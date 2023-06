[株式会社HIKKY]

株式会社HIKKY(本社:東京都渋谷区、代表取締役:舟越靖)は、2023年7月15日(土)から30日(日)にかけて開催する、ギネス世界記録(TM)を取得した世界最大のVRイベント『バーチャルマーケット2023 Summer』の出展企業第3弾として、新たに決定した各企業のブース・出展内容の詳細を発表いたします。

先日発表した出展企業発表第1弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000263.000034617.html )、第2弾リリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000268.000034617.html )に加え、バーチャルマーケット初となるNGO団体から国境なき医師団、地方自治体から静岡県焼津市、静岡県浜松市の出展も決定!企業に加え様々な団体、自治体、IPの初出展が決定し、さらにメタバースの世界を盛り上げます。





【出展企業・団体・自治体紹介】

国境なき医師団







バーチャルマーケット初となるNGO団体から、国境なき医師団の出展が決定!世界各地で起こっている命の危機についてのさらなる認知拡大を目的に、パラリアル福岡内にテント型のブースを展開します。「すべての人に医療を!」をコンセプトに、ゲームや展示などバーチャル空間ならではの体験を通じて、国境なき医師団の医療・人道援助活動や、いかなる権力からの影響も受けず、医療を必要とする場所へ援助を届けるための「民間からの寄付」の重要性に対する理解を深めることができるブースとなっています。



静岡県焼津市







静岡県焼津市の三度目となるバーチャルマーケット出展が決定!今回の出展ではVR会場のほかにスマートフォンからもアクセス可能なWebブラウザ会場での出展、さらにリアルイベント「バーチャルマーケット2023リアルinアキバ」での出展も決定し、VR・Webブラウザ・リアルの3方向から「さかなのまち焼津市」を体感いただけます。

VR会場では、今回初となる沖に出て船上からマグロなどの海産物を釣る「バーチャル海釣り体験」も用意し、臨場感のある体験が可能に!ブース内にある巨大漁船に乗ると海の沖合へと出航し、船上から焼津市で水揚げされる魚などを釣り上げることができる、「さかなのまち焼津市」ならではの体験をご提供します。



静岡県浜松市







静岡県浜松市の初出展が決定!浜松市では子どもたちの健やかな成長を願って開催される「浜松まつり」というお祭りがあり、子どもの誕生を祝う“凧揚げ”が名物となっています。パラリアル福岡内に添加する浜松市のブースでは、その凧揚げを体験することができ、凧には自分のアバターや友人との写真をデザインとして反映することが可能です。誰がいちばん高く凧を揚げることができるか、みんなで楽しめるブースになっています。

さらにブース内には浜松城の天守部分を再現する他、浜松市の特産品として有名な「うなぎ」、「浜松餃子」、「みかん」、「ガーベラ」、「バイク」、「ピアノ」、「浴衣(繊維)」など多くの3Dモデルを展示。特産品購入サイトにて購入ができるので、浜松の逸品をご自宅でも楽しむことができます。



株式会社ユニバーサルエンターテインメント







ユニバーサルエンターテインメントの2度目となるVket出展が決定!デジタル分野や IP活用の新規開拓となる取り組みの一つとして「ユニバーチャルランド」を掲げ、同社の人気機種「アナザーゴッドハーデス」をモチーフにしたブースを展開します。前回ご好評いただいた打ち上げ花火はもちろんのこと、プチゲームはパワーアップして登場!獲得したポイントでアバターと交換することができます。さらに今回はWebブラウザ会場でもプチゲームをお楽しみいただけますので、奮ってご参加ください。



サミー株式会社







サミー株式会社がバーチャルマーケットに初出展!パラリアル福岡内に、サミーの世界観が楽しめるブースを展開。ブース内ステージ上のパチスロミニゲームを遊技すると、ツインエンジェルのフォトパネルがランダムで出現(全7キャラクター)。キャラクターとの記念撮影が楽しめます!また、ブース背後のビルをサミーがジャック!サミーならではの賑やかなブースを是非ご体験ください。



ヤマハ発動機株式会社







今回で3度目のバーチャルマーケット出展となるヤマハ発動機株式会社は、メタバース空間専用の移動体のVRシェアライドサービスを展開します。既存の製品を展開していたこれまでとは異なり、メタバース空間でご利用いただく事を考えてデザインされたオリジナルの移動体をご用意しました。

パラリアルラスベガスに設置される一人利用の移動体「VRパーソナルビークル」は、メタバース空間でのスタイリッシュな移動を実現するためにデザインされており、タイヤがなく車体が浮遊していることが特徴です。パラリアル福岡に設置される最大3人同時乗車できる移動体「VRコミュニケーションビークル」は、会場の景色やコミュニケーションを楽しみながら乗車することが可能です。またヤマハ発動機のブースでは、YZF-R1部品が組み合わさり擬人化したアバターの「YAX-0」を展示、販売し、モーターサイクルを装着する楽しさと、新たなR1の魅力を提供します。

さらにブース内のアンケートにご回答いただいた方全員に、2輪スクーター「トリシティ125」をモチーフに擬トラ化したキャラクター「トラシティ125 by あみぐるみ」や電気の力で走るレトロポップスクーター「E-Vino by あみぐるみ」の3Dモデルをプレゼントいたします。



西日本鉄道株式会社







西日本鉄道株式会社がバーチャルマーケット初出展!パラリアル福岡内の各所に設置されているバス停に、内部まで精巧に再現された西鉄バスが現れ、バスに乗りながら会場内を周遊することができます。さらにWebブラウザ会場のエントランスにも西鉄のバスが登場します。



TCL RayNeo







TCL RayNeoがバーチャルマーケット初出展!同社が展開するスマートグラス「NXTWEAR S」をPRするブースを、パラリアル秋葉原内に出展します。また、7月29日・30日にベルサール秋葉原にて開催する「バーチャルマーケット2023リアルinアキバ」にもブース出展が決定!ブース内では、NXTWEAR Sの魅力がわかる体験コーナーやフォトブースなどが、バーチャルとリアルの両方に用意されており、最新のスマートグラス技術を体験することができます。

さらにリアルブースでは、CES2023で初披露となった業界初の双眼フルカラーのディスプレイを採用したARメガネ「TCL RayNeo X2」も展示。最先端のAR技術も実際に目で見て、体感することが可能です。



バンダイナムコミュージックライブ







株式会社バンダイナムコミュージックライブがバーチャルマーケット初出展!パラリアル秋葉原内に、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」と「涼宮ハルヒの憂鬱」の2作品の世界観が楽しめるブースを展開いたします。

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のブースでは、近未来感あふれるブースで楽曲を視聴することができます。さらに同アニメのキャラクターのスレッタ・マーキュリーとミオリネ・レンブランのパネルと写真撮影も楽しめます。

「涼宮ハルヒの憂鬱」のステージでは、『ハレ晴レユカイ』のMVを背景に、Lantisレーベルのバーチャルキャラクター「天音蘭」と一緒にダンスが踊れる体験が楽しめます。さらに可愛らしい文化祭風ステージの横では、楽曲の視聴が可能です。



UUUM株式会社







UUUM株式会社のバーチャルマーケット初出展が決定!パラリアル福岡内に、UUUM所属クリエイター『のばまん』と『はじめまして松尾です』の2人の特設ブースを出展いたします。本ブース内に設置された2人のアバターと写真を撮ろうと近づくと、アバターが体を沿ってカメラから背こうとする仕掛けが!良い角度での写真を撮るにはどうしたらいいのか、ぜひチャレンジしてみてください。また、『はじめまして松尾です』さんの卒業制作物3点が、3Dモデルになって展示されておりますので、こちらも注目です!



株式会社ジェイ・キャスト







株式会社ジェイ・キャストがバーチャルマーケット初出展!スマートフォンからURLクリックのみで簡単にアクセスできるWebブラウザ会場にて、VRスタジオ「バーチャ場」(読み:バーチャバ)を展開いたします。

バーチャ場は、エントランス・VR編集部・VRスタジオの3つのエリアで構成されており、24時間いつでもユーザーがアクセスできるメタバース空間です。期間中はメタバース関係の識者を招いたイベントなどのほか、ジェイ・キャストの記者の方が現実世界で働きながら、VR編集部にもアバターの姿で出勤し、“気軽に会える記者“を実現します。さらに、本会場はVket期間後も常設され、定期的に公開取材やVR記者会見を行います。有識者を招いてさまざまなニュースの解説を行なったり、クリエイター同士の交流会イベントを開いたりします。



SO.ON project LaV 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校







パラリアル秋葉原に展開する東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 LaV出展ブースでは、SO.ON project LaVメンバーの3Dモデルの展示や、LaV公式アクセサリーの展示・販売を行います。7/15、7/16、7/29、7/30の4日間、各日18:30~19:00 に、LaVメンバーによるグリーティングも開催予定です。

前回よりさらにバージョンアップしたパフォーマンスもご用意!オリジナル3Dアイテムの無料配布も予定しております!皆さまのご来場、心よりお待ちしております。



協和機工株式会社







協和機工株式会社が、3回連続の出展決定!VR内で実際にエア漏れ探知機を手にとって遊べる可愛い小ブースが企業出展3会場に登場します。普段なかなか経験できないエア漏れ探しをぜひお楽しみいただき、全3会場にいるエア漏れしているフグのきょうこちゃんを皆さんの手で元気にしてあげてください!



そのほかにも数多くの出展が決定!7月15日からの「バーチャルマーケット2023 Summer」の開催をぜひお楽しみにお待ちください。



【出展・協力企業、団体、自治体、IP、アーティスト一覧】※順不同、6月27日時点での発表企業を掲載

九州旅客鉄道株式会社/日清食品株式会社/株式会社JVCケンウッド/日本中央競馬会(JRA)/株式会社パイロットコーポレーション/キヤノンマーケティングジャパン株式会社/ソニー株式会社/ロート製薬株式会社/株式会社湖池屋/株式会社ビームス/株式会社ユニバーサルエンターテインメント/サミー株式会社/Sorge/アルパインマーケティング株式会社/オーロラ株式会社/株式会社Robot Consulting/特定非営利活動法人 国境なき医師団日本/静岡県焼津市/静岡県浜松市/株式会社東京マルイ/ヤマハ発動機株式会社/株式会社ベルク/株式会社大丸松坂屋百貨店/キオクシア株式会社/文部科学省/西日本鉄道株式会社/株式会社西日本シティ銀行/株式会社サードウェーブ/ドスパラ/バンダイナムコミュージックライブ/ゲーマーサップス(Gamer Supps(R))/ポリゴナルマインド/UUUM株式会社/株式会社ジェイ・キャスト/TCL RayNeo/Phase Connect/東洋建設株式会社/SO.ON project LaV 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校/東映株式会社/協和機工株式会社/藤井電機株式会社/凸版印刷株式会社/かなプロマーケット/株式会社わかさ生活/株式会社ビックカメラ/株式会社ハブ/住友不動産ベルサール株式会社/株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス/株式会社オノデン/秋葉原エンタス/TSUKUMO/めいどりーみん/カナヘイの小動物/NieR:Automata/アークシステムワークス株式会社/聖飢魔II/赤髮のとも/合同会社クリクロ/GMOペパボ株式会社/Schwarzkopf got2b/コアミックス/ディズニープラス/福岡タワー/RKB毎日放送株式会社/日本サンモルド株式会社/山葵音楽学校プロジェクト/THK株式会社/株式会社三五屋/合同会社ViREM/有限会社アイアンワークス/BitSummit/OffKai Expo

【特別協力】

バーチャルアキバワールド



【バーチャルマーケット2023 Summer開催概要】

名 称:バーチャルマーケット2023 Summer

主 催:VR法人HIKKY

会 期:メタバース会場→2023年7月15日(土)~30日(日)(計16日間)

リアル会場→2023年7月29日(土)、30日(日)(計2日間)

テーマ:Connect

企業出展会場:パラリアルラスベガス/パラリアル福岡/パラリアル秋葉原

リアル会場:ベルサール秋葉原 他、秋葉原の街の施設や店舗でもコラボコンテンツを実施

公式SNS:

Twitter→https://twitter.com/Virtual_Market_

YouTube→https://www.youtube.com/c/vketchannel

Instagram→https://www.instagram.com/vket_official/

公式サイト:https://event.vket.com/

リアルイベント公式サイト:https://event.vket.com/2023Summer/real/

来場方法:https://event.vket.com/access

VR機器・ゲーミングPCからはVRChat内特設ワールドにご来場いただけます。

一部、スマートフォン等からURLクリックのみで入場できるブラウザ会場もご用意いたします。

https://vket.com/#event (※左記ページに7月15日から各出展企業会場が登場します)

また、一部の会場はMeta Quest単体からもご入場いただけます。







【12月2日~17日に開催『バーチャルマーケット2023 Winter』法人出展企業を募集中】

2023年12月2日(土)より開催する『バーチャルマーケット2023 Winter』ではただいま法人出展企業を募集しております。詳しくは下記フォームよりお問い合わせください。

企業出展お問い合わせ:https://www.hikky.co.jp/contact?type=service&category=company



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/27-16:16)