株式会社ジーニー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:工藤智昭、以下ジーニー)が提供する「GENIEE SSP」(Supply Side Platform)は、TikTok for Businessが運営する広告ネットワーク「Pangle」との連携を開始いたしました。







■背景と目的

モバイルアプリケーション市場の急成長にともない、モバイル広告にますます注目が集まっています。中でもユーザーのニーズを刺激し、満足させるリワード動画広告は、パブリッシャーにとってユーザーの関心を集め収益を増やす、非常に効果的な方法となっています。

「Pangle」はTikTok for Businessが運営するアドネットワークとして、あらゆる規模のアプリデベロッパーがパフォーマンスの高いアプリ内で広告を配信でき、ユーザー拡大および収益を最大化することを可能にします。



ジーニーは2010年の創業以来、日本最大級のSSPを開発・運営しています。これまで国内外合わせて20,000社以上のメディアに広告配信の最適化ソリューションを提供してきました。



今回の連携により、ジーニーがサポートするWeb媒体社は「GENIEE SSP」が持つ収益最大化機能と組み合わせて、「Pangle」経由でTikTok上で収益性の高い広告の配信が可能になり、広告枠単価の向上が見込めます。



本連携を契機に「Pangle」との協力体制をさらに強化していくと共に、双方の強みを生かし、クライアント企業様のマーケティングによる成功を支援してまいります。



■「Pangle」について

Pangleは、TikTok for Businessの広告ネットワークです。

アプリデベロッパーはPangleを通じて、TikTok for Businessの独自のリソースを活用し、収益を最大化し、幅広いオーディエンスにリーチすることができます。

URL:https://www.pangleglobal.com/jp/



■「GENIEE SSP」について

ジーニーが独自に開発した、インターネットメディア様向けの広告収益最大化プラットフォームです。

純広告や、RTBによる入札、複数のアドネットワーク、アフィリエイト広告から最も収益の高い広告を配信し、収益の最大化を実現します。

URL:https://geniee.co.jp/services/publishers.php



■お問い合わせ先

株式会社ジーニー サプライサイド事業本部

担当:石川

TEL:03-5909-8181

MAIL:mediaunyo@geniee.co.jp



■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose(企業の存在意義)のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

■会社概要

社 名:株式会社ジーニー

代 表 者:代表取締役社長 工藤 智昭

本 社:東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立:2010年4月

資 本 金:1,549百万円(連結、2023年3月末現在)

従業員数:566名(連結、2023年3月末現在)

海外拠点:米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、タイ

事業内容:広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、海外事業

U R L:https://geniee.co.jp/





