今年の「FM802 RADIO CRAZY」に"BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Set"で出演が決まったTHE SPELLBOUND。11月19日(日)~FM802の各番組でTHE SPELLBOUNDを大特集!

THE SPELLBOUNDのインタビュー、ゆかりのアーティストがBOOM BOOM SATELLITES / THE SPELLBOUNDの魅力を語りながら、貴重ライブ音源をオンエアします!





FM802の各番組で、10月29日 Zepp Shinjukuで行われたTHE SPELLBOUND「BIG LOVE TOUR -BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary Special-」ツアーファイナルのライブ音源をオンエア!

▼対象番組

・11月19日(日)19-21時「Grace Place」

THE SPELLBOUND インタビュー & ライブ音源オンエア





・11月20日(月)6-11時「on-air with TACTY IN THE MORNING」

MAN WITH A MISSION / Jean-Ken Johnny コメント & THE SPELLBOUND ライブ音源オンエア





・11月21日(火)11-14時「UPBEAT!」

milet コメント & THE SPELLBOUND ライブ音源オンエア





・11月24日(金)12-18時「FRIDAY Cruisin' Map!!」

THE SPELLBOUND インタビュー & ライブ音源オンエア





●詳細ページ:https://funky802.com/site/pickup_detail/7209



