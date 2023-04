[株式会社 ジャパネットホールディングス]

「KURE×LADY GO CUP2023」の放送が決定!



「KURE×LADY GO CUP2023 Let’s Move 30’s 」をBSJapanextにて2023年4月26日(水)に放送することが決定いたしました。







2022年より開催された30代以上の女子プロゴルファーによるワンデートーナメント「KURE LADY GO CUP 2023」。近年、女子プロゴルファーの選手寿命も延び、結婚後もミセスプロとして活躍する選手も増える一方、出産後にツアーに戻って、毎週のように転戦するのは高いハードルも残る…。

そんな30代以上の女子プロゴルファーに提供された真剣勝負の場!優勝賞金556万円(賞金総額996万円)のこの大会には、有村智恵、原江里菜などの日本女子ゴルフのトッププロに加え、「イ・ボミ」や「キム・ハヌル」など海外勢も参戦!



出場予定選手





<主な出場選手>



大会の見どころ





<女子プロゴルファー24名(12ペア)による、ペアマッチを無料放送>

今大会は、2022年実施の前大会よりもパワーアップ。

出場者6名が追加となり、24人12ペアが18ホールの変則ストロークのダブルス戦をおこなう。

昨年の第一回大会では、服部真夕&一ノ瀬優希組が3アンダーで優勝。初代女王に輝いた本トーナメント、今年はどのペアが女王の座を手にするのか…?無料で視聴できるのは「BSJapanext」だけ。



<結婚・出産・仕事・・・選択肢は色々ある中、皆のアスリート魂が炸裂!>

近年、女子プロゴルファーの選手寿命も延び、結婚後もミセスプロとして活躍する選手も増えている中、出産後ツアーに戻り、毎週のように転戦するのは高いハードルが残る。

そんな30代以上の女子プロゴルファーが参加できる真剣勝負の場を提供し、ファンにゴルフの面白さを伝えるのが本大会の魅力。女子プロゴルファーたちのアスリート魂が炸裂する様子は必見。



番組概要





<放送日時>2023年4月26日(水) ひる12時~夕方4時 ※放送時間は変更となる場合もございます

<放送形態>無料(BS 263ch)

※公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり(無料)



『KURE LADY GO CUP 2023 中継スタート直前SP!』も放送!







12:00中継スタート直前に大会の発起人でもある有村智恵が、開催への想いを語る30分!大会の準備をプロ自らが行う…!?昨年大会での貴重な映像を交えながらお届けします!

<放送日時>

2023年4月26日(水) 午前11時30分~ひる12時



公式アプリ「つながるジャパネット」では無料で視聴が可能!





本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。(一部番組を除く)そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿を募集したり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。アプリの詳細はこちら(スマホ専用):https://japanetapp.page.link/open

BSJapanext視聴方法





1.テレビリモコンの「BS」ボタンを押す2.テレビリモコン「番組表」ボタンを押し、データ放送の番組表を表示する3.「番組表」の中から左右ボタンで「BSJapanextチャンネルロゴ」(263ch)を見つけて選択※BS視聴環境がない方は別途準備が必要となります。詳細はこちら:https://www.bsjapanext.co.jp/howto/



放送局概要





放送局:BSJapanext(読み:ビーエスジャパネクスト)※SとJの間はスペースなしチャンネル番号:BS 263ch放送エリア:全国(BS放送)放送形態:無料ホームページ:https://www.bsjapanext.co.jp/番組公式Twitter:@BSJapanext_263https://twitter.com/BSJapanext_263



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/21-16:16)