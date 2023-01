[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社は、当社代表でありアニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」メンバー「けいたん」としても活躍中の「榊原敬太」が、ビジネスセミナー 『第3回グローバルビジネスラボセミナー With コロナ時代のグローバル戦略とは』 (主催:株式会社グローバルビジネスラボ)に出演することを発表する。



本セミナーは主としてグローバルコンテンツのプロデュースを始めとする国際コンサルティングを手掛ける企業「株式会社グローバルビジネスラボ」(〒154-0001 東京都世田谷区池尻3丁目15−2)が不定期開催するもの、その第3回開催にあたる。



セミナーには同社代表取締役CEOの「杉本 伸」や「中東で最も有名な日本人サラリーマン」として著名な「鷹鳥屋 明」が登壇。



カタールでのワールドカップの初開催、サウジアラビアの石油に頼らない国家戦略「サウジビジョン 2030」の導入など、中東エリアは新たな文化立国として大きな転換期を迎えている。この情勢を踏まえ、アニメなど日本コンテンツのグローバル戦略はどのような展望を抱くべきなのか?

昨年2022年、サウジアラビア王国にて開催され、「ジャパンアニメタウン」など日本文化の大規模展示により注目を集めたイベント 『リヤド・シーズン 2022』 など具体例を取り上げつつ、中東エリアにおける日本の可能性を 『今なぜ、中東エリアがチャンスなのか?』 と題したオープニングセッションにて講演予定だ。



当社代表の榊原敬太は、 『With コロナ時代のグローバルコンテンツ戦略を考える』 と題したパネルディスカッションに出演。

株式会社グローバルビジネスラボ最高執行役員COOの「エリカ・ロッシ」、タレント・アーティストのマネジメントやコンテンツ創出を手掛ける株式会社ホリプロインターナショナル取締役「金成 雄文」、AR/VRコンテンツ事業を手掛ける株式会社LATEGRA代表取締役「山形 龍司」ら3名とディスカッションを行う予定だ。



セミナーは2023年2月10日(金) 18:00~20:00(受付17:30~)、東京・大手町のビジネススペースInspired.Labにて開催予定。ぜひ奮ってご参加いただきたい。







セミナー概要



【セミナー名】

第3回グローバルビジネスラボセミナー With コロナ時代のグローバル戦略とは



【開催日時】

2023年2月10日(金) 18:00~20:00(受付17:30~)



【会場】

Inspired.Lab セミナールーム

(〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル6階)

(大手町駅 C7出口・E2出口隣接)



【料金】

無料



【出演者】

杉本 伸(株式会社グローバルビジネスラボ 代表取締役CEO)

鷹鳥屋 明(「中東で最も有名な日本人サラリーマン」。日本国内企業にて、中東における漫画・アニメアライアンス案件を担当)

エリカ・ロッシ(株式会社グローバルビジネスラボ 最高執行役員COO)

けいたん(ISARIBI株式会社代表/REAL AKIBA BOYZリーダー)

金成 雄文(株式会社ホリプロインターナショナル 取締役)

山形 龍司(株式会社LATEGRA 代表取締役)



【主催】

株式会社グローバルビジネスラボ







会社情報







ISARIBI株式会社

設立:2020年4月

代表者:榊原敬太

WEB:https://www.isaribi.net/

所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C

事業内容:エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント



ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、13個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。



企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。



《実績》

■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の831」宣伝プロデュース

■城北信用金庫「COSA ON online(コーサ オン オンライン)」クリエイティブ

■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ/主題歌 クリエイティブ(楽曲/振付/MV)

■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム 株式会社コーセー「KOSÉ 8ROCKS」プロデュース、運営サポート

■TBS「第63回輝く!日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ

■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション

■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース

など

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

企業プレスリリース詳細へ (2023/01/13-22:40)