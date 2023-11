[株式会社 FM802]





2025年に大阪の夢洲(ゆめしま)で開催される「大阪・関西万博」の約1000日前を記念して、2022年7月23日(土) ・ 24日(日)の2日間にわたり、大阪府箕面市にある大阪大学箕面キャンパスで「大阪・関西万博」を盛り上げるために第一回目の「Road to 2025!! TEAM EXPO FES」が開催されました。

この度、「大阪・関西万博」の約500日前を記念し、第2回TEAM EXPO FESを吹田市にある関西大学(千里山キャンパス)にて開催します。

FM802の番組公開収録や、ライブ、ヨガレッスン、キッズチアに加え、70年大阪万博の写真展示などの様々なブースやキッチンカーも出店!大人も子どもも楽しめる豊富なコンテンツが今回も盛りだくさんです!

ご家族で、親子で、ご友人同士で、ぜひお気軽にお越しください!







【ステージコンテンツ ・ 千里ホール】

<11:00-11:30>

●キッズチア



吹田市で活動するチアダンスチーム「BLUESTARS」と関西大学カイザーズ

総合型地域スポーツ・文化クラブ、通称「関西大学カイザーズクラブ」が、

会場の皆さんと一緒に万博に向けて吹田から盛り上げるような

パフォーマンスを披露します。



<13:00-13:30>

●ハンブレッダーズ公開収録



ハンブレッダーズをゲストに迎えたFM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS

-AFTERNOON EDITION-」公開収録が決定!

後方エリアは観覧フリーですので、ぜひお越しください。

・ゲスト:ハンブレッダーズ

・DJ:樋口大喜(FM802)

▽収録の模様の一部は以下の番組でオンエアされます。

11月18日(土)放送

FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-」番組内(17時台)にて



<15:30-16:00>

●Galileo Galileiトーク&LIVE



北海道出身の4人組ロックバンド、Galileo Galileiによるトーク&LIVEを開催!

このイベントは無料でご観覧いただくことができます!

・ゲスト:Galileo Galilei

・DJ:田中乃絵(FM802)



【ステージコンテンツ ・ あすかの庭】

<11:00-11:30>

●FM802 BRIGHT MORNINGジュンコ三姉妹のヨガレッスン~秋の出張編~



芝生の上で、ゆったりと呼吸を深め、気持ち良く身体を伸ばすヨガレッスン。

ヨガマットがなくてもできる、日常生活に取り入れられる、簡単なヨガポーズやストレッチ。持続可能なスポーツのひとつとして、一緒に身体を動かしましょう。

ヨガが初めての方、大歓迎です!!

お子様も一緒に楽しめるプログラムですので、親子でのご参加、お待ちしております。

・参加費:無料

・MC&インストラクター 内田絢子(FM802)



<12:10-12:50>

●ゆるミュージックほぼオールスターズ ライブ



誰でもすぐに弾ける“ゆる楽器”を通じて音楽の楽しさを提供する世界ゆるミュージック協会発のバンドで、万博応援ソングを歌う「ゆるミュージックほぼオールスターズ」によるライブを開催します!

※オープンスペースでのライブ演奏を予定しております。

・ゆるミュージックほぼオールスターズ

https://yurumusicband.com/

・世界ゆるミュージック協会

https://yurumusic.com/



<13:45-14:45>

●Hello! TEAM EXPO 2025 Meeting



「TEAM EXPO 2025」プログラムに参画する共創パートナー同士の交流をはかり、共創チャレンジ参加者による共創を創出するための交流イベント「Hello!TEAM EXPO 2025 Meeting」を開催!

FM802 DJの樋口大喜と、関西大学生とのトークイベントを開催。

学生が万博をきっかけに社会課題について考える機会の創出を目指し、EXPO2025クイズ、共創パートナーの取り組み、2025年どんな未来にしていきたいか、、大阪・関西万博に向けたトークイベントになります。ぜひ足を運んでください。



<16:30-17:00>

●関西大学応援団吹奏学部



「音楽を通して皆様に喜んでいただき、それを自らの喜びとする。」というビジョンのもと、

今年度は「Show the Best!」というスローガンを掲げ、日々練習に励んでいる関西大学応援団吹奏楽部が

フィナーレを飾るミニコンサートを届けます!



【食コンテンツ】

●食欲そそるキッチンカーやテントが大集合!

場所:あすかの庭



・はるるキッチン(おにぎり)

ダイヤモンド褒賞を何度も受賞した特別栽培米で肥料にもこだわったお米と有明産の高級海苔を使用して

ふわふわと握ったおにぎりをお届けいたします。またB級グルメの肉巻きおにぎり棒も。

・Joh Walker(コーヒー・サンド)

新鮮で美味しいキューバサンドでランチタイムを彩ります。

・ハンバーグ・ハンバーガー専門店 ヨギチョギ

鉄板で焼いた香ばしいパンと朝挽きの新鮮なお肉を使用したパティにとろ~りチーズとオリジナルオニオンソースが病みつきになること間違いなし!

・TACHI HORU DEATH わわわ(西成系ホルモンの鉄板焼き 西成タレ焼きそば)

当日パンチが効いたタレの美味しい西成系ホルモン鉄板焼きを販売いたします。

・ku-ton

美味しい果物まるごとフレッシュジュースをお届けします。

・ココロパーク

旨味の濃いハラミステーキを乗せたハラミステーキカレーがオススメ!



●からだにユーグレナドリンク無料サンプリング

場所:あすかの庭

「からだにユーグレナ フルーツグリーンオレ」は59種類の栄養素をバランスよく含む「石垣島ユーグレナ」を10億個配合した栄養たっぷりのドリンク。

自然な甘さのフルーツオレ味で、「からだにユーグレナ」シリーズの中でも人気のドリンクです。ゆるミュージックほぼオールスターズが出演するあすかの庭にて、数量限定、無料で1本プレゼント。

11:30頃~配布予定、予定本数を配布次第、終了いたします。



●喫茶Be a Child

場所:あすかの庭

キッチンカー「Joh Walker」と、関西大学社会学部三浦ゼミ生徒のコラボ企画!

1970年を想起させるメニューに加え、喫茶店の奥深さと幼き頃の遊び心を駆り立てる喫茶店です。

・Joh Walker

https://www.instagram.com/joh_walker0706/



●スイスワイン販売+スイスのおもちゃで遊ぼう!

場所:あすかの庭

スイスワイン3種の飲み比べセットを販売します。雄大なアルプスが広がるスイスは実は隠れたワイン大国!

そのほとんどは国内で消費されており、国外にはわずか1%しか輸出されず、日本でもなかなかお目にかかれない国の一つです。いずれも軽快でフルーティーなワインを販売します。

またスイス玩具(おもちゃ)でも遊べます!

※吹田市は、今年9月1日政府が実施する「国際交流プログラム(モデル事業)」に選出されました。今後、交流相手国であるスイスと様々な取組を展開していきます。



●ロスゼロストア

場所:あすかの庭



おいしく楽しく社会貢献!ロスゼロのブースでは、食品ロス予備軍になった“もったいない”食品を販売します。

日本の食品ロスという社会課題を、楽しく美味しくちょっとお得にポジティブな消費行動へと変えていきます。

◆販売ラインナップ:プリン(5個500円税込)

バンドルセール(下記からよりどり5点500円税込)

・かきたね

・わらび

・ラスク

・ララクラッシュ



【ワークショップコンテンツ】

●第2回ゆる楽器ハッカソン開催!

場所:関西大学千里山キャンパス第1学舎A503

老若男女、体の不自由な人から健常者まで、誰もがすぐに奏でることができる「ゆる楽器」を使い、みんなでどこでもすぐに合奏できる楽しい音楽の世界をプロデュースしている「世界ゆるミュージック協会」。

2021年にはバンド「ゆるミュージックほぼオールスターズ」が結成され、万博応援ソングのリリースやゆる楽器ハッカソンを開催しています。

この「TEAM EXPO FES in吹田」内にて「ゆる楽器ハッカソン」の第二回が開催されます。チームを結成し、1Dayで誰もがすぐに弾けて合奏できる「ゆる楽器」を開発!最優秀チームには賞金10万円を贈呈します。

(参加者応募はすでに締め切っております)



●ゆる楽器展示ブース

場所:あすかの庭

誰もがすぐに弾けて、誰とでも合奏できる「ゆる楽器」を多数展示しています。

鼻歌を歌うだけで、誰でもすぐに音を奏でることができるウルトラライトサックス。顔の表情で音を奏でることができる Musical Face(ミュージカルフェイス)など是非この機会にゆるミュージックの世界を体験ください。

また、今まで楽器製作をしたことがない人にも、「ゆる楽器」の開発・製作に取り組みやすくする楽器制作キット「ゆるコア」も展示しています。



●参加型ワークショップ「きおくのおなべ作り」

場所:関西大学千里山キャンパス第1学舎A201(「きおくのおなべ」作り)/

あすかの庭(鍋談義やゲームなど)

「みんなでつくる。万博 GUTSU GUTSU 鍋」をキーワードにしている池田泉州銀行ブースでは、参加型ワークショップの「きおくのおなべ」作りを開催します。

Tシャツ、ハンカチ、ネクタイ、トートバックなど、家にある、なんだか捨てられない生地を持ってきてください。生地を使って、みんなでお鍋を作りましょう。

その他にも、鍋でスープを振る舞ったり、鍋を囲んでの「鍋談義」、鍋の具材に見立てたボールを投げて鍋料理を完成させるゲームなど楽しさ盛りだくさん!



●信楽中学生カンパニー 信楽焼カエル絵付け体験

場所:関西大学千里山キャンパス第1学舎D305



信楽中学校総合文化部の生徒と設立した「信楽中学生カンパニー」では、次世代人材育成を目的とし新しい信楽焼として、今までになかった信楽焼窯元「シクヤ製陶所」。

手のひらサイズ2寸カエル絵付けを体験していただきます。

体験時間約30分程度。中学生がデザインしたグッズ販売も行います。

お一人様500円

※代金に絵付け体験+焼成代含む

(焼き上がり後着払いにて発送いたします)



●絵描き屋nozawaのカラフルワールド!!

場所:関西大学千里山キャンパス第1学舎D301

カラフルでかわいい絵を描くちょっとおデブなイラストレーター絵描き屋nozawaがHappyをお届けします!!

みんなで「ぬりえ」を楽しもう!

遊びに来てくれた方にオリジナルステッカープレゼント!!

バナナペーパーを使用したオリジナルイラストの販売も行います!!

(数量限定)



●Back to the 70's

場所:関西大学千里山キャンパス第1学舎D309





1970年代の日本にタイムスリップ!

レコードが流れる70年代ティーンの部屋で、なりきり写真を撮ってみよう!















●吹田市 万博国際交流プロジェクト「クイズで知ろうスイスってどんな国?」

場所:あすかの庭





吹田市は万博をきっかけにスイスと交流をはじめます。スイスってどんな国?クイズに答えてスイスを知ろう!

クイズに答えてくれた人には景品も用意しています。













●吹田市シティプロモーション推進室 × 関西大学池内ゼミ20期生

場所:あすかの庭





関大生が吹田市と協力して開発した、すいたんの前髪クリップを販売します!

残りわずか!ワクワクする仕掛けを用意して、皆さんをお待ちしております。

運が良ければ、すいたんに会えるかも!









●関西大学万博部

場所:あすかの庭





関西大学万博部として「非常食を活用したSDGs弁当プロジェクト」のアレンジレシピの試食や、世界共通の愛されドリンクの開発をめざす「関大クラフトコーラプロジェクト」の市場調査など、進み出した学生たちの挑戦の一部を披露します!





●SOUND PAVILION

場所:あすかの庭



移動型パビリオン「SOUND PAVILION」が登場!

だれもが演奏できるフリーキーボードを使って音にワクワクして、

音楽を通じて何かを感じませんか。



●浅井書房 in TEAM EXPO FES.

場所:あすかの庭



FM802 DJ ナンバー1の愛読者DJでもある、浅井博章。

「FM802 FUNKY MRKET」でも大人気のブース、浅井書房がアンコール出店。

また、今回は新たなルールとして、あなたの本をお持ちいただくと、その冊数分、気に入った本を持ち帰っていただくことができます!

※購入の場合は定価の半額となります。

※持ち込みはおひとり様5冊までとさせていただきます。

※持ち込んだ冊数分、いずれかの本を必ずお持ち帰りいただきます。

※乱丁本の持ち込みはお断りいたします。

※教科書・雑誌はお断りしております。



●SDGs縁日

場所:関西大学千里山キャンパス第1学舎D302



あなたのおうちにあるオモチャ、もう遊ばなくなったオモチャはありませんか?

オモチャを持ってきてもらうと、1回無料でゲームに参加できます!

ゲームの景品として皆で持ち寄った中から新たなオモチャがゲットできます!

ぜひ参加してください!お友達のあのオモチャが、あなたのオモチャに!

参加:オモチャ1品寄贈につきゲーム1回/又は100円にてゲーム1回参加可

※お名前が入ってるものは消してからお持ちください





【イベント概要】

「Road to 2025!! TEAM EXPO FES in 吹田」

●開催日時:2023年11月12日(日)10:00~18:00終演予定

●開催場所:関西大学千里山キャンパス内の各施設

〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号

●主催団体:TEAM EXPO FES 実行委員会(FM802、(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント、(株)三菱総合研究所)

●共催:吹田市

●協賛:ソニーグループ株式会社、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、大日本印刷株式会社(DNP)、池田泉州銀行、ぴあ

●協力:関西大学、一般社団法人demoexpo

●お問合せ:FM802サポートデスク ※営業時間(祝日を除く月曜から金曜) 11:00~17:00

●イベントHP:https://www.team-expo-fes.jp/suita/



