アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)は、2月5日(日)に実施した女性向けゲームブランド「オトメイト」のファンイベント「Dessert de Otomate(デセール ドゥ オトメイト)2023」にて、今後発売を予定している新作タイトルの新情報を多数発表いたしました。



イベント内では新作となる4タイトル(内1タイトルは移植作)の制作発表だけではなく、今後発売予定をしているタイトルのキャスト発表や特典などの新規情報が発表されました。

その他、アイディアファクトリーの新ブランドで、友情と絆を主軸に置いた男性キャラクターたちのストーリーを展開するオトメイトの姉弟ブランド「ALTERGEAR(オルタギア)」の「第4弾新作タイトル」も発表されました。



イベントでの発表を受け、本日2月5日(日)21時30分より特設サイトを開設しております。こちらでは各オトメイトタイトルの情報、イベント内で放映されたプロモーション映像を公開しています。ぜひご覧ください。

https://www.otomate.jp/event/dessert/newtitle/

※一部、イベントで放映された映像内容と若干異なる場合もございます。



「Dessert de Otomate 2023」で発表されました各タイトル、新ブランドやイベントの今後の展開・詳細につきましては、時期をあらためてご案内させていただきます。

これからの「オトメイト」、「ALTERGEAR(オルタギア)」ならびにアイディアファクトリーにぜひご注目下さい!





「オトメイト」新作タイトル発表







・タイトル名: ラディアンテイル ~ファンファーレ!~

・ジャンル: 輝きと笑顔のサーカスファンタジーADV

・キーワード:メインキャラクターデザイン&ちびキャラ原画:薄葉カゲロー/サブキャラクター デザイン&原画:miko/メインキャラクター原画:朱玖/ディレクター:麦野みずき/シナリオ監修:いわた志信(ティズクリエイション株式会社)

・キャッチ:きみと共に歩む未来の、その先へ。

・参加キャスト: 内田雄馬、榎木淳弥、梅原裕一郎、阿座上洋平、岡本信彦 ほか

・タイトル概要: 2022年5月に発売された『ラディアンテイル』のファンディスクです。皆様に、再び笑顔をお届けいたします。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・コピーライト: (C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・公式Twitter: https://twitter.com/RT_x_info

・ティザームービー: https://youtu.be/uvb-5Su9MSc







・タイトル名: 薄桜鬼 真改 万葉ノ抄

・ジャンル: 女性向け恋愛アドベンチャーゲーム

・キーワード: プロデューサー:藤澤経清

・キャッチ: あの懐かしい想い出が、今ここに蘇る――。

・参加キャスト: 三木眞一郎、森久保祥太郎、鳥海浩輔、吉野裕行、遊佐浩二、津田健次郎、坪井智浩、飛田展男、鈴木貴征、宮野真守、梶 裕貴、小野大輔 ほか

・タイトル概要: 『薄桜鬼 随想録』の事件想起など本編へ組み込まれなかった物語を中心に、

スピンオフで制作された物語やイラストの数々をひとつにまとめ、再び皆様にお届けするファ

ンディスクです。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・発売予定日: 2023年予定

・ティザーサイト: https://www.otomate.jp/hakuoki/shinkai/manyou/ ※2/6(月)更新予定

・公式Twitter: https://twitter.com/HakuokiShinkai

・コピーライト: (C)2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・ティザームービー: https://youtu.be/3UHaHl-KBjc

※「薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch」との合同ムービーです。





・タイトル名: 薄桜鬼SSL ~sweet school life~ for Nintendo Switch

・ジャンル: スウィートスクールライフADV(女性向け恋愛アドベンチャーゲーム)

・キーワード: プロデューサー:藤澤経清

・キャッチ: 桜と共に訪れた、”彼ら”との学園生活――。

・参加キャスト: 三木眞一郎、森久保祥太郎、鳥海浩輔、吉野裕行、遊佐浩二、津田健次郎 ほ

か

・タイトル概要: 2014年に発売された「薄桜鬼SSL ~sweet school life~」のNintendo Switch

移植作です。

舞台を幕末から現代学園へと移し、明るくてちょっぴり切ない恋愛物語を楽しむことができます。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・発売予定日: 2023年予定

・ティザーサイト: https://www.otomate.jp/hakuoki/ssl/switch/ ※2/6(月)更新予定

・公式Twitter: https://twitter.com/HakuokiShinkai

・コピーライト: (C)2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・ティザームービー: https://youtu.be/3UHaHl-KBjc

※「薄桜鬼 真改 万葉ノ抄」との合同ムービーです。





・タイトル名: Collar×Malice for Nintendo Switch スペシャルBOX

・ジャンル: ラブ×サスペンスAVG

・キーワード: 前後編2部作で「劇場版 Collar×Malice -deep cover-」の公開が決定!

前編:2023年5月26日(金)、後編:2023年6月23日(金)全国ロードショー

・キャッチ:あざやかな理想、形のない正義――全ては、再生に繋がる。

・参加キャスト:森田成一、梶 裕貴、斉藤壮馬、浪川大輔、木村良平 ほか

・タイトル概要:2020年に発売された「Collar×Malice for Nintendo Switch」は

新人警察官の主人公と凶悪事件の謎を追う男性たちの恋愛模様を描く本編と、

恋人関係になった後日談や外伝、犯人側との交流を描くエピソードが入ったファンディスクの2作品を楽しむことができます。



本BOXには「Collar×Malice for Nintendo Switch」通常版ソフトと

新規書き下ろしストーリーを収録したスペシャルブックなど豪華5大特典を追加し、

花邑まい氏による描き下ろしイラストを使用した特製BOXに同梱!



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・発売予定日:2023年7月13日

・価格:Collar×Malice for Nintendo Switch スペシャルBOX/16,500円(税込)

・公式サイト: https://www.otomate.jp/collar_malice/switch/

・公式Twitter: https://twitter.com/CM_otomate

・コピーライト: (C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・プロモーションムービー: https://youtu.be/6h2O-eAn65o





「オトメイト」タイトル 追加情報発表







・タイトル名: キューピット・パラサイト -Sweet & Spicy Darling.-

・ジャンル: 女性向け恋愛アドベンチャーゲーム

・キーワード: ディレクター:立松文悦/原画:ユウヤ/シナリオ:吉村りりか

・キャッチ: より甘く、より刺激的に♥

彼らとの新婚&恋人ライフをお届け!

・参加キャスト: 木村良平、KENN、八代 拓、榎木淳弥、古川 慎、岡本信彦、上村祐翔 ほか

・タイトル概要: 女神×婚活ラブコメディー『キューピット・パラサイト』のファンディスク

です。

グッドエンド後のストーリーを描きます。一波乱も二波乱も……!?

隠し攻略キャラクターだった【ピーター・フラージュ(CV.岡本信彦)】に加え、運命パラサイトの【メレニス・レヴィン(CV.上村祐翔)】が新規攻略キャラクターとして追加。

そして、OP&ED曲は「The Biscats」が続投で担当することが決定しました。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・発売予定日: 2023年予定

・公式Twitter: https://twitter.com/cp_otomate

・コピーライト: (C)2023 IDEA FACTORY

・ティザームービー: https://youtu.be/D5KSYq3H7Ks





・タイトル名: スペードの国のアリス ~Wonderful Black World~

・ジャンル: 銃弾飛び交う恋愛AVG

・キーワード: 2部作「スペードの国のアリス」の第2部

・キャッチ: 銃弾飛び交う不思議の国。

帰りたいと、いつまで思えるか――

・参加キャスト: 平川大輔、杉山紀彰、小野友樹、中井和哉、興津和幸、石川界人、小西克幸、

最上嗣生、八代 拓、天崎滉平、津田健次郎、浅沼晋太郎、宮田幸季、子安武人

・タイトル概要: 2019年に発表された2部作「スペードの国のアリス」の2作目。

1作目「スペードの国のアリス ~Wonderful White World~」は2021年9月に発売しました。

オープニングムービーや、各特典情報を新公開しました。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・発売予定日: 2023年8月3日予定

・価格: 通常版:7,480円(税込)、特装版:9,680円(税込)、オトメイト スイートBOX:18,700円(税込)、White&Black Edition:15,400円(税込)、DL版:7,480円(税込)

・公式サイト: https://www.otomate.jp/spade_alice/black/

・公式Twitter: https://twitter.com/spadealice_info

・コピーライト: (C)2023 IDEA FACTORY

・ティザームービー: https://youtu.be/BzJUaOQws1c

・オープニングムービー: https://youtu.be/fDhTsDmTtz8





・タイトル名: 9 R.I.P.

・ジャンル: 奇妙でおかしな恋物語

・キーワード: 原画:ユウヤ

・キャッチ: 神隠しから始まる奇妙な恋物語――

・参加キャスト: 増田俊樹、土岐隼一、鈴木崚汰、柿原徹也、岡本信彦、立花慎之介、KENN、

阿座上洋平 ほか

・タイトル概要: 様々な【あの世】を舞台に繰り広げられる、少し奇妙なオムニバスラブADV

です。

参加キャスト情報や、立ち絵などを新発表しました。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・発売予定日: 2023年予定

・ティザーサイト: https://www.otomate.jp/9RIP/ ※公式サイトは2/20(月)公開予定。

・公式Twitter: https://twitter.com/9RIP_otomate

・コピーライト: (C)2023 IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

・ティザームービー: https://youtu.be/XQ3yy0mCDM0

・キャストPV: https://youtu.be/_Uwdl0lfNb8





・タイトル名: My9Swallows TOPSTARS LEAGUE

・ジャンル: 野球とエンタメの新感覚恋愛ADV

・キーワード: ヤクルトスワローズ

・タイトル概要: 新しく創設されるプロ野球リーグで、オーディションでヤクルト球団に合格した新人たち9人と主人公の恋愛模様を描きます。

主人公はチームを任されており、新人選手と共にリーグ優勝を目指す物語です。ストーリー紹介、キャラ初出、ステージ立ち絵を新公開しました。



・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・ティザーサイト: https://www.otomate.jp/my9swallows/ ※2/6(月)公開予定

・公式Twitter: https://twitter.com/My9_otomate

・コピーライト: (C)ヤクルト球団/(C)2022 IDEA FACTORY

・ティザームービー: https://youtu.be/f7tKwy_2R7c





「ALTERGEAR(オルタギア)」新作タイトル発表







・プロジェクト名: ALTERGEAR(オルタギア)新作第4弾

・キーワード: 原画:悌太/シナリオ:深見真/ディレクター:斉藤あさみ

・キャッチ: そこにあるのは色鮮やかな「記憶と真実(とりしらべしつ)」――

・タイトル概要: オトメイトの姉弟ブランド「ALTERGEAR(オルタギア)」による第4弾企画が

豪華スタッフ集結で始動。タイトル名やストーリー、登場人物などは今後徐々に発表していくのでどうぞ楽しみに。

・ハード: Nintendo Switch™/Nintendo Switch™ Lite

・ティザームービー: https://youtu.be/gzd-Ou58fE0





オトメイトについて







「オトメイト」とは、ゲームソフトメーカー、アイディアファクトリー株式会社が手掛ける女性向けの恋愛ゲームブランドで、シリーズ累計出荷本数が100万本を突破した「薄桜鬼」やアニメ化企画が進行している「Collar×Malice」などの人気シリーズをはじめとして数多くのタイトルをリリースしております。

2018年からはNintendo Switch ™タイトルの展開に力を入れており、既に50タイトルを発売(2022年8月1日現在)。

また近年ではゲームだけに止まらず、イベント、グッズ、他企業とのコラボ展開、更には東京・池袋にオトメイトビルをオープンするなど、その周辺展開にも注目が集まっております。



オトメイト公式サイト: https://www.otomate.jp/

オトメイト公式Twitter: https://twitter.com/OtomateWeb

(C) IDEA FACTORY





ALTERGEAR(オルタギア)について







友情、絆――この熱(ルビ:おもい)は譲らない。



アイディアファクトリーから誕生したオトメイトの姉弟ブランド「ALTERGEAR(オルタギア)」は、友情、絆を主軸に置いた男性キャラクターたちのストーリーを展開してまいります。

現在、「滄海天記(ルビ:そうかいてんき)」「新宿羅生門(ルビ:しんじゅくらしょうもん)」「DIG-ROCK -Documentary of Youthful Sounds-」の3タイトルがラインナップされており、

2022年12月8日には、「滄海天記(ルビ:そうかいてんき)」が発売されました。

様々なクリエイター様、メーカー様と取り組みながら、魅力的な新規タイトルの創出に取り組んでまいります。



ブランド公式ポータルサイト: https://www.ideaf.co.jp/altergear/

ブランド公式Twitter: https://twitter.com/ALTERGEAR_Web



