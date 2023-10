[株式会社ドワンゴ 広報部]

~ファンからリクエスト殺到の「受け」「攻め」ボイスも収録~



株式会社ドワンゴは、ドワンゴジェイピーストアとアニメイト通販にて、声優の緑川光と森川智之のボイスをスマートフォンで楽しめる機能が付いたオリジナルのラバーバンド「いつでも緑川さん」と「いつでも森川さん」(ドワンゴ企画・製作)の受注販売を2023年10月6日(金)12時00分より開始します。また、本日より、2023年1月に発売した緑川光のオリジナルグッズ「“いつでも”光おにいさんと一緒【ア行】」を再販します。





ニコ生から爆誕、緑川光の発案で商品化!二人の掛け合いも楽しめるオリジナルボイス収録







本品は、ラバーバンドに記載されたQRコードをスマートフォンで読み込んで設定(※)すると声優のボイスが聞ける、ドワンゴのオリジナル商品です。2023年1月に販売した緑川光のボイスが楽しめるラバーバンド「“いつでも”光おにいさんと一緒♪」の反響を受け、今回スピンオフ商品として、緑川光と森川智之のボイスを新たに収録し制作しました。

ボイスは、ファンからのリクエストが殺到した「受け」と「攻め」を含む5つのシチュエーションを設定し、緑川光のラバーバンド「いつでも緑川さん」は「受」「褒」「愛」「休」「罵」、森川智之の「いつでも森川さん」は「攻」「褒」「愛」「休」「罵」の各5種類をご用意。それぞれ単体で楽しめるのはもちろん、「いつでも緑川さん【受】」「いつでも森川さん【攻】」を交互に使用することでストーリーを感じられるようなメッセージになっています。「いつでも緑川さん」「いつでも森川さん」のボイスコンテンツは定期的に追加を予定しており、購入した後も継続して新しいボイスを楽しむことができます。

ラバーバンドのデザインは、コンセプトの「いつでも一緒」を英訳した「Always Together Midorikawa-san」「Always Together Morikawa-san」を印字。商品ごとに「受」「攻」「褒」「愛」「休」「罵」の漢字が記されています。





※設定方法:スマートフォンでラバーバンドに記載されたQRコードを読み込むと、専用のWEBサイト「いつでも一緒」に遷移します。

さらにカメラを起動し、ラバーバンド記載のARマーカーをカメラで読み込むと、収録されたボイスが再生される仕様になっています。













■収録ボイス例:



※ボイス内容については制作中のサンプルのため、変更の可能性があります。



緑川光の直談判で実現!緑川光×森川智之のコラボ実現の背景





ニコニコ生放送で放送中の緑川光の冠番組「月刊 光おにいさんと一緒♪ supported by animelo」

(https://www.nicovideo.jp/series/369314)の番組内でお届けしている人気企画、ファンから「緑川さんに言ってほしい一言」を募集する「みんなの性癖50音ボイス」から緑川光本人が着想を経て、プライベートでも親交の深い森川智之に対して生放送中に公開商談を実施。森川智之も企画内容に賛同し快諾したことから今回の商品化に至りました。



緑川光・森川智之 コメント





■緑川光

『月刊 光おにいさんと一緒♪』という自分の番組で、自分と言えば何をイメージするか

アンケートを取っているコーナーがあるんです。ア行から始まり、現在も続いています。

割とBL要素を感じさせるワードが選ばれる事が多く、振り返りでその日決まった言葉を連続で言ってみたら、

1人BLみたいな事になった事がありまして(笑)。これ、どうせなら帝王(森川さん)相手だったら、

尚更面白そうと思ったところから、この企画が始まりました(て言うか、自分が遊びたい/笑)。

楽しみ方は無限なこのアイテム、是非自分だけの楽しみ方を発見してみて下さい♪



■森川智之

僕の「いつでも森川さん」、光ちゃんの「いつでも緑川さん」のそれぞれでも楽しめるようですし、

僕の【攻】と光ちゃんの【受】は交互に聞くことでさらに楽しめるようなので、

ぜひ皆さんにも楽しんでもらいたいと思います!

ボイスも随時アップデートするようですし、今後の展開もお楽しみに!

ちなみに【いつでも森川さん】のアニメイト版は

僕が大好きなあの球団カラーをイメージした色にしてもらいました!



商品概要・購入特典





「いつでも緑川さん」、「いつでも森川さん」を10月6日(金)12時00分からドワンゴジェイピーストアとアニメイト通販で受注販売を開始し、各販売サイトでカラー違いの商品を展開します。また、コンプリートセットを1つ購入いただくごとにオリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼントします。

今回の新商品発売にあわせて、ボイス収録内容をアップデートした「“いつでも”光おにいさんと一緒【ア行】 」も再販します。購入特典として、前回販売の際に実施したお渡し会用に作成したポストカードのデザインから1枚をランダムでプレゼントします。



<商品名>

・いつでも緑川さん【受】【愛】【褒】【休】【罵】 全5種(新商品)

・いつでも森川さん【攻】【愛】【褒】【休】【罵】 全5種(新商品)

・“いつでも”光おにいさんと一緒【ア行】(再販)

<価格>

・単品:各1,100円(税込)

・いつでも緑川さんコンプリートセット(ドワンゴジェイピーストア版):5,500円(税込)

・いつでも森川さんコンプリートセット(ドワンゴジェイピーストア通販版):5,500円(税込)

・いつでも緑川さんコンプリートセット(アニメイト通販版):5,500円(税込)

・いつでも森川さんコンプリートセット(アニメイト通販版):5,500円(税込)

・“いつでも”光おにいさんと一緒【ア行】コンプリートセット(ドワンゴジェイピーストア版):5,500円(税込)

・“いつでも”光おにいさんと一緒【ア行】コンプリートセット(アニメイト通販版) :5,500円(税込)

<販売サイト>

ドワンゴジェーピーストア:https://jpstore.dwango.jp/products/list?filter=tag/005

アニメイト通販 :https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/gekkan_hikaruonisan/cd/1340/

<購入特典>

◆「いつでも緑川さん」、「いつでも森川さん」コンプリートセット1つ購入ごとに

オリジナルポストカードをランダムで1枚プレゼント

・「いつでも緑川さん」:撮りおろしポストカード

(全6種類:ドワンゴジェイピーストア各3種、アニメイト各3種)

・「いつでも森川さん」:撮りおろしポストカード

(全6種類:ドワンゴジェイピーストア各3種、アニメイト各3種)

◆「いつでも”光おにいさんと一緒【ア行】」コンプリートセット1つ購入ごとに、

前回お渡し会で配布した撮りおろしポストカート全3種類のうち1種類をランダムで1枚プレゼント

<受注期間>

2023年10月6日(金)12:00~2023年11月26日(日)23:59

<商品お届け時期>

2023年12月下旬を予定

<使用方法>

各ラバーバンドにあるQRコードをスマートフォンのカメラで読み込むと、

商品専用WEBサイト「いつでも一緒」に遷移。

カメラでマーカーを読み込むことで各声優による各カテゴリの一言が再生されます。

※ボイス再生時はイヤホン・ヘッドホン推奨

※WEBサイト「いつでも一緒」は全ての商品共通でご利用いただけます。



「月刊 光おにいさんと一緒♪supported by animelo」番組情報







番組名 :「月刊 光おにいさんと一緒♪supported by animelo #12」

放送日時 :2023年10月18日(水)20時00分~

URL :https://live.nicovideo.jp/watch/lv342966860

出演者(MC) :緑川光

ゲスト :森川智之

見逃し配信期間:放送終了後30日間(期間中見放題)

※番組後半部分の視聴は、ニコニコチャンネル「animelo+」の会員登録(有料)が必要です。



ニコニコチャンネル「animelo+」概要





「animelo+」は声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします。

【animelo+チャンネル】https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/

【animelo+公式Twitter】https://twitter.com/animelo_staff



