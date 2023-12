[株式会社 京王百貨店]

「こびとづかん」の書籍や最新グッズなど約180種以上がそろいます



会期:12月14日(木)~25日(月) 会場:京王百貨店 新宿店 B1階 on the Corner







株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)新宿店では、12月14日(木)~25日(月)の期間、B1階 on the Cornerにて、POPUP SHOP「こびとづかん 京王こびと百貨店」を初開催します。「こびとづかん」は、主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもないインパクトのあるビジュアルの不思議な生き物「コビト」が描かれている絵本とその書籍シリーズ。2006年出版以降、累計300万部以上を販売している人気シリーズです。期間限定のPOPUP SHOPでは、「こびとづかん」の書籍や最新グッズなど約180種以上がそろうほか、参加者全員にノベルティをプレゼントする「こびと探し」ラリーのイベントを実施します。23日(土)は、作者・こびと研究家のなばたとしたか氏によるイラスト付きサイン会も行います。



●「ぬいぐるみM〈カクレモモジリ〉」3,740円(23×23×12cm)



●「Tシャツ〈カクレモモジリ〉」3,520円(サイズ:L)









●「こびと探し」ラリー

〈平日〉各日先着100名様

〈土・日〉各日先着200名様

【開催時間】10:00~18:00

※最終日は15:00まで

【参加費】無料



















●こびとづかんシリーズ作者 なばたとしたか氏イラスト付きサイン会



◆12月23日(土)10:30~12:00/13:30~15:00

お好きな「コビト」のイラストを描いてもらえるサイン会です。

12月14日(木)より、会場にて1精算税込2,200円以上お買い上げの先着50名様に整理券を配布いたします。

※整理券はご希望の方にのみ差し上げます。

※整理券は1家族につき1枚の配布とさせていただきます。

※進行により時間が前後する場合がございます。



≪B1階on the Corner場所≫





