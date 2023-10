[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、高品質フィギュアブランド「spiritale (スピリテイル)」の新商品として、「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス【ブラックロックシューター】~ティザービジュアルver.(Art by huke)~ スケールフィギュア」の発売を決定しました。2023年10月6日(金)11:00より、ECサイト「タイトープロダクツオンラインストア」(URL:https://spiritale.jp)にて予約受付を開始します。









※フィギュア画像は開発中のものです。



ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス【ブラックロックシューター】~ティザービジュアルver.(Art by huke)~ スケールフィギュアについて





『ブラック★★ロックシューターDAWN FALL』より、原作huke氏の描きおろしのティザービジュアルを立体化!廃墟を落ちて行くエンプレス。左腕にコイルガン、右手の先にブラックトライク。タイトルのDAWNFALLを想起させるティザービジュアルがそのまま飛び出したような造形と、それを形作るパーツの細かさに注目です。





『エンプレス』といえば巨大武器「コイルガン」。銃身の発光部や銃口周囲のパーツも細かく作りこまれており、映像作品内では見えにくかった細部まで確認可能!新たな発見もあるかもしれません。





ヘーミテオスユニット支援高機動車両「ブラックトライク」をグラベルモードで立体化!ハンドルや銃口、装甲、表面のモールドにブルーのライン。パーツ一つひとつがこだわりの造形と彩色で再現されています!





印象的な白い肌。巨大な武器には不釣り合いな、それでいて圧倒的な戦闘力を秘めた細い手足。クリアパーツで表現された左眼の炎。クリアパーツとグラデーションで表現された、躍動感のあるツインテール。「エンプレス」の特徴を細部にいたるまで表現しています。





最初は巨大な車両に目が行きがちですが、作り込まれたがれきや青くゆらめく大きな炎のエフェクトやエンプレスの髪の流れが目線を上方へ誘導。ブラックトライク、エンプレスからコイルガンへと流れるように動かし、パーツ一つひとつの作りこみを隅々までお楽しみいただけます。





エンプレス、コイルガン、ブラックトライクの3つが集まり完成したこのフィギュア。中心に存在するエンプレスと、上下に配置された巨大な武器と車両の対比。物語を想起させるジオラマの要素も感じられる作品です。





商品情報





商品名 : ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス【ブラックロックシューター】~ティザービジュアルver.(Art by huke)~ スケールフィギュア

価格 : 49,500円(税込)

サイズ : 全高:約470mm×全幅:約260mm×奥行:約300mm(台座含む)

キャラクター原案・イラスト : huke

原型 : CKB

彩⾊ : 鳴海

制作協力 : WING

予約期間 : 2023年10月6日(金)11:00~2023年12月5日(月)23:59まで

商品発送時期 : 2024年6月予定

ご予約ページ : https://spiritale.jp/shop/g/g50101270/

公式X : https://twitter.com/Spiritale_shop





spiritaleについて





イタリア語の「精霊(Spirito)」と、英語の「物語(Tale)」を組み合わせた造語で、大好きな“あの” キャラクターの「一番輝いている瞬間」を切り取ったかのような、精霊のように美しく、愛らしいフィギュアで最高に美しい物語を提供したいとの想いから2020年8月に創設したブランドです。





