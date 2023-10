[株式会社ドワンゴ 広報部]

~NFTの無料配布、特典付きライブ視聴チケットの販売も決定~



株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2023年10月9日(月・祝)に行われるEGOISTのラストライブ「EGOIST LIVE 2023 Resonant Indigo “Echoes of Everlasting”1009 YOKOHAMA」に向けて、過去にニコニコで配信したライブを2023年10月7日(土)から10月9日(月・祝)の3日間にわたり無料配信します。また、ラストライブを記念しEGOISTのNFTの無料配布を行うほか、10月9日(月・祝)のライブ会場の物販で「EGOIST LIVE 2023 Resonant Indigo “Echoes of Everlasting”1009 YOKOHAMA」のアーカイブ視聴ができるネットチケットをオリジナルポストカードの特典付きで販売するなど、EGOISTのラストライブを盛り上げる様々な企画を実施します。







2023年10月9日(月・祝)のライブをもって活動終了を発表したEGOIST。ニコニコでは、過去に配信したライブの6公演を、3日間にわたって無料で配信します。2020年8月に開催された『ニコニコネット超会議2020夏×EGOIST LIVE on www. 2020 side-A2 【chrysalizion code 404 : ebenfalls】』と、2020年10月に開催されたEGOIST LIVE on www. 2020 side-A2B『chrysalizion code 404 : enchaîner』は、今回が初の無料配信となります。

また、ニコニコではEGOISTのラストライブ記念したNFTを2023年10月5日(木)から10月16日(月)までの期間限定で無料配布します。EGOISTのNFTが発行されるのは今回が初となり、配布するNFTはEGOISTのキービジュアルを元にした動画になっています。ラストライブに参加した証、思い出として誰でも無料で受け取ることができます。



さらに、2023年10月9日(月・祝)に開催される「EGOIST LIVE 2023 Resonant Indigo “Echoes of Everlasting”1009 YOKOHAMA」のライブ会場内で、本公演のアーカイブ視聴ができるチケットをオリジナルポストカードの特典付きで販売します。本公演はニコニコ独占配信となり、ネットチケットは10月16日(月)20時00分まで販売します。アーカイブ視聴期間は2023年10月16日(月)23時59分までで、期間中であれば何度でも番組を視聴することができます。



EGOIST ライブ一挙配信スケジュール





■EGOIST ライブ一挙配信 DAY1

配信日時:10月7日(土) 20:00- 24:00

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342959611

配信タイトル:

・EGOIST showcase*001 “Fallen” in nicofarre(2014年11月開催)

・EGOIST Greeting Tour 2017「E / A」(2017年8月開催)



■EGOIST ライブ一挙配信 DAY2

配信日時:10月8日(日) 20:00- 24:00

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342959633

配信タイトル:

・EGOIST Special gig “ALTER EGO”(2017年12月開催)

・「EGOIST ASIA TOUR 2018」ツアーファイナル(2018年10月開催)



■EGOIST ライブ一挙配信 DAY3

配信日時:10月9日(月・祝) 12:00- 16:30

視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv342959645

配信タイトル:

・ニコニコネット超会議2020夏×EGOIST LIVE on www. 2020 side-A2 【chrysalizion code 404 : ebenfalls】

(2020年8月開催)

・EGOIST LIVE on www. 2020 side-A2B『chrysalizion code 404 : enchaîner』(2020年10月開催)



※いずれも無料で視聴することができます。



EGOIST ラストライブ記念 NFT無料配布詳細





URL :https://nft-haihu.leadedge-c.com/EGOIST?t=6a662f29-edcc-4a4f-bd67-67c1e705958d

ガス代 :無料(ブロックチェーン:polygon)

配布期間:2023年10月5日(木)14時00分~2023年10月16日(月)20時00分

※受け取りはwallet adressあたり1つのみとなります。

※移転、譲渡ができないSBT(ソウルバウンドトークン)での発行となります。

※NFTの発行/配布に関するサービスは株式会社リードエッジコンサルティングに委託しています。



EGOISTラストライブ 放送スケジュール・チケット情報





公演名:EGOIST LIVE 2023 Resonant Indigo “Echoes of Everlasting”1009 YOKOHAMA



配信日時:10月9日(月)開場:16時30分 / 開演:17時00分

チケット販売ページURL :https://dwango-ticket.jp/project/LlwNOk4ZTt

視聴期間:2023年10月16日(月)23時59分まで

チケット価格:3,300円(税込)(チケット価格3,000円+サービス手数料300円)

チケット販売期間:2023年8月26日(土)~2023年10月16日(月) 20時00分

ライブ会場限定購入特典:オリジナルポストカード

※本公演は期間中であれば何度でも、生配信終了後に番組を視聴することができます

※冒頭に無料配信パートがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-17:46)