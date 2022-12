[株式会社オープンハウスグループ]

柿落としは2023年4月22日(土)千葉ジェッツ戦



株式会社オープンハウスグループ(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」)がオーナーを務める、日本プロバスケットボールリーグB.LEAGUEのB1所属チーム『群馬クレインサンダーズ』は、2023年春に完成予定の「OPEN HOUSE ARENA OTA(オープンハウス・アリーナ・オオタ)」建設工事完了後、初開催となる記念すべきホームゲームの試合日程を以下の通り決定しました。







新アリーナでの最初の4試合を「THE FIRST 4 GAMES」と題し開催いたします。柿落としとなる試合は、2023年4月22日(土)の千葉ジェッツ戦となります。チケット販売は2023年2月を予定しています。群馬クレインサンダーズ史に刻まれるであろう、歴史的試合をぜひ「OPEN HOUSE ARENA OTA」でご観戦ください。



「THE FIRST 4 GAMES 」開催概要

「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、太田市に最適なサイズで、これまでには味わえなかった最高品質の体験を詰め込んだアリーナとなります。この新アリーナで初めて実施する記念すべきホームゲームでは、2022-2023シーズンのリーグ戦最終2節となる以下の4試合を開催します。



日程

2023.4.22(土) vs 千葉ジェッツ

2023.4.23(日) vs 千葉ジェッツ

2023.4.29(土) vs ファイティングイーグルス名古屋

2023.4.30(日) vs ファイティングイーグルス名古屋



チケット販売

2023年2月開始予定



OPEN HOUSE ARENA OTA特設サイト:https://openhouse-arena-ota.com/





株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、大阪圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれております。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、用地の仕入から、建設、販売まで製販一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、当社グループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります 。



株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL:https://openhouse-group.co.jp/



< 企業概要 >

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-6312 千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 12F

創業 1997年9月

代表者 代表取締役社長 荒井 正昭

資本金 200億7,008万円

従業員数(連結) 4,493名(2022年9月末時点)





< 本件に関するメディア関係者様からのお問い合わせ >

株式会社オープンハウスグループ ( 担当:古本)

MAIL:pr@openhouse-group.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-19:16)