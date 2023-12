[タカラベルモント株式会社]

タカラベルモント株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役会長兼社長:吉川 秀隆)は、 ヘアサロンに向けた新たな快適体験として提案した「頭浸浴」に使用するアイテム、「♭ for YUME HEADBATH」を発売しました。







コロナ禍でストレスフルな社会が加速し生活様式が大きく変化する中で、ヘアサロンは生活者にとって気分転換の場としてのニーズが高まりました。そのような中、短時間で快適性が得られるメニューとして約2年前にタカラベルモントが提案した、ヘアサロンのシャンプー台で施術する「頭浸浴」。現在の全国サロン導入数は約4600軒、TikTok視聴回数5630万回ととても注目度の高いメニューとなりました。



■ 頭浸浴とは?



フェイスラインからお湯をかけ流しながら後頭部~首元をお湯に浸し、日常では体験できない癒しのひとときへと誘う、新体感スパメニュー。炭酸と組み合わせることで、ヘッドスパやカラーケアの価値向上に貢献します。

お湯を「かける」と「浸ける」を同時に行うことは、気持ちを整えるスイッチになることが研究からわかっています。(※1)また、頭浸浴は髪とともに頭全体をお湯で包みこむので、素早く全体に炭酸成分を行き渡らせることができ、炭酸の作用量・作用時間が大幅にアップします。





この度発売した「♭(フラット)for YUME HEADBATH」は、頭浸浴を実現するシャンプーアクセサリー「YUME HEADBATH(ユメ ヘッドバス)」にセットし、少しずつお湯に溶かしながら使用する頭浸浴用の炭酸タブレットです。温かみ感じるジンジャーオレンジとアロマハーブのやさしい香りに包まれながら、髪・頭皮をじんわり保湿する新処方で、頭浸浴のリッラクスタイムをアップ デートします。



【頭浸浴×♭ for YUME HEADBATH】は、短時間でとにかく癒されたい方、ストレスを解き放ち気分を切り替えたい方、頭皮や髪の汚れをリセットしたい方、頭皮や髪の乾燥が気になる方などにおすすめのメニューです。





■「♭ for YUME HEADBATH」の特徴

1)頭浸浴の施術時間に合わせてゆっくり溶けきり、後残りしない。

2)“中性重炭酸”処方で、カラー後の褪色や色ブレを軽減

3)温かみ感じるジンジャーオレンジとアロマハーブの香り

4)髪・頭皮をじんわり保湿する成分を配合





タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、今後もヘアサロンにおいて快適かつリフレッシュできるような新たなメニューなどの開発に取り組んでまいります。



※1:『サロンメニューとしての「頭浸浴」の生理的・心理的効果』

森田 彩・上川 裕子, 第23回日本感性工学会大会, 2021年9月





< 製品概要 >

頭浸浴用 炭酸タブレット「♭ for YUME HEADBATH」

価格:6,500円(税抜)/個包装50個入り

発売日:2023年11月13日(月)





■製品サイト:https://www.tb-net.jp/products/shampoo/yume_headbath/

■「頭浸浴」コンセプト動画:https://vimeo.com/638928779/291bbd2f0b

■お問合せ先:タカラベルモント お客様センター 0120-596-348



<会社概要>

商号 :タカラベルモント株式会社

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 :大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 :1921年10月5日

資本金 :3億円

従業員数 : 1,604名(2023.3.31現在)

事業内容 :理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL :https://www.takarabelmont.co.jp/

公式SNS:インスタグラム @takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、

「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。

タカラベルモントは、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」のプレミアムパートナーです。





