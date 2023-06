[株式会社焦点工房]

ファームウェア(マウントアダプター内部ソフトウェア)更新のお知らせ



MonsterAdapter(モンスターアダプター) 電子マウントアダプターLA-KE1(ペンタックスKマウントレンズ → ソニーEマウント変換)のファームウェアアップデート Ver.04を公開いたします。







[ 更新内容 ]

■フォーカスアルゴリズム「G Driver (※)」のバグ修正

(一部のカメラで遠距離の被写体を追尾する際にピントが合いにくい現象の修正)



■対応可能レンズを追加

HD PENTAX-FA 50mm F1.4



smc PENTAX-FA 50mm F1.4 Classic



smc PENTAX-FA Macro 100mm F3.5



HD PENTAX-DA 560mm F5.6 ED AW



smc PENTAX-FA* 600mm F4 ED [IF]



smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3.5-4.5 ED [IF]



smc PENTAX-DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM



smc PENTAX-FA* 28-70mm F2.8 AL







※G Driverとは

G Driverは、MonsterAdapterが独自開発したピント検出・AF駆動アルゴリズムです。ソニーEマウントカメラ (※1) の位相差検出・演算 能力を最大限に活用し、これまでよりも高速かつスムーズな動作で正確にピントを合わせられるようになりました。G Driverは当初、 α1、α7R IV、α7 IV、α7c、α6600といった最新機種のみに対応していましたが、G Driver IIではより多くのものに対応できるよう になりました。(※2)(※3)(※4)



※1[G Driver]対応機種SONY α1

SONY α7R V



SONY α7R IV (ILCE-7RM4A)



SONY α7R IV (ILCE-7RM4)



SONY α7 IV



SONY α7S III



SONY α7C



SONY α6600





※2[G Driver II]対応機種SONY α9 II

SONY α9



SONY α7R III (ILCE-7RM3A)



SONY α7R III (ILCE-7RM3)



SONY α7 III



SONY α6500



SONY α6400



SONY α6100



SONY ZV-E10





※3

G Driverはカメラ側の対応が必要です。対応機種は上記リストを参照してください。対応機種ではアダプターが自動的に認識してG Driverを有効にし、それ以外の機種では従来の駆動アルゴリズムをそのまま使用します。







※4

レンズ側の仕様上、G Driverはボディ内モーターAFレンズにのみ対応しています。 レンズ内モーターAF(SDM/DC/PLMモーター)を採用しているレンズは従来の駆動アルゴリズムをそのまま使用します。 両方のAF駆動モードに対応したレンズの場合、ボディ内モーターAFモードはG Driverで動作し、レンズ内モーターAFモードは従来の駆 動アルゴリズムをそのまま使用します。







更新情報の詳細

ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。

焦点工房サポートページ:http://www.stkb.co.jp/support.html#la-ke1





▼ 商品ページ



[ 焦点工房オンラインストア ]

http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001675



[ Amazon JP ]

https://www.amazon.co.jp/dp/B09MYN2SVK?ref=myi_title_dp



[ 楽天市場 ]

https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-stkb/la-ke1/



[ ヤフーショッピング ]

https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/la-ke1.html





About MonsterAdapter

MonsterAdapter(モンスターアダプター)は、2020年に設立した「深セン魔環光電テクノロジー」社のマウントアダプターブランドです。設立前から経験豊富な開発者により、コンタックスN → ソニーEマウント変換用電子マウントアダプター(2013年開発)や、ニコンF → ソニーEマウントのオートフォーカス可能な電子アダプター(2015年開発)、ミノルタベクティス → ソニーEマウント用電子アダプター(2015年開発)など世界初の画期的なアダプターを開発してきました。会社設立後も、ペンタックスのレンズをソニーEマウントカメラで使用するAF可能なマウントアダプターを発表するなど、斬新なアダプターを多数開発し注目を集めているメーカーです。





株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。



-----------------------------------

焦点工房オンラインストア:

http://www.stkb.jp/

-----------------------------------

焦点工房ホームページ:

http://www.stkb.co.jp/

-----------------------------------

焦点工房facebook:

https://business.facebook.com/SHOTENKOBO/



