［神奈川県］

NTTジャパンラグビーリーグワン2023-24がいよいよ開幕します！昨年度に引き続き、リーグワン最上位カテゴリーのディビジョン1で戦う「三菱重工相模原ダイナボアーズ」の選手が知事を訪問し、今シーズンにかける意気込みを報告します。





１ 実施日時

令和５年11月14日（火曜日） 9時00分から９時１0分まで



２ 場所

県庁新庁舎５階 第５会議室



３ 訪問者

三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室広報部 部長 渡邉 啓介

三菱重工業株式会社 グループ戦略推進室広報部 企業スポーツ推進センター センター長 黒沢 英図

三菱重工相模原ダイナボアーズ ＧＭ 石井 晃

三菱重工相模原ダイナボアーズ 主将 岩村 昂太

三菱重工相模原ダイナボアーズ 副将 鶴谷 昌隆



４ 県出席者

知事、スポーツ局長ほか



５ 次第

（１）開会

（２）訪問者あいさつ

（３）知事あいさつ

（４）記念撮影

（５）閉会



＜参考＞

・三菱重工相模原ダイナボアーズについて

令和２年1月25日に県との間で、ラグビー競技を通じて、誰もが生き生きと暮らせる社会の実現を目指して連携協定を締結しています。

・『相模原１万人プロジェクト』について

12 月９日（土）のリーグワン開幕戦は、相模原ギオンスタジアムでの 1 万人集客を目標とする『相模原１万人プロジェクト』として実施します。

（試合概要）

対戦：三菱重工相模原ダイナボアーズ 対 花園近鉄ライナーズ

日時：2023年12月9日（土） 13時00分キックオフ

会場：相模原ギオンスタジアム（神奈川県相模原市南区下溝4169）

（主な企画）

神奈川県民【100円優待（相模原市在住・在学・在勤 先着2,000名）】

相模原市民【100円優待（相模原市在住・在学・在勤 先着2,000名）】

※企画詳細、当日のイベント等は三菱重工相模原ダイナボアーズホームページで確認でき ます。

https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/





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