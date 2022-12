[TBM]

回収後、燃やされていた使用済みプラスチックをTBMのリサイクル工場で再資源化



株式会社TBM(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:山崎敦義、以下TBM)が提供する資源循環コーディネートサービス「MaaR for business(マール・フォー・ビジネス)」を、シナネンホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:山崎正毅、以下シナネンホールディングス)が自社運営するシェアオフィス「seesaw(シーソー)」に導入しました。





MaaR for businessは、オフィスで使用された「LIMEX(ライメックス)」製品やプラスチック製品を回収し、ごみとして焼却することなく、資源として循環させるサービスです。「資源は分ける」ということを日々の習慣にすることで、資源循環に貢献するワークスタイルや従業員やシェアオフィスに来られる方の環境意識を醸成することが期待できます。



シナネンホールディングスは、脱炭素社会の実現に貢献する総合エネルギーサービス企業グループです。自社で運営するシェアオフィス「seesaw」は、このほど「脱炭素」をテーマにした「脱炭素サポートコミュニティ」としてリニューアルしました。これにあわせ、オフィス自体の脱炭素化も推進するため、シェアオフィスを利用されるお客様も参加できる環境配慮への取り組みを検討している中、MaaR for businessのコンセプトやサービス内容に共感いただき、導入に至りました。



MaaR for businessサービスサイト:https://service.maar.app/

seesaw:https://seesaw-takeshiba.com/



■ サービス概要

MaaR for businessは、オフィスなどの事業所を対象とした従業員参加型の資源循環サービスです。本サービスに参画いただく企業様の輪が広がることでより大きな資源循環プロジェクトへと成長し、日本からはじまるグローバル規模のサーキュラー・エコノミーの実現を目指します。



1. 使用済みLIMEX製品とプラスチック製品を燃やさず、資源として循環させる

オフィスにて集めた資源となる使用済みLIMEX製品やプラスチック製品の資源循環をコーディネートします。回収対象製品は、LIMEX製名刺、LIMEX Sheet製品(冊子等)、クリアファイル(LIMEX製も含む)、ペットボトルキャップです。※回収対象品目は順次拡大予定



2. LIMEX製品を含む環境配慮型製品と交換できる「チケット」を付与

本サービスの導入企業様には、環境配慮型製品と交換可能な「チケット」が付与されます。チケットは、オフィスでも活用できるLIMEX製のクリアファイルやボールペン等の環境配慮型製品と交換できます。



3. 従業員の環境意識向上を図る「MaaR環境通信」を提供

「資源は分ける」ということを日々の習慣にすることで、自然と従業員の環境意識を醸成することができます。従業員向けの環境教育通信や、本サービスを利用することで達成した資源回収量やCO2排出量等の削減効果を確認できるダッシュボードも提供予定です。



MaaR for buisnessのサービスサイト(お申込みもこちら):https://service.maar.app/



TBMは、MaaR for businessと2022年11月に竣工した国内最大級のリサイクルプラントである横須賀工場を通じて、回収した資源を顧客のニーズに合わせた環境配慮型製品へと再生する開発支援も目指しています。ただ資源を循環させるのではなく、品質の高い再生材料の提供を保証することで、再製品化した際のダウングレードを防ぎ、より付加価値の高い製品を生み出し続けることで、資源の好循環を実現することができます。



■ 企業情報

株式会社TBM

TBM は、「進みたい未来へ、橋を架ける」をミッションに掲げ、何百年も挑戦し続ける時代の架け橋となる会社として「サステナビリティ革命」の実現を目指し、環境配慮型の素材開発および製品販売、資源循環を促進する事業などを国内外で展開しています。石灰石を主原料する新素材「LIMEX(ライメックス)」は、プラスチックや紙の代替となり、枯渇資源の保全や温室効果ガスの抑制に寄与しています。LIMEX製品の普及を進める一方で、LIMEX製品のリサイクル、再生素材「CirculeX(サーキュレックス)」の販売・製品開発、従業員参加型の資源循環コーディネートサービス「MaaR for Business(マール・フォー・ビジネス)」の事業を通じて、LIMEXのみならず廃プラスチックまで含む資源循環の推進に取り組んでいます。

https://tb-m.com/



シナネンホールディングス株式会社

シナネンホールディングス株式会社は、1927年に創業した総合エネルギーサービス企業グループの持株会社です。グループのミッションとして、「エネルギーと住まいと暮らしのサービスで地域すべてのお客様の快適な生活に貢献する」を掲げ、消費者向けのエネルギー卸・小売周辺事業、法人向けのエネルギーソリューション事業、非エネルギー事業(建物維持管理、シェアサイクル等)を提供しています。

https://sinanengroup.co.jp/



*本リリースに記載された会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

*本リリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



