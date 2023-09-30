［株式会社アルペン］

スポーツ用品販売の株式会社アルペン(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之)は、株式会社アールビーズ(東京都渋谷区 代表取締役：黒崎悠)とともに、日本国内のマラソン大会を応援するプロジェクトをスタートします。





新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大会中止が相次いだマラソン大会でしたが、今年は多くの大会が数年ぶりに開催されています。しかしながら、コロナ禍前の集客に至らない大会も多く見受けられます。アルペングループでは「スポーツをもっと身近に」というパーパス実現に向け、ランニングの素晴らしさ、楽しさを多くの方に体験して頂きたいと考えています。今回、アールビーズと協業し各地のマラソン大会において、初めて大会にチャレンジする方から自己ベスト更新を目指す方まで、あらゆる挑戦をするランナーを応援致します。



■地元、愛知のランナーを全力応援！にしおマラソンの特別協賛決定

1972年、愛知県に初めて1号店をオープンしたアルペングループでは、愛知県民のランナーが多く参加されるにしおマラソン(2024年1月21日(日)開催)に、「にしおマラソン Supported By SPORTS DEPO」として特別協賛します。アルペングループメンバーズの会員様に向けた大会情報の発信や店舗を活用したイベントの開催などを通し、大会を盛り上げていきます。





■協賛特別企画！抽選で20名様に出走権が当たる出走キャンペーンを実施

にしおマラソンのほか、現在、特別協賛が決定している、富士山マラソン(山梨県富士河口湖町)、勝田全国マラソン(茨城県ひたちなか市)、おきなわマラソン(沖縄県沖縄市・うるま市・嘉手納町・北谷町・北中城村)、4つの協賛大会で出走キャンペーンを実施致します。

各大会20名様分の出走権をご用意、ランナーの挑戦する機会をサポート致します。



【出走キャンペーン概要】

・応募期間：9/29(金)～10/15(日)

・ご応募対象者：全国のスポーツデポ、アルペンにて店内商品3,000円(税込)以上ご購入頂いた方

・ご応募方法：下記URLよりお申込みください。



富士山マラソン2023

https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/Alpen_Fujisan_marathoncampaign

第2回 にしおマラソン

https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/Alpen_nishio_marathoncampaign_

第71回 勝田全国マラソン

https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/Alpen_katuta_marathoncampaign

おきなわマラソン2024

https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/Alpen_okinawa_marathoncampaign



※各大会の応募資格は、各大会の応募フォームまたは大会HPをご確認ください。

※ご応募にはご購入いただいたレシートのお問い合わせNOが必要となります。

※ご応募は、1つのレシートにつき、1つの大会の応募までとなります。

※抽選結果は当選者のみメールにて通知いたします。



【販売店情報】

・スポーツデポ・アルペン店舗一覧： https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=1,2



■富士山マラソン 大会概要

大会名：第12回 富士山マラソン 兼 第24回日本IDフルマラソン選手権大会

※旧名：河口湖マラソン(1976年～第36回まで)から通算48回目

開催日：2023年11月26日(日)

主 催：日刊スポーツ新聞社/富士河口湖町/山梨陸上競技協会/一般財団法人アールビーズスポーツ財団

主 管：山梨陸上競技協会

共 催：日本知的障がい者陸上競技連盟

後援(予定)：山梨県／(公財)山梨県スポーツ協会／富士河口湖町教育委員会／富士河口湖町体育協会

／(一社)富士河口湖町観光連盟／朝日新聞甲府総局

開催場所 ：山梨県富士河口湖町船津浜・平浜駐車場、大池公園

エントリー ： 2023年9月30日(土)23:59 まで



■にしおマラソン 大会概要

大会名：第2回にしおマラソン

開催日：2024年1月21日(日)

主催：にしおマラソン実行委員会

共催：西尾市・西尾市教育委員会・テレビ愛知・中日新聞社

会場・コース：西尾市役所（スタート）／横須賀公園（フィニッシュ）

エントリー ： 2023年10月31日(火)23:59 まで

大会ホームページ https://nishio-marathon.jp/



■勝田全国マラソン 大会概要

大会名：第71回勝田全国マラソン

開催日：2024年1月28日(日)

主 催：ひたちなか市、（一財）茨城陸上競技協会、勝田全国マラソン大会実行委員会

後 援：茨城県教育委員会、東海村、（公財）茨城県スポーツ協会、読売新聞社、報知新聞社

主 管：（一財）茨城陸上競技協会、ひたちなか市陸上競技協会

会場・コース：石川運動ひろば（茨城県ひたちなか市石川町地内）

エントリー：2023年10月23日(月)23:59 まで

大会ホームページ：https://katsutamarathon.jp/



■おきなわマラソン 大会概要

大会名：第29回おきなわマラソン

開催日：2024年2月18日(日)

会場・コース：沖縄県総合運動公園（沖縄市比屋根）スタート・フィニッシュ

主催：中部広域市町村圏事務組合、（株）琉球新報社、沖縄テレビ放送（株）、（一社）沖縄陸上競技協会、

沖縄県総合運動公園指定管理者トラステック

主管 おきなわマラソン実行委員会

エントリー ： 2023年10月31日(火)23:59 まで

大会ホームページ https://okinawa-marathon.com/



株式会社アールビーズについて

月刊ランナーズの発行、日本最大のランニングポータルサイト「RUNNET」を展開するほか、スポーツイベント事業、デジタル事業、DOスポーツマーケティングを行うスポーツ推進カンパニー

創業 ：1975年12月

代表者：代表取締役社長 黒崎悠

URL ：https://runners.co.jp/



株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,445億円、経常利益69億円(2023年6月期)

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/30-13:40）