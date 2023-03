[株式会社デイトナ・インターナショナル]

3月18日(土)~3月26日(日)の期間にて、FREAK'S STORE長野にて開催。







FREAK’S STORE長野にて、リニューアルオープン3周年を記念したイベントを3月18日(土)~3月26日(日)まで開催いたします。

長野店スタッフや県民から愛されるローカル飲食店とのコラボTシャツや、店舗で使用していたタペストリーを再利用したバッグなど、この期間中でしか体験できない様々なイベントをご用意しております。





着る名店TEE



長野県民や長野店のスタッフから愛される、長野ならではのローカル飲食5店舗とコラボレーションしたTシャツを販売いたします。プリントは全て長野出身のイラストレーター「ナカムラルイ」氏の描きおろしです。

また、Tシャツを着てその店に行った際の特典もご用意いたしました。



■元祖納豆カレー店【カレーショップ 山小屋】コラボTシャツ





実際にお店にあるメニューをイラストで表現。

Tシャツを着ていくと、納豆のトッピングがサービスに。

※2023年8月末まで

Local Tee "Curry Shop Yamagoya"

SIZE:M,L,XL

PRICE:¥4,994(tax in)



■家系ラーメン店【よし家】コラボTシャツ





ラーメンの器をポップなイラストで表現。

Tシャツを着ていくと、チャーシューが1枚サービスに。

※2023年8月末まで

Local Tee "Yoshiya"

SIZE:M,L,XL

PRICE:¥4,994(tax in)



■老舗の喫茶【三本コーヒーショップ】コラボTシャツ



お店の外観をイラストで描きおろした。

Tシャツを着ていくと、飲食代が10%オフに。

※2023年5月末まで

Local Tee "Mitsumoto Coffee Shop"

SIZE:M,L,XL

PRICE:¥4,994(tax in)



■スパゲティ専門店【アルデンテ】コラボTシャツ





レトロなカラーリングが可愛らしいスパゲティのデザインTシャツ。

Tシャツを着ていくと、ミニサラダがサービスに。

※2023年8月末まで

Local Tee "Al dentte"

SIZE:M,L,XL

PRICE:¥4,994(tax in)



■洋食屋【ライスハウス アブアブ】コラボTシャツ





洋食を食べている様子と店名をキャッチーにイラストで表現。

Tシャツを着ていくと、食事代が100円引きorコーヒーが1杯サービスに。

※2023年8月末まで

Local Tee "ABAB"

SIZE:M,L,XL

PRICE:¥4,994(tax in)



その他にも、店舗で使用していたタペストリーを再利用したオリジナルリメイクバッグの販売や、長野県産の野菜の直売「シーソーマーケット」、ポップコーンの本来捨ててしまう種の部分を使用したクラフトビールのローンチなど、ローカルにフォーカスしたイベントをご用意しております。





インフォメーション



■開催場所

FREAK'S STORE長野

長野県長野市南長野北石堂町1402-1

甲州屋ビル1・2F

電話番号:026-226-7915

営業時間:平日12:00~20:00/土日11:00~20:00

Instagram:@freaksstore_nagano



■開催期間

3月18日(土)~3月26日(日)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-16:46)