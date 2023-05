[株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー]

涼感ハーブ*2を配合で爽快クールなスクラブ*3洗顔



(株)スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは、

2023年5月中旬からスキンケアシリーズ「クレンジングリサーチ」よりウォッシュクレンジング C クール(数量限定)を発売します。









品名:クレンジングリサーチ ウォッシュクレンジング C クール

価格:1,100円(税込)

容量:120g



AHA(リンゴ酸)とスクラブ*3で毛穴の奥(角層まで)から黒ずみ・毛穴・角栓すっきり!

スクラブ*3によるマッサージで毛穴汚れや乾燥によるくすみを除去して透明肌に。

古い角質による毛穴汚れ、角栓、ニキビを防ぎます。

リンゴ酸、スクラブ*3、パパイン(全て角質ケア成分)



シトラスエキス*4とビタミンC*1でさっぱりつるん

涼感ハーブ*2配合で洗うたび爽快クール!

爽やかな使用感で洗い上げながら、肌をキュッと引き締めて

しっとりつるんとした肌に仕上がります。

シトラスエキス*4、ビタミンC*1、涼感ハーブ*2



メイクも落とせる、3in1洗顔料

メイク落とし+洗顔+角質ケア

毛穴の奥(角層まで)から素肌リニューアル。

メイクも毛穴汚れもすっきり落としてケアできる、1本で3役のスクラブ洗顔料です。



植物性洗浄成分使用



フレッシュなシトラスの香り



HOW TO

■メイクや汚れをしっかり落としたい場合

適量を手に取り、泡立てず濡らした肌に直接クルクルのばしながらマッサージし、洗い流します。

■ダブル洗顔や朝の洗顔の場合

適量を手に取り、水を加え軽く泡立ててマッサージし、洗い流します。



*1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、3-O-エチルアスコルビン酸(全て整肌)

*2 スペアミント油、メントール(清涼成分)

*3 合成ワックス

*4 レモン果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ユズ果実エキス(全て保湿)





▼ クレンジングリサーチ公式HPはこちら

https://www.bcl-brand.jp/brand/cleansingresearch/





■ 商品に関するお問い合わせ

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

BCLお客様相談室:0120-303-820

https://www.bcl-brand.jp/





