイブンのウチはチョー大変!)

ソフィア・ワイリー (ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル)

あの子はレイレイ! (あの子はレイレイ!)



お気に入りの男性テレビスター(キッズテレビ)

ブレイディ・ヌーン (飛べないアヒル -ゲームチェンジャー-)

イスラエル・ジョンソン(キャンプ・キキワカ)

ジョシュア・バセット(ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル)

タイラー・ヴラディス (Oops!フェアリーペアツ: フェアリーオッド)

ウルフギャング・シェーファー (The Really Loud House)

ヤングディラン (Tyler Perry’s Young Dylan)



お気に入りの女性テレビスター(ファミリーテレビ)

ヒラリー・ダフ(パパと恋に落ちるまで)

ジェナ・オルテガ(ウェンズデー)

ミリー・ボビー・ブラウン (ストレンジャー・シングス 未知の世界)

ミランダ・コスグローヴ (アイ・カーリー)

セイディー・シンク (ストレンジャー・シングス 未知の世界)

トレイシー・エリス・ロス(ブラッキッシュ)



お気に入りの男性テレビスター(ファミリーテレビ)

ケイレブ・マクラフリン (ストレンジャー・シングス 未知の世界)

ユアン・マクレガー (オビ=ワン・ケノービ)

フィン・ウルフハード (ストレンジャー・シングス 未知の世界)

ガテン・マタラッツォ(ストレンジャー・シングス 未知の世界)

ジェリー・トレイナー (アイ・カーリー)

ラルフ・マッチオ (コブラ会)



【映画部門】

お気に入りの映画

アバター:ウェイ・オブ・ウォーター

ブラックアダム

ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー

ホーカスポーカス2

ジュラシック・ワールド/新たなる支配者

Monster High The Movie

ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ

トップガン マーヴェリック



お気に入りの映画男優

クリス・ヘムズワース (ソー:ラブ&サンダー)

クリス・プラット (ジュラシック・ワールド/新たなる支配者)

ドウェイン・ジョンソン (ブラックアダム)

ジム・キャリー (ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ)

ライアン・レイノルズ (アダム&アダム)

トム・クルーズ (トップガン マーヴェリック)



お気に入りの映画女優

エリザベス・オルセン (ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス)

レティーシャ・ライト (ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー)

ルピタ・ニョンゴ (ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー)

ミリー・ボビー・ブラウン (エノーラ・ホームズの事件簿2)

ナタリー・ポートマン (ソー:ラブ&サンダー)

サラ・ジェシカ・パーカー (ホーカスポーカス2)



お気に入りのアニメ映画

DC がんばれ!スーパーペット

モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック!

バズ・ライトイヤー

ミニオンズ フィーバー

バッドガイズ

私ときどきレッサーパンダ



お気に入りのアニメ映画声優(男性)

アンディ・サムバーグ(チップとデールの大作戦 レスキュー・レンジャーズ)

アンディ・サムバーグ (モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック!)

クリス・エヴァンス(バズ・ライトイヤー)

ドウェイン・ジョンソン (DC がんばれ!スーパーペット)

ケヴィン・ハート(DC がんばれ!スーパーペット)

スティーヴ・カレル (ミニオンズ フィーバー)



お気に入りのアニメ映画声優(女性)

オークワフィナ(バッドガイズ)

キキ・パーマー(バズ・ライトイヤー)

サルマ・ハエック (長ぐつをはいたネコと9つの命)

サンドラ・オー(私ときどきレッサーパンダ)

セレーナ・ゴメス(モンスター・ホテル 変身ビームで大パニック!)

タラジ・P・ヘンソン(ミニオンズ フィーバー)



【音楽部門】

お気に入りの女性アーティスト

アデル

ビヨンセ

ビリー・アイリッシュ

カーディ・B

レディー・ガガ

リゾ

リアーナ

テイラー・スウィフト



お気に入りの男性アーティスト

バッド・バニー

ドレイク

エド・シーラン

ハリー・スタイルズ

ジャスティン・ビーバー

ケンドリック・ラマー

ポスト・マローン

ザ・ウィークエンド



お気に入りのグループ

ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー

ブラック・アイド・ピーズ

BLACKPINK

BTS

イマジン・ドラゴンズ

ワンリパブリック

パニック!アット・ザ・ディスコ

パラモア



お気に入りの曲

“About Damn Time”- リゾ

“Anti-Hero”- テイラー・スウィフト

“As It Was”- ハリー・スタイルズ

“Bejeweled”- テイラー・スウィフト

“Break My Soul” - ビヨンセ

“First Class”- ジャック・ハーロウ

“I Ain’t Worried”- ワンリパブリック

“Lift Me Up”- リアーナ



お気に入りのコラボレーション

“Bam Bam”- カミラ・カベロ featuring エド・シーラン

“Don’t You Worry” - ブラック・アイド・ピーズ, デヴィッド・ゲッタ, シャキーラ

“I Like You (A Happier Song)”- ポスト・マローン featuring ドージャ・キャット

“Numb”- マシュメロ featuring カリード

“Stay With Me”- カルヴィン・ハリス, featuringジャスティン・ティンバーレイク, ホールジー, ファレル・ウィリアムス“Sweetest Pie”- ミーガン・ザ・スタリオン, デュア・リパ



お気に入りのブレイクしたアーティスト

デヴォン・コール

ダヴ・キャメロン

ゲイル

ジョージローレン・スペンサー・スミス

ニッキー・ユーア



お気に入りのアルバム

“Dawn FM”- ザ・ウィークエンド

“GOD DID”- DJキャレド

“Harry’s House”- ハリー・スタイルズ

“Midnights (3am Edition)”- テイラー・スウィフト

“Renaissance”- ビヨンセ

“Special”- リゾ



お気に入りのグローバルミュージックスター

バッド・バニー (ラテンアメリカ)

BLACKPINK (アジア)

ハリー・スタイルズ (英国)

ロザリア (ヨーロッパ)

テイラー・スウィフト (北米)

トーンズ・アンド・アイ(オーストラリア)

ウィズキッド (アフリカ)



お気に入りのソーシャルミュージックスター

ベラ・ポーチ

ディキシー・ダミリオ

ジョジョ・シワ

オリバー・ツリー

ステファン・サンチェス

あの子はレイレイ!



【その他部門】

お気に入りの男性クリエイター

オースティン・クリード

MrBeast

Ninja

ライアンズ ・ワールド

SeanDoesMagic

Unspeakable



お気に入りの女性クリエイター

アディソン・レイ

チャーリー・ダミリオ

ディキシー・ダミリオ

Gracie’s Corner

Kids Diana Show

ミランダ・シングス



お気に入りのアジアクリエイター

Aqil Zulkiflee (マレーシア)

Gen Halilintar (インドネシア)

HIKAKIN (日本)

Niana Guerrero (フィリピン)



お気に入りのソーシャルメディアファミリー

FGTeeV

Ninja Kidz TV

Ohana Adventure Family

The Bucket List Family

The Royalty Family

The Williams Family



お気に入りの女性アスリートスター

キャンデース・パーカー

クロエ・キム

大坂なおみ

セリーナ・ウィリアムズ

シモーネ・バイルズ

ビーナス・ウィリアムズ



お気に入りの男性アスリートスター

レブロン・ジェームズ

リオネル・メッシ

パトリック・マホームズ

ショーン・ホワイト

ステフィン・カリー

トム・ブレイディ



お気に入りのセレブペット

Dexter Lipa Hadid

Dodger Evans

Gino Chopra Jonas

Olivia Benson Swift

Piggy Lou Bieber

Toulouse Grande



お気に入りの本

Cat Kid Comic Club Book Series

グレッグのダメ日記

Five Nights at Freddy’s Book Series

ハリー・ポッターシリーズ

スーパーヒーロー・パンツマン

バッドガイズ



お気に入りのゲーム

Adopt Me!

Brookhaven

ジャストダンス2023エディション

マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル

マインクラフト

ポケットモンスター スカーレット・バイオレット





【ニコロデオン キッズ・チョイス・アワードについて】

世界中で大人気のキッズ&ファミリー・エンターテインメントブランド、ニコロデオンが主催する、 “子どもが主役”の世界最大のキッズ祭典です。俳優、映画、アニメ、音楽など様々なジャンルから、子どもたちの投票で選ばれた大人気のハリウッドスターやシンガーたちが集結する授賞式には、司会者からプレゼンター、受賞者に至るまで豪華セレブたちが次々と登場します。



【ニコロデオンについて】

今年で43年目を迎えるニコロデオンは、子供向けのナンバーワン・エンターテインメント・ブランドです。すべての活動において子供たちを第一に考え、多様でグローバルなビジネスを構築してきました。このブランドは、米国および世界各国でのテレビ番組と制作に加え、消費者向け製品、デジタル、ロケーションベースの体験、出版、長編映画などを手がけています。詳細な情報やアートワークについては、http://www.nickpress.com。ニコロデオンは、パラマウント(Nasdaq: PARA, PARAA)のマルチメディアエンターテインメントブランドの世界的ポートフォリオの一部です。



