~Twitter Marketing Partner新設のデータフィード部門でパートナー認定取得~



デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO兼CCO:田中雄三、以下 DAC)のコマースDX横断対応組織「CROSS COMMERCE Studio」と、株式会社トーチライト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:熊田聡、以下 トーチライト)は、Twitterダイナミック広告におけるデータフィード構築から広告運用までをワンストップで支援するサービスを開始します。

また、このサービスで活用するデータフィードマネジメントツール「seil(ザイル)Powered by Sherpa(以下 seil)」(※1)の提供に伴い、トーチライトはこのたび、Twitter Marketing Partnerに新設されたデータフィード部門でパートナー認定を取得しましたのでお知らせいたします。





なお、本サービスは、博報堂DYグループのEC領域に特化した組織横断型プロジェクト「HAKUHODO EC+」の取り組みの一環です。







Twitter社は、米国でショッピング機能「Twitter Shop」を先行公開しているほか、日本でも11月からダイナミック広告の提供を開始し、企業のECサイトの販促支援となるショッピング領域を強化しています。Twitterの拡散性やリアルタイムな相互コミュニケーションの場といったプラットフォームの特長を活かすことで、自社ECサイトを持つ企業はブランドや商品の認知およびシームレスな購入促進が可能となります。



DACの「CROSS COMMERCE Studio」は、トーチライトの「seil」を活用したプラットフォーム横断のショッピングやダイナミック広告のデータフィードコンサルティングサービスを提供しています。Google、Criteo、Meta(Facebook/Instagram)、Yahoo! JAPAN、LINE、SmartNews、Pinterestなどに対応しており、各プラットフォームにおけるパフォーマンス最大化を目的とする高度なソリューションとなっています。今回、Twitterのショッピング機能の活用ニーズ拡大を見据え、新たにTwitterにも対応することで、ソーシャルコマース活用を支援する統合的なサービスをさらに強化します。





<サービス概要>





1.テンプレート機能による簡易なデータフィード連携

Twitterのデータフィードフォーマットに「seil」のプラットフォーム別テンプレート機能が対応。これにより企業のECサイトとTwitterダイナミック広告のデータフィード連携が簡易化されます。また、Twitterの特長に合わせ効果的なデータフィード運用を実現するオプション機能も提供します。



●Twitter向け機能

・Twitterの仕様に簡易に適用できるテンプレート機能

・商品リスト加工ルールの設定機能

・サイトクローリングによるマスターデータの自動生成機能

・商品画像加工機能

・テキスト加工機能



2.高度な広告運用~改善までのワンストップ支援

Twitterダイナミック広告のパフォーマンス最大化にあたっては、データフィードの構築だけでなく、広告配信機能を活用した運用・改善が不可欠であり、DACとトーチライトではこれらをワンストップで支援することが可能です。両社はこれまでもTwitter広告活用におけるターゲティングの高度化や成果の最大化を継続的に支援しており、トーチライトは今回新設のデータフィード部門およびアドテクノロジー部門で、DACはオーディエンス部門でTwitter Marketing Partnersに認定されています。(※2)こうして積み上げてきた確かな実績により、最新技術を活用した高度な広告運用・改善まで一貫して提供することができます。





今後も、DACとトーチライトは、相互のコンサルティングサービスやソリューションサービスの連携を図ることで、自社のECサイトを展開する企業のビジネス拡大や課題解決を支援してまいります。





(※1)トーチライトが開発・提供する、複数プラットフォームのデータフィード管理・運用を支援するソリューション。ソーシャルメディアだけではなく、Google や Criteo など主要なダイナミック広告に対応しています。

https://solutions.dac.co.jp/sherpa

(※2)2020年11月12日リリース『「AudienceOne(R)」を提供するDAC、Twitter Official PartnerプログラムにおいてAudience Partnerとして認定』

https://www.dac.co.jp/press/2020/20201112_aone

2015年6月19日リリース『トーチライト、Twitter社より、アドテクノロジー部門における Twitter Official Partnerとして認定~広告運用プラットフォーム「Sherpa(シェルパ)」がTwitter広告に対応~』

https://torchlight.co.jp/news/20150609-2/





■CROSS COMMERCE Studioについて

DACの「CROSS COMMERCE Studio」は、ECモール、自社EC、ソーシャルコマースに関する既存のサービス、ツール、ソリューションを1つに統合し、eコマース領域を横断的かつシームレスに支援する体制。施策管理・進行および、各個別領域を横断したシームレスな形でのコンサルティング、ツール・制作機能を提供し、企業のeコマース領域におけるマーケティング活動の最適化支援を行います。



https://www.dac.co.jp/press/2022/20220510_ccs



■HAKUHODO EC+について

「HAKUHODO EC+」は、博報堂DYグループ内各社および協力会社のナレッジやスキルを集約し、EC を起点とした企業のさまざまな価値創造 DX の推進をワンストップでサポートするために、EC 領域に特化した博報堂DYグループ横断型プロジェクトです。新しいコマース、新しいECの可能性をいち早くキャッチし、市場分析・課題発見・戦略構想からシステム開発・EC サイト構築、実装・集客・CRM、さらにはフルフィルメントやコンタクトセンター等の運用に至るまで、あらゆるバリューチェーンにおいて企業のマーケティング DX・事業成長をフルファネルで支援してまいります。

「HAKUHODO EC+」は博報堂をはじめとするグループ9社が推進する、オンライン/オフライン領域で生活者に新しい買物体験を提供する戦略組織「ショッパーマーケティング・イニシアティブ(R)」の傘下の取り組みとして活動してまいります。



https://www.hakuhodo.co.jp/ecplus https://smi-wow.jp/





<会社概要>

■ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 https://www.dac.co.jp

DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、情報や生活のデジタル化とともに事業を拡大し、デジタルマーケティング市場の形成と成長を牽引してまいりました。

現在は、デジタル広告の豊富な知見や経験、高度な技術開発力、媒体社・プラットフォーマー・テクノロジーパートナー等との強固な関係性を活かし、企業のデータ活用、各種プロモーション、マーケティング基盤の開発・構築をはじめとする、総合的なデジタルマーケティングサービスをグローバルに提供しています。

今後もDACは、"Empowering the digital future デジタルの未来に、もっと力を。" というミッションのもと、広告やマーケティングの新しい形の創造をリードし、新たな価値を社会へ提供し続けていきます。



代表者 : 代表取締役社長 執行役員CEO兼CCO(Chief Compliance Officer) 田中 雄三

本社所在地 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 : 1996年12月

事業内容 : メディアサービス事業、ソリューションサービス事業、オペレーションサービス事業





■ 株式会社トーチライト http://www.torchlight.co.jp/

代表者 : 代表取締役社長 熊田 聡

本社所在地 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 : 2008年10月

事業内容 : アドソリューション 事業、アカウントソリューション事業、コンテンツソリューション事業





