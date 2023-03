[株式会社HIKE]

~人気ローグライト『METALLIC CHILD』や早期アクセス版として配信中のガンアクション『Riffle Effect』などが参加~



株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上 政高/梁 俊模)のゲームブランド「CREST GAMES」は、Steam(R)が実施するスプリングセールに参加いたします。セールでは発売中の9タイトルがお得にお買い求めいただけます。







今回のセールでは、発売中の『ARIA CHRONICLE』、『Last Light』、『METALLIC CHILD』、『PARTY RUSH!!』、『eia:A short story』、『The Lord of the Parties』、『BLACK WITCHCRAFT』、『RiffleEffect』、『ANVIL』のゲーム本編や、一部DLCが対象となります。ぜひこの機会にお楽しみください。



セール実施期間







2023年3月17日~2023年3月24日



セール対象タイトル







ARIA CHRONICLE





1,840円(税込)→1,288円(税込)/30%OFF



https://store.steampowered.com/app/1229900?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



変化するダンジョン、戦略的なバトル、多種多様な育成要素、個性豊かな仲間たち――。

『ARIA CHRONICLE』はユニークなプレイ体験をあなたに提供します。さぁ、タマゲリア王国の姫を手助けしましょう!!

(C)2021 Team Corn Field / (C)2021 CREST Inc. All Rights Reserved.111



Last Light





1,690円(税込)→1,183円(税込)/30%OFF



https://store.steampowered.com/app/1675620?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



肝試しをするために向かっている最中、友達が消えていたことに気づいたフユカ。 そのフユカの前に古い廃病院が現れ……。 惨劇の痕が刻まれた廃病院を探索し、唯一の手掛かりである同級生たちの学生証を集め、真相に迫ってください。 必要なのは「逃げる勇気」だけ。

(C)2020-2021 Studio HG / CREST Inc. All Rights Reserved.



METALLIC CHILD





2,980円(税込)→2,086円(税込)/30%OFF



https://store.steampowered.com/app/1490610?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



「掴んで、投げて、壊す」ローグライト・コアアクション!!

宇宙船ライフストリーム号内で勃発した大規模な反乱。機械の少女――《メタリックチャイルド》ロナは産みの親であるアイリーン博士の乱行を止めるため、プレイヤーであるあなたの操縦のもと、巨大な敵ロボットの一団に立ち向かっていく。

(C)2021 Team Corn Field / (C)2021 CREST Inc. All Rights Reserved.



PARTY RUSH!!





1,055円(税込)→633円(税込)/40%OFF



https://store.steampowered.com/app/1693970?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



およそ16万通りのパーティ編成シニカルRPG、ここに登場。

異世界の怪物が大陸を蹂躙する今、大陸を救えるのはあなただけ!

異世界から力を借りて、大陸の平和を取り戻そう!

(C)SECHAN / (C)CREST Inc. All Rights Reserved.



eia : A short story





620円(税込)→496円(税込)/20%OFF



https://store.steampowered.com/app/1501950?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



少女を助けるために走り続ける、ファンタジックオートランアクション。

荘厳な夜空や幻想的な洞窟には目もくれず、機械仕掛けの道でも、

氷の洞窟でも、ただひたすらに駆け抜ける。

失敗しても何度でも。

少女の元にたどり着くまで、その足は止まらない。

(C)olivecrow / CREST Inc. All Rights Reserved.



The Lord of the Parties





1,640円(税込)→1,312円(税込)/20%OFF



https://store.steampowered.com/app/1602880?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



突然姿を消した父を探すため村を飛び出した少女「アイリス」と、少女を手伝う少年「アーサー」の冒険を描いた2D縦スクロールパーティシューティングRPGゲーム。

冒険の途中で出会う仲間たちと共にファンタジー世界を冒険してみませんか?

(C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)CREST Inc. All Rights Reserved.



BLACK WITCHCRAFT





2,050円(税込)→1,640円(税込)/20%OFF



https://store.steampowered.com/app/1557410?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



危険なウィッチ「レノーア」の復活のため、ウィッチハンターの家系であるアッシャー家にて悪魔が解き放たれた。

兄である「ロデリック」の蛮行を阻止したい妹「マドレーヌ」と「大鴉の悪魔」は、「転生」のブラック・ウィッチクラフトを使い、マドレーヌ自身の身体を捧げて黒髪のウィッチ「リージア」を転生させ、ロデリックの企むレノーア復活を止めるため事件の真相へと迫っていく。

(C)QuattroGear Inc. / (C)CREST Inc. All Rights Reserved.



RiffleEffect





1,950円(税込)→1,560円(税込)/20%OFF



https://store.steampowered.com/app/1479400?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



渡り鳥傭兵部隊の隊員『ガットー』と宇宙航行A.I.の『ローズ』は、宇宙航行中にワームホールに落ち、未知の惑星「ウルン」に遭難した。

不時着した衝撃で宇宙船は完全に破壊され、ローズの機能が失われてしまう。ガットーは

壊れたローズを修理するために強大なエイリアンたちと戦う。

唯一の相棒であり、友人であるローズを失うわけにはいかない!

(C)2022. OutsiderKids Corp. / (C)CREST Inc. All Rights Reserved.



ANVIL





2,570円(税込)→2,056円(税込)/20%OFF



https://store.steampowered.com/app/1487390?utm_source=press_release&utm_campaign=spring_sale



未知なる系外遺物「ボルト」を探すブレーカーとなって、強力なパターンを持つボスに立ち向かいましょう!ボルトから得た強力な遺物によって力を得たら、友達と協力して、まだ誰も行ったことのない、もっとも遠い銀河まで行ってみましょう。挑戦、協力、ローグライク…これらすべてが、このゲームにーー。

(C)ACTION SQUARE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



株式会社HIKEについて







会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 新和ビルディング 4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※(C)2021 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。



