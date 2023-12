[株式会社 京王百貨店]

第100回大会を記念したオフィシャルグッズ販売や箱根駅伝の歴史を振り返るパネルが登場



株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)新宿店では、2023年12月26日(火)~2024年1月3日(水)の期間※、B1階 on the Cornerにて「第100回大会記念 箱根駅伝オフィシャルグッズ販売」を初展開します。

「箱根駅伝」が2024年に100周年を迎えることを記念し、箱根駅伝のオフィシャルグッズ販売やパネル展示を行うイベントを開催。ミズノ株式会社が手掛ける“100”の文字をあしらった「箱根駅伝オフィシャルグッズ」のタオルやTシャツ、出場23校の各スクールカラーのキーホルダーなど約70種がそろいます。そのほか、箱根駅伝の名場面の写真やコースマップを展示します。

※1月1日(月・祝)は店休日







第1~100回大会までの優勝校をプリントした記念アイテムの受注も!

「箱根駅伝オフィシャルグッズ」





<商品一例> ※価格はすべて税込表記、商品はすべてなくなり次第終了



●「第100回大会出場校マフラータオル」

<全23種> 各2,200円



●「フィニッシュタオル」

(約 縦90×横142cm) 6,600円





●半袖Tシャツ

<フリーサイズ、3色展開> 各2,900円





●長袖Tシャツ

<フリーサイズ、3色展開> 各4,000円





●「歴代優勝大学名入りペナント」

(約 縦48×横28cm) 2,000円

第100回大会までの全優勝大学名をプリントしたペナントのほか、「タペストリー(3,000円)」「タオル(7,000円)」の3種のアイテムを受注生産にて承ります。





<受注生産品の承りについて>

*期間中、会場にて受注生産のお申込みを承ります。

※会期終了後、1/4(木)~8(月)の期間は、新宿店5階「ミズノショップ」でも承ります。

*商品は、3月中旬ごろ、新宿店5階「ミズノショップ」にてお渡し予定





そのほか、会場では箱根駅伝の名場面の写真やコースマップのパネルを展示します。







<B1階on the Corner場所>





