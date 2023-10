[Gigi株式会社]

昨年好評の「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」を今年も販売



感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし」「びずめし」「さきめし」を運営するGigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、10月2日に販売開始する横浜中華街発展会協同組合が実施する、横浜中華街で利用できるお得な電子商品券「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」のキャンペーンに当社の電子商品券発行システム「GOCHIプラットフォーム」を提供することをお知らせします。







10月2日(月)正午から、横浜中華街で利用できるお得な電子商品券「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」の販売が開始となります。



この販売と発行に、電子チケットをweb上で購入できるあらゆるサービスを提供する当社の電子商品券発行システム「GOCHIプラットフォーム」が採用されました。



「アイ ラブ チャイナタウンクーポン」概要





キャンペーンサイト https://chinatownpremium.com/



【キャンペーン内容】

・10,000円のクーポンを一種のみ、販売します。

・クーポンの購入は、おひとり様一口限りとします。

・先着販売のため、クーポン用意数に到達次第、販売を終了します。(上限2,000枚)

・一口10,000円の購入で、12,500円利用可能です。



【チケット販売期間】

2023年10月2日(月)AM12:00~2023年12月29日(金)



【チケット利用期間】

2023年10月2日(月)AM12:00~2024年1月10日(水)PM11:59

※利用期間を過ぎると残高は無効となり、返金の対応はいたしません。



【使用可能店舗】

・横浜中華街の飲食店、おみやげ店、雑貨店など約170店舗にて利用可能です。

・キャンペーンサイトで利用可能な店舗を検索できます。



■お問合せ先

GOCHIプラットフォーム事務局

TEL:050-5536-3317

平日(月~金) 10:00~18:00 土曜日 10:00~15:00

※日曜日、祝日、お盆、年末年始はお休み





「GOCHI プラットフォーム」とは





店舗のメニューを電子チケットにしてweb上でお客様にご購入いただくための、あらゆるサービスを提供するプラットフォームです。



ギフトや社食・キャンペーンなど、店舗への送客促進を支援します。



店舗には導入や利用の手数料負担は一切ありません。



登録により、オンラインで飲食店のメニューを贈れるギフトサービス「ごちめし」、まちの飲食店が社食になる福利厚生 サービス「びずめし」、行きつけのお店を先払いで応援する「さきめし」など弊社が展開するすべてのサービス、NPO法人Kids Future Passport(キッズ・フューチャー・パスポート)が運営する「こどもごちめし」をご利用いただくことができます。



GOCHIプラットフォーム提供サービス





■「ごちめし」

オンラインで飲食店のメニューを贈れるギフトサービス「ごちめし」。

自分のおすすめや相手の好きなレストランなど、全国17,000の登録店舗からメニューを検索することが可能です。

"おめでとう" "ありがとう" など、誕生日、記念日のお祝いやお礼のメッセージと共にメールやLINEで手軽にチケットをプレゼントできます。

「ごちめし」は、食を通じて気持ちを贈り合う、その喜びが連鎖していく仕組みをウェブサービスで実現したい、という願いから誕生しました。

「ごちめし」ギフトサイト https://gochi.online/





■「びずめし」

まちの飲食店が社食になる 「びずめし」。

従業員満足度が高く採用コスト圧縮、離職率の低減につながる福利厚生です。

食事による栄養や休息のみでなく、従業員同士のコミュニケーションを促進するため、ウェルビーイング経営に効果的な福利厚生として評価されています。

社員食堂をオフィス内に作ることなく、オフィス勤務・リモートワーク・営業職などの勤務地や職種によらず、従業員全員に平等な福利厚生を実現します。

また、企業の地域活性化の活動をサポートし、SDGsへの取り組みとなります。

2022年4月から「出前館」との提携によりデリバリー機能が付加され、さらに食事の選択肢が充実しました。

さらに、寄付文化を育くむ取り組みとしてシステム上に寄付機能を追加するなど、利用企業のニーズに対応し進化し続けるサービスです。

「ウェルビーイングアワード 2023 モノ・サービス部門ゴールド・アイデア賞」を受賞しています。

・「びずめし」サイト: https://bizmeshi.jp/

・「びずめし」Facebookページ:https://www.facebook.com/BIZMESHI





■「さきめし」

行きつけのお店を、先払いで応援する「さきめし」は、コロナ禍で苦しむ飲食店を先払いで支援するプロジェクト。

外出自粛で集客に困っているお店のチケット(食券)を先に購入して、コロナが収束したあとで食べに行く、また自治体の発行するプレミアム商品券や地域DXに貢献するなど、地域の「食」を守り、未来へつなぐ取り組みです。

プレミアム商品券による自治体との協業を実施し、コロナ禍での実質的な支援として大きな注目を集めました。

日本ギフト大賞2020 緊急特別賞「飲食店応援賞」、グッドデザイン・ベスト100 / グッドデザイン・グッドフォーカス賞 【新ビジネスデザイン】、 2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS「ACCブロンズ」などを受賞しています。

「さきめし」サイト:https://www.sakimeshi.com/





■「GOCHI for ビジネス」

販促やキャンペーンなどにオンラインで贈れるギフトを提供する法人サービス「GOCHI for ビジネス」。

ユーザー登録不要のため利用しやすく、顧客接点の機会を創出する企業プロモーションに適した、手軽に導入できるギフトサービスです。

全国18,000店舗の商品やメニューを、販促キャンペーンからノベルティまで、目的に合わせたプロモーションを低コストで迅速に実施することができます。

実施にあたりアンケートで利用者の声を収集し、事後のマーケティング活動に貢献するデータのご提供もしています。

飲食店を利用するキャンペーンのほか、旅行ツアー客への食事プレゼント企画などにもご利用いただいています。

「GOCHI for ビジネス」 サイト:https://business.gochi.online/





■「こどもごちめし」

当社は創業時から、「ごちめし」を通じた寄付や「ふるさと納税」を活用して、地域の飲食店を起点にこどもの居場所をつくり、まちの未来を育むこども食堂事業を運営してきました。

茨城県境町でのこの取り組みは、内閣府の「地方創生SDGS官民連携プラットフォーム」の優良事例に選出されています。



こども達への支援と同時に地域の飲食店の売り上げをサポートでき、また、運営する自治体などの初期および運用費用の負担も少ない、「三方よし」の次世代型こども食堂です。



「こどもごちめし」は、NPO法人 Kids Future Passport(キッズ・フューチャー・パスポート)が運営する、持続可能なこども支援を実現するための取り組みです。

地域の飲食店を起点にこどもの居場所をつくり、まちの未来を育むこども食堂事業「こどもごちめし」を通じて、すべてのこどもの健やかな成長を見守る持続可能な仕組みで隠れ貧困やこどもの孤食問題の解決を目指します。

「こどもごちめし」サイト: https://kodomo-gochimeshi.org/





■ Gigi株式会社 会社概要

作曲家・音楽プロデューサーの今井了介(安室奈美恵『Hero』やTEE/シェネル『Baby I Love You』などを手がける)が、東日本大震災を契機に人やお店を食で応援するビジネスの開始を決意。飲食店の登録・決済手数料ゼロの”飲食店のメニューをお食事券で贈るデジタルギフトサービス”「ごちめし」を2019年に発表。その先払いの仕組みを生かして”コロナ禍に先払いで飲食店に応援を届ける”「さきめし」を開始、サントリーの協賛や自治体との協働を経て急速に事業を拡大、登録店舗は現在約18,000。”まちの飲食店が社食になる”新たな福利厚生サービス「びずめし」のほか、飲食店をこども食堂として運営する「こどもごちめし」を運営。

ホームページ :https://www.gigi.tokyo/



※ ごちめし(R)︎ さきめし(R)︎ びずめし(R)︎ GOCHI(R)︎は、Gigi株式会社の登録商標です。



