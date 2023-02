[アイレット株式会社]

~3月31日までのお申し込みで AWS のコスト最適化診断レポートを無料で提供~



システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、AWS 活用にお悩みのお客様に向けて、本日より「AWS コスト最適化診断無料キャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、条件にあったお客様の既存インフラを徹底的に調査し、「AWS Well-Architected Framework」に基づいたコスト最適化を実現するための具体的なアクションを推奨するカスタマイズレポートと面談を、アイレットのサービス「Rackspace」により無料でご提供します。





AWS コスト最適化診断無料キャンペーンページ:https://cloudpack.jp/lp/rackspace-campaign/







■キャンペーン実施の背景

近年、コロナ禍によるリモートワーク拡大やデジタルトランスフォーメーション(DX)の促進、効率的な運用のためのクラウド活用が拡大しています。また、円安など市場変化における不安定な為替レートにより、企業が AWS 上のインフラ価格を予測・調整することが困難になっています。AWS のコストに影響を与えているのは、コロナ禍や DX、円安だけではなく、クラウドを上手く使いこなせていないこともコスト増につながります。そこで、安心して AWS を利用しコストを最適化できるよう、アイレットの「Rackspace」がサポートします。



■2019年よりアイレットが「Rackspace」サービス提供を開始

マルチクラウドのソリューションをグローバル規模で提供する Rackspace Hosting, Inc. のマネージドサービス を、KDDI株式会社、アイレットの3社で日本国内にローカライズした最高品質のクラウドサービスを提供しています。

Rackspace サービスページ:https://cloudpack.jp/service/aws/rackspace.html



■AWS コスト最適化診断無料キャンペーン概要

AWS のアジア太平洋および日本地域(APJ)のトップ SI パートナー「SI Partner of the Year - APJ」であるアイレットのサービス「Rackspace」が、お客様の AWS 環境を無料で診断します。「AWS Well-Architected Framework」に基づきコスト最適化をレビューすることで、コスト削減の可能性を見出すことができます。これにより、お客様のインフラに改善点があることが判明した場合、Rackspace エキスパートがコスト最適化のため、リソースを効率的に使用できるようなご提案をします。



コロナ禍により迅速なスケールアップを余儀なくされた企業は、最適なインフラストラクチャを構成できていない可能性があります。アイレットの「Rackspace」では、お客様のインフラをレビューしてコスト最適化の可能性を探るだけでなく、弊社の専門家がお客様の AWS インフラの構成案を作成します。これにより、インスタンスとサイジングの概要が明確になるだけでなく、どこにインスタンスなどを追加すればよいかも簡単にわかります。さらに、無料の面談も実施しています。コストにお悩みのお客様は、この機会にぜひご利用ください。













【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立:2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:Webシステム開発、スマホアプリ(iOS/Android)開発・運用、クラウドを活用したインフラ設計・構築・運用のフルマネージドサービス「cloudpack」の提供、UI/UX デザイン制作



※ cloudpackの名称は、アイレット株式会社の登録商標です。



