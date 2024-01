[マーティ株式会社]

大人バレエ愛好家が集う大人バレエコンクール。この度、審査員が決定しました。自身も現役時代に活躍し、引退後も華々しく活躍する豪華審査員陣に、期待は高まります。「バレエが大好き!」という気持ちを熱く持つ人達に、ぜひこの場で出会いませんか?

【大人バレエコンクールHP】https://www.otona-ballet-competition.com/





大人もバレエコンクールの魅力

大人バレエコンクールでは、大人になってからバレエに出会った人が多く集まり、バレエの魅力や楽しさを分かち合うことができるのが最大の魅力です。普段は様々な場所でバレエと向き合っている同士たちが、この場に一堂に会することでたくさんのコミュニティが生まれます。大人バレエコンクールは、そんな出会いが多いコンクールとなっています。



豪華審査員陣の決定

ついに審査員陣が決定しました。実力あるメンバーが審査を務めます。



【角山明日香】



5歳よりバレエを始める。

98年よりロシア国立ボリショイバレエアカデミーへ留学。

2003年に同校を卒業後、同年9月よりロシア国立モスクワクラシックバレエ団へ入団

2013年退団後、ロシア国立プリモールスキーオペラバレエ劇場(現・ロシア国立マリインス キー劇場プリモールスキーステージ)へ入団。

2014年 ソリストに昇格。

2016年に同団を退団後、帰国し指導にあたる。

東京都主催都民芸術フェスティバル・日本バレエ協会公演

2018年 エルダー・アリエフ版「ライモンダ」

2020年 ヴィクトル・ヤレメンコ版「海賊」

2022年 ユーリ・ブルラーカ版「エスメラルダ」

各作品にて、日本バレエ協会バレエミストレスを務める。



【濱野樹里】





5歳 バレエを習い始める

8歳 法村友井バレエ学校入学

法村牧緒、石川惠巳、宮本東代子、三宅貴子に師事

14歳 留学オーディションを経て

ロシア国立ワガノワバレエバレエアカデミーに短期留学

17歳 ロシア国立ワガノワバレエアカデミー、

ロシア国立ボリショイバレエアカデミー短期留学

18歳 法村友井バレエ団入団

同年よりロシア国立ペルミバレエアカデミー留学、学校公演に出演

帰国後、バレエ団公演では学んだクラッシックとキャラクターダンスでソリストとして出演

定期公演、文化庁芸術鑑賞学校巡回公演、ロシア公演、東京公演、

地方公演に出演

2017年12月末で退団。

講師活動再開する。



【藤野暢央】



兵庫県宝塚市出身。12歳よりバレエを始め、江川のぶ子、津村正作に師事。

1995年 アジアパシフィックバレエコンクールにて出光奨学金賞を受賞。オーストラリアバレエ学校に留学。

1997年 同校を主席で卒業後、香港バレエ団に入団。

2002年 プリンシパルに昇格。数多くの古典、現代舞踊作品の主役をレパートリーに持つ。在団中に香港舞踊協会より「新人賞」と香港芸術発展局より「香港舞踊大賞」を受賞する。

マイアミ国際バレエフェスティバル、上海国際バレエコンクールのエキシビジョン、パリのシャンゼリゼ劇場にて「21世紀のスターたち」、マレーシアのインターナショナルバレエガラ、などのガラ公演にゲスト出演。ボリショイ劇場にて邦人初の「ブノワ賞」にノミネートされ、そのガラ公演に出演。

2005-2007年 オーストラリアバレエ団にシニアソリストとして移籍。

2010年 母国へ活躍の場を移す。井上バレエ団の「くるみ割り人形」で王子として活躍。日本バレエ協会主催の都民芸術フェスティバルにてドン・キホーテのバジル、ジゼルのアルブレヒト、アンナ・カレーニナのウロンスキーを任される。フィリピンバレエ団の「眠れる森の美女」の王子(2011年)、「くるみ割り人形」の王子(2017年)としてゲスト出演。

2013年 日本バレエ協会によるバレエ・クレアシオンにて日本で初の振付作品「Beautiful Inside」を発表。

2015-2017年 井上バレエ団「アネックスシアター」。神奈川県芸術舞踊協会「赤レンガDanceArt」にて振付。チャコット主催の藤野暢央プロデュース公演「偉大なる作曲家と音楽のための舞踏会」(2016年)「THEバレエ・ミュージアム」(2017年)を発表。現在はフリーランスのダンサーとして、またバレエピラティスの講師として活躍中。



(50音順)



大人バレエコンクールvol.2 in 大阪・吹田

[日程]2024.4.6(土)

[会場]吹田市文化会館メイシアター(大阪府吹田市泉町2-29-1)

[アクセス]

・阪急吹田駅前

・JR吹田駅徒歩15分

[お申込期間]2024年11月1日(水)~

その他詳細はこちらのページから

▼https://www.otona-ballet-competition.com/vol-2-%E5%A4%A7%E9%98%AA-2024%E5%B9%B4/

[大人バレエコンクールHP]https://www.otona-ballet-competition.com/

[大人バレエコンクールInstagram]https://www.instagram.com/otona.ballet.competition/



大人バレエコンクール





~ バレエを愛する大人の為のコンクール ~

大人の方でも、バレエ初心者の方でも、皆が主役になれるコンクールを作りたい!

頑張っている皆さんが称賛される舞台を作りたい!そんな願いが詰まったバレエコンクールです。

あなたのバレエを愛する気持ち、舞台で表現してみませんか?





~現在エントリー募集中の大人バレエコンクール~

・vol.2 in 大阪・吹田(4/6 sat)

詳細➤https://www.otona-ballet-competition.com/vol-2-%E5%A4%A7%E9%98%AA-2024%E5%B9%B4/

・vol.3 in 東京・銀座(5/25 sat)

詳細➤https://www.otona-ballet-competition.com/vol-3-%E6%9D%B1%E4%BA%AC-2024%E5%B9%B4/





マーティ専用情報サイト『マーティタイムズ』

➤https://www.marty-times.com/

バレエ総合情報サイト『バレエウィーク』

➤https://www.ballet-week.com/



配信主体

マーティ株式会社(https://www.marty.co.jp/)



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/09-09:46)