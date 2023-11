[西川株式会社]

12月1日(金)から「Makuake」で先行販売スタート!いつもの椅子に置くだけ!姿勢が伸びて、勉強も食事も夢中がつづく



西川株式会社が展開するクッションシリーズ「Keeps(キープス)」では、このたび、昨年発売し大ヒット中のラクに理想の座姿勢をキープする“お尻のまくら”「Keeps 骨盤サポートクッション」のキッズモデル『Keeps クッション for kids(キープス クッション フォー キッズ)』を2023年12月1日(金)より、応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売(Makuakeサポーター向け超早割30%割引 価格 6,930円(税込)~、一般販売予定価格 9,900円(税込) )をスタートします。一般発売は、2024年2月下旬を予定しています。

[Makuake プロジェクトページ(12月1日(金)10時公開)] https://www.makuake.com/project/keeps-4

[Keeps クッション for kids 特設サイト] https://masaka-select.com/nishikawa/







西川は、長年眠りに向き合い、睡眠中に無意識に動いてしまう体を支え、負荷の少ない寝姿勢を追求してきました。この「眠る」の知見を活かして、「座る」を徹底的に追求し、生まれたのが「Keeps」シリーズです。昨年9月の発売から15ヶ月で約7億円※1を販売した人気商品“お尻のまくら”「Keeps 骨盤サポートクッション」は、ご愛用者様から「自然と姿勢がキープされる不思議なクッション」「使い始めてから腰の負担が軽くなった」「長時間座っていても腰やお尻の痛みが軽減した」などのコメントをいただき、大変ご好評をいただいています。



『Keeps クッション for kids』は、「Keeps 骨盤サポートクッション」のご愛用者様から「家庭学習やゲーム中の子どもの姿勢が気になるのでキッズサイズがほしい」という声を多くいただき、商品化に至りました。大人用と同様に、まくらの開発で培った圧力バランスの独自理論「三点支持理論」を応用し、骨ポジションを安定させ、坐骨・仙骨・大腿骨の3点で姿勢と圧力バランスを整えます。独自の立体構造で仙骨と坐骨をやさしくホールドし、骨盤の立った理想の座姿勢が崩れにくく、長時間でも自然に理想の姿勢をキープします。5才から12才ぐらいまでの約8年間ほど使用いただけるサイズ感です。クッションは大人用よりもやわらかく、裏生地に滑り止め加工を施した船底形状なので様々な椅子にご使用いただけます。



※1 2022年9月~2023年11月当社出荷実績より



子育てママ500名にアンケート!子どもの姿勢が「悪い」と感じている母親が約75%





西川では、30~40代の子育て中のママ500名にお子様の姿勢についてアンケートを実施しました。その結果、「姿勢が悪いと思う」が30%、「まあまあ悪いと思う」が45%となり、75%の母親が子どもの姿勢が悪いと感じていました。また、姿勢の悪さを感じるシーンは「食事中」が49.6%と約半数を占め、次いで「テレビ視聴やゲーム中」が44.8%、「勉強時」が38.0%となりました。





『Keeps クッション for kids』商品特長





■ 西川の大人気“お尻のまくら”から子ども用が誕生!

5才~12才の約8年間、ライフスタイルの様々なシーンで活躍

大人用“お尻のまくら”の機能はそのままに、子どもの体格に合わせたサイズ感で、やわらかなウレタンを使用。対象の目安は、5~12歳で身長110cm~150cm、体重15~45kg程度のお子様向けに設計しています。

悪い姿勢で長時間座っていると、体の部位にムダな負担をかけるため、正しい姿勢で座ることが健康には、とても大切です。勉強中や食事中など、長く座っていられず悪い姿勢が気になるシーンに、『Keeps クッション for kids』は骨盤を立たせて理想的な姿勢をラクにキープします。





■ 骨ポジションを安定させて理想の座姿勢に導く「Triangle Support System(R)」

[骨盤ホールド] 独自の立体構造で理想的な座姿勢をキープ

理想的な姿勢になる位置に骨盤がくるように坐骨ポケットを設計。坐骨ポケットに坐骨をはめこむことで前滑りを防ぎ、仙骨ポイントで支えることで理想的な座姿勢に導く独自の立体構造です。





[圧力バランス] まくらの理論を応用した圧力分散

まくらの開発で培った圧力バランスの独自理論「三点支持理論*」を応用。寝具に使用する体圧測定器を使ってお尻の座圧バランスとポイントを把握し、坐骨、仙骨、大腿部における理想の圧力バランスを分析。坐骨、仙骨、大腿部の三点でバランス良く支えることでで、坐骨部分にかかる圧力を分散。







■ 心地よさを生み出す機能

○ 通気性

接触面の多い大腿部にエアーホール(通気孔)を配置し、長時間の着座でもムレにくい。

○ 船底設計

座面は広く、クッションの背面はコンパクトな形状で、幅広いタイプの椅子に対応。大腿部のクッション性を高めます。

○ 滑り止め

裏側に滑り止め加工を施し、椅子からずれるストレスを軽減。

○ 衛生的

表生地には抗菌加工を施し、側生地は取り外し・洗濯可能で、いつでも清潔に保つことができます。

○ 耐久性

高弾力で耐久性に優れたウレタンを使用。底付き感がなく、快適な座り心地が長く続きます。



『Keeps クッション for kids』商品概要





商品名: Keeps クッション for kids

カラー: ラベンダー、ライトブルー、イエロー

サイズ: 幅37cm、長さ34cm×高さ14cm

組成: 表面・側面 / ポリエステル100% (抗菌加工) 裏面 / ポリエステル65% ポリウレタン35% (滑り止め加工) 詰めもの / ウレタンフォーム









【先行販売】

取り扱い場所:

応援購入サービス「Makuake」

『Keeps クッション for kids』プロジェクトページ(12月1日(金)10時公開)

https://www.makuake.com/project/keeps-4



予約開始日:

2023年12月1日から先行予約販売を開始

※商品は2024年2月下旬ごろお届け予定です。



税込価格:

【超早割 30%OFF】 Keeps クッション for kids 1個 6,930円

【早割 20%OFF】 Keeps クッション for kids 1個 7,920円

【親子セット割 20%OFF】 Keeps クッション for kids + 大人用 Keeps骨盤サポートクッション 16,720円

【くつろぎセット割 20%OFF】 Keeps クッション for kids + Keeps ピロークッション 21,120円



【一般発売】

発売時期: 2月下旬発売予定

税込価格: 9,900円





〈 お客様からのお問合せ先 〉

西川株式会社

☎ 0120-36-8161 (受付時間:平日10:00~17:00)

https://www.nishikawa1566.com/keeps/



