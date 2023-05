[サンエックス株式会社]

ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)はフェイラージャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:八木直久)より、2023年6月7日(水)に、フェイラーのギフトコンセプトショップLOVERARY BY FEILER(ラブラリー バイ フェイラー) とすみっコぐらしとの初のコラボレーション商品がフェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、高島屋大阪店フェイラーショップ、全国14店舗のラブラリーフェイラーショップ( https://www.feiler-jp.com/loverary/ )、フェイラー公式オンラインショップにて発売となることをお知らせいたします。

※サンエックスからの販売はございません。



フェイラーブランド/ギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」紹介





フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク/1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開し、素材へのこだわりと独自の技術によって、 シュニール織を代表するライフスタイルブランドとして確固たる地位を築いています。

フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。



ラブラリー バイ フェイラーは、上質なシュニール織の質感はそのままに、ポップでキュートな色柄が人気のフェイラーのギフトコンセプトショップとして2015年に誕生。 LOVERARY BY FEILER(ラブラリー バイ フェイラー)のショップ名は、LOVE (愛)と LIBRARY(図書館) を組み合わせた造語で、大切な人へのギフトは、図書館でお気に入りの一冊を探し出すように楽しみながら選んでいただきたいとの想いを込めています。



デザイン紹介





『SUMIKKOGURASHI DOTS DESIGN(すみっコぐらし ドットデザイン)』

すみっコぐらしの人気キャラクターしろくま、ぺんぎん? 、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽと、パステルカラーのドットを組み合わせました。

フェイラーのシュニール織の柔らかな質感とすみっコぐらしのかわいいデザインに癒されます。

※ハンカチ以外の商品のデザインには、えびふらいのしっぽは入っておりません。







商品紹介





販売するアイテムは、ハンカチ3種類(縁どりのカラー違い) 各¥2,970(25×25cm)、ポーチ¥6,050(15×20cm)、ペンポーチ¥4,950(10×20cm)、カードポーチ¥6,050(11×9cm)、巾着¥7,150(19×22cm)、バッグ¥12,100(21×21×11cm)、トートバッグ¥14,300(21×32×14cm)、しろくま型どりポーチ¥8,250(11×10×1.5cm)、とんかつ型どりポーチ¥8,250(11×10×1.5cm)の全11種類です。

*価格はすべて税込、サイズは(約)縦×横×マチです。





販売方法(販売店)





1.事前LINE抽選(店舗)

販売方法は、店舗では以下のスケジュールにて、事前に専用アカウントにてLINE抽選を行い、2023年6月7日(水)発売日当日の販売はございません。



<店舗販売事前LINE抽選スケジュール>

抽選申込期間:2023年5月22日(月)10:00~5月24日(水)9:59

当選発表:2023年6月5日(月)12:00頃

引取期間:2023年6月7日(水)~6月20日(火)

※期間中に引き換えがない場合は自動キャンセルとさせていただきます。



店舗引換在庫残り販売:2023年6月21日(水)開店時~先着販売 ※販売の有無は各店舗Instagramアカウントにてお知らせいたします。

※お電話・ご来店でのご予約は承っておりません。

※お取り置き、代引き配送は承っておりません。

※柄の出方はお選びいただけません。



抽選対象店舗:

ラブラリー バイ フェイラー大丸札幌店(3F)

ラブラリー バイ フェイラーエスパル仙台店(本館1F中央エスカレーター前)

フェイラー銀座本店(銀座4-4-1)

ラブラリー バイ フェイラーアトレ吉祥寺店(本館 2F)

ラブラリー バイ フェイラーエチカ表参道店(B2F 9区画)

ラブラリー バイ フェイラー渋谷スクランブルスクエア店(9F)

ラブラリー バイ フェイラー玉川高島屋S・C 店(南館専門店 B1)

ラブラリー バイ フェイラー東京駅グランスタ店(JR東日本東京駅構内地下1F)

ラブラリー バイ フェイラールミネエスト新宿店(4F)

ラブラリー バイ フェイラー横浜ジョイナス店(3F)

ラブラリー バイ フェイラータカシマヤ ゲートタワーモール店(7F)

ラブラリー バイ フェイラー松坂屋名古屋店(南館2F)

高島屋大阪店フェイラーショップ(1F)

ラブラリー バイ フェイラー大阪ルクアイーレ店(5F)

ラブラリー バイ フェイラー天王寺ミオ店(プラザ館2F)

ラブラリーバイフェイラーエキエ広島(2F)

フェイラー天神地下街店(東8番街)



<店舗販売事前LINE抽選アカウント>

https://line.me/R/home/public/profile?id=374ugrcm



(抽選申し込みの流れ)

1.以下の「ラブラリー バイ フェイラー店舗販売事前LINE抽選アカウント」を友だち登録していただきます。



2.抽選受付期間になりましたら、抽選申込メッセージが配信されますので、「店舗選択はこちら」ボタンをタップしていただきます。



3.タップ後、表示されるお申込み画面で、お引き取り希望店舗、ご希望商品をご選択いただきます。





2.当日販売(公式オンラインショップ)

フェイラー公式オンラインショップでは抽選は行わず、2023年6月7日(水)正午に発売いたします。

※発売時間は多少前後する場合がございます。

※アクセス集中の際は、入場を制限させていただく場合がございます。待ち人数・待ち時間が表示され、順次ご入場いただけますが、入場時に商品のご購入を確約するものではございませんので、ご了承願います。

※オンラインショップでは、フェイラー公式オンラインショップ以外のサイトでの販売はございません。

<フェイラー公式オンラインショップ>

https://feiler.jp



購入点数制限

店舗・フェイラー公式オンラインショップともに、各アイテムお一人様各1点限りの販売個数制限を設けさせていただきます。



コラボハンカチが20名様当たる!フェイラー公式Twitterフォロー&リツイートキャンペーン開催





2023年5月10日(水)20:00~2023年5月17日(水)23:59の期間中、フェイラー公式Twitter(@feiler_jp)をフォローの上、キャンペーン投稿をリツイートされた方の中から抽選で20名様にコラボデザインハンカチをプレゼントいたします。

ハンカチの縁どりのカラーはお選びいただけません。

2023月5月19日(金)18:00頃にTwitter投稿にて当選発表予定。



キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。https://www.feiler-jp.com/fanboard/



※なりすまし偽アカウントにご注意ください。

なりすまし偽アカウントからのDMなどによる被害・損失につきまして、弊社は一切の責任を負えませんので、何卒ご了承くださいませ。



◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/Twitter @feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 https://www.feiler-jp.com/feilerjapan/company



フェイラージャパン株式会社(本社:東京都千代田区)は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。

フェイラー 国内109店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」14店舗、ファクトリーアウトレット14店舗](2023年5月1日現在)





●すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷詳しく見る https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/





■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。



(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/10-19:16)